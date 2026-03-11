Getty Images Sport
Chelsea sanctionné pour sa stratégie « risquée » contre le PSG, Wesley Fofana déplore « trop d'erreurs » dans la défaite des Blues
Fofana déplore l'effondrement défensif à Paris
S'adressant à la chaîne française Canal+, le défenseur central français n'a pas hésité à souligner les graves lacunes défensives qui ont permis aux hôtes de prendre complètement le dessus pendant les 15 dernières minutes.
« À ce niveau, on n'a pas le droit de commettre ce genre d'erreurs », a admis Fofana. « Nous commettons des erreurs grossières. Nous avons mis la pression à la fin et nous avons encaissé le cinquième but. Nous avons commis trop d'erreurs et ils nous ont punis. Paris est une grande équipe. » Malgré le score lourd, il a insisté sur le fait que les joueurs restaient pleinement engagés dans le style de jeu expansif de l'entraîneur Liam Rosenior.
Engagement à jouer depuis l'arrière
Fofana a ajouté que l'équipe était unie dans son approche tactique, malgré les dangers évidents. « Nous ne nous cachons pas, nous prenons beaucoup de risques sur les sorties de balle. Nous sommes tous d'accord pour jouer ainsi », a-t-il déclaré. Cependant, cette stratégie à haut risque s'est retournée contre l'équipe de manière spectaculaire alors que le match était équilibré à 2-2 à la 74e minute.
Le gardien Filip Jorgensen, qui avait reçu pour consigne de distribuer des passes courtes toute la soirée, a vu un ballon risqué intercepté, permettant à Vitinha de le lobber dans le but vide pour porter le score à 3-2. À partir de ce moment désastreux, les vannes se sont ouvertes. Le club de Premier League est désormais confronté à une tâche monumentale lors du match retour, mais Fofana reste combatif : « Ce n'est pas fini, nous avons trois buts à marquer à domicile. Nous n'avons rien à perdre. »
Kvaratskhelia s'épanouit en tant que remplaçant
Les dernières minutes ont finalement été dominées par Khvicha Kvaratskhelia, qui a justifié avec brio la confiance accordée par Luis Enrique en concluant le match par deux frappes décisives dans les 10 dernières minutes. L'attaquant géorgien est entré en jeu depuis le banc et a immédiatement transformé un match très disputé en une victoire écrasante, profitant de l'effondrement de la défense adverse sous la pression.
Revenant sur sa contribution décisive, Kvaratskhelia a déclaré aux journalistes : « Je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe et d'avoir battu Chelsea, qui est une bonne équipe. » Rejetant toute suggestion de fatigue tardive, il a ajouté : « Je ne suis pas d'accord avec cela, car nous sommes le PSG. Nous avons montré ce soir que nous sommes capables de tout. »
Une semaine cruciale attend Chelsea
Le manager Rosenior doit relever un défi monumental pour sauver la saison de Chelsea. Pour renverser un déficit de trois buts contre le PSG à Stamford Bridge, il faudra une tactique parfaite, mais cette crise en Ligue des champions s'ajoute à une lutte acharnée en championnat.
Après 29 matchs, les Blues occupent la cinquième place de la Premier League avec 48 points, à égalité avec Liverpool et à trois points derrière Aston Villa et Manchester United. Avant leur match décisif en Europe, Chelsea doit battre Newcastle United ce samedi, sans se laisser aucune marge d'erreur.
