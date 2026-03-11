Chelsea sanctionné pour sa stratégie « risquée » contre le PSG, Wesley Fofana déplore « trop d'erreurs » dans la défaite des Blues

S'adressant à la chaîne française Canal+, le défenseur central français n'a pas hésité à souligner les graves lacunes défensives qui ont permis aux hôtes de prendre complètement le dessus pendant les 15 dernières minutes.

« À ce niveau, on n'a pas le droit de commettre ce genre d'erreurs », a admis Fofana. « Nous commettons des erreurs grossières. Nous avons mis la pression à la fin et nous avons encaissé le cinquième but. Nous avons commis trop d'erreurs et ils nous ont punis. Paris est une grande équipe. » Malgré le score lourd, il a insisté sur le fait que les joueurs restaient pleinement engagés dans le style de jeu expansif de l'entraîneur Liam Rosenior.