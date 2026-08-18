Chelsea a reçu un énorme coup de pouce dans les dernières semaines du mercato après s’être vu offrir la possibilité de recruter la star portugaise de la Coupe du monde, Leao. Le joueur de 27 ans a été l’un des éléments les plus réguliers de Serie A au cours de la dernière décennie, mais son passage à San Siro semble toucher à sa fin, alors que l’AC Milan cherche à équilibrer ses comptes.

Malgré son statut de talent de classe mondiale, son prix a chuté pendant les mois d’été, plusieurs informations en Italie suggérant qu’une offre de seulement 40 M€ (34 M£) suffirait désormais à valider son départ.

Selon La Gazzetta dello Sport, les représentants de l’ailier ont sondé de potentiels prétendants à travers l’Europe après que l’intérêt initial d’autres clubs de Premier League s’est essoufflé. Si Milan a d’abord tenté de faciliter un transfert vers son rival de Serie A, la Roma, les Giallorossi ne travaillent actuellement pas sur ce dossier, ce qui a conduit l’entourage de Leao à contacter Chelsea.