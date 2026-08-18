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Chelsea s'est vu proposer Rafael Leao pour 34 millions de livres sterling à prix cassé, alors qu'Arsenal et Manchester United se retirent de la course
Chelsea s’est vu offrir l’opportunité de recruter la star de l’AC Milan
Chelsea a reçu un énorme coup de pouce dans les dernières semaines du mercato après s’être vu offrir la possibilité de recruter la star portugaise de la Coupe du monde, Leao. Le joueur de 27 ans a été l’un des éléments les plus réguliers de Serie A au cours de la dernière décennie, mais son passage à San Siro semble toucher à sa fin, alors que l’AC Milan cherche à équilibrer ses comptes.
Malgré son statut de talent de classe mondiale, son prix a chuté pendant les mois d’été, plusieurs informations en Italie suggérant qu’une offre de seulement 40 M€ (34 M£) suffirait désormais à valider son départ.
Selon La Gazzetta dello Sport, les représentants de l’ailier ont sondé de potentiels prétendants à travers l’Europe après que l’intérêt initial d’autres clubs de Premier League s’est essoufflé. Si Milan a d’abord tenté de faciliter un transfert vers son rival de Serie A, la Roma, les Giallorossi ne travaillent actuellement pas sur ce dossier, ce qui a conduit l’entourage de Leao à contacter Chelsea.
- AFP
Arsenal et Manchester United vont dans des directions opposées
Arsenal a été fortement lié à Leao au début du mercato, alors que Mikel Arteta cherchait des renforts après le départ de Leandro Trossard. Cependant, Arsenal semble avoir trouvé sa solution ailleurs, avec la signature de Christos Tzolis en provenance du Club Bruges dans le cadre d’un transfert de 34 M£. L’international grec a déjà eu un impact significatif dans le nord de Londres.
Avec Gabriel Martinelli également potentiellement sur le départ, Arteta a brièvement été ouvert à l’idée d’un deuxième renfort offensif, allant même jusqu’à tenter un coup ambitieux pour Vinicius Junior, du Real Madrid, mais l’attention du club s’est désormais déplacée vers des cibles défensives.
Manchester United avait également un intérêt concret pour Leao à l’ouverture du marché, mais l’équipe de Michael Carrick est désormais bien pourvue dans les couloirs. Les arrivées de Mateus Cunha et Bryan Mbeumo l’été dernier ont offert à Manchester United une profondeur suffisante dans ces secteurs, poussant le club, comme Arsenal, à se retirer de la course pour le joueur de Milan.
Leao prêt à relever le défi de la Premier League
Leao n’a jamais caché son désir de se tester en Angleterre, ayant déjà exprimé son admiration pour le style de jeu de la Premier League. Plus tôt cet été, l’ailier a parlé ouvertement de son avenir et de son besoin de changer d’air. « J’ai besoin d’un nouveau défi. J’ai déjà remporté deux trophées en Italie et j’y suis depuis un moment », a déclaré Leao.
Il a ajouté : « Le championnat [la Serie A] évolue, mais pour mon style de football, je pense que la Premier League ou la Liga mettraient davantage mon talent en valeur, en tant que joueur. Si une opportunité en Premier League se présentait, j’en serais très heureux. »
- Getty
Le voyage s’est terminé en Italie
Le pedigree de Leao sur la scène internationale souligne encore davantage sa qualité, puisqu’il a disputé les cinq matches du Portugal à la Coupe du monde sous les ordres de Roberto Martinez. Il est parvenu à marquer une fois durant le tournoi, mais la campagne s’est finalement achevée sur une déception puisque le Portugal a atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face à l’Espagne, future vainqueure.
À 27 ans, alors que ses meilleures années sont encore devant lui, Leao estime avoir accompli tout ce qu’il pouvait en Italie et tient absolument à prouver qu’il peut maintenir ses standards élevés devant le but dans ce que beaucoup considèrent comme le championnat national le plus relevé du football mondial.
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