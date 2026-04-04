Ce changement de cap fait suite à une élimination humiliante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Après cette défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs, Marc Cucurella n'a pas mâché ses mots quant au manque d'expérience de l'équipe dans les grands rendez-vous, un sentiment qui a trouvé un écho tant auprès de la direction que d'un public frustré. S'exprimant avant le match de Coupe d'Angleterre opposant les Blues à Port Vale, Rosenior a confirmé que ses discussions avec le conseil d'administration avaient mis l'accent sur la personnalité plutôt que sur le simple potentiel. Le manager privilégie les « bonnes personnalités », capables de gérer les exigences émotionnelles d’un environnement sous haute pression.

« Recruter des joueurs stables sur le plan émotionnel, recruter des personnalités solides, capables de comprendre ce qu’il faut pour gagner dans les moments difficiles », a expliqué Rosenior. « Nous avons eu d’excellentes discussions avec les propriétaires et les directeurs du soutien concernant ce que nous allons faire cet été. Et nous avons également eu des discussions avec certains joueurs du groupe, qui sont vraiment, vraiment satisfaits de la direction que nous allons prendre. »