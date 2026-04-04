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Chelsea s'apprête à opérer un changement radical dans sa stratégie de transfert, Liam Rosenior ayant laissé entendre quels seraient les atouts clés recherchés par les Blues
Aller de l'avant pour un impact immédiat
Depuis plusieurs mercatos, la politique de recrutement à Stamford Bridge s'est inscrite dans une ligne directrice stricte : s'assurer les services des meilleurs jeunes talents mondiaux. Cette stratégie a permis de faire venir à Londres des joueurs tels que Cole Palmer et Enzo Fernández, considérés comme des investissements à long terme destinés à prendre de la valeur tout en respectant les règles du fair-play financier. Cependant, cette philosophie rigide est en train d'être révisée à la suite d'analyses internes. L'expert en transferts Fabrizio Romano indique que le club est désormais ouvert à l'idée de recruter des joueurs capables d'avoir un impact immédiat, afin que l'effectif ne dépende plus uniquement de jeunes espoirs qui ont besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à la Premier League.
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Rosenior cherche à endosser un rôle de leader
Ce changement de cap fait suite à une élimination humiliante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Après cette défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs, Marc Cucurella n'a pas mâché ses mots quant au manque d'expérience de l'équipe dans les grands rendez-vous, un sentiment qui a trouvé un écho tant auprès de la direction que d'un public frustré. S'exprimant avant le match de Coupe d'Angleterre opposant les Blues à Port Vale, Rosenior a confirmé que ses discussions avec le conseil d'administration avaient mis l'accent sur la personnalité plutôt que sur le simple potentiel. Le manager privilégie les « bonnes personnalités », capables de gérer les exigences émotionnelles d’un environnement sous haute pression.
« Recruter des joueurs stables sur le plan émotionnel, recruter des personnalités solides, capables de comprendre ce qu’il faut pour gagner dans les moments difficiles », a expliqué Rosenior. « Nous avons eu d’excellentes discussions avec les propriétaires et les directeurs du soutien concernant ce que nous allons faire cet été. Et nous avons également eu des discussions avec certains joueurs du groupe, qui sont vraiment, vraiment satisfaits de la direction que nous allons prendre. »
Renforcer la colonne vertébrale
La direction du club devrait se concentrer sur trois domaines spécifiques pour mettre en œuvre cette nouvelle vision. Selon Sky Sports, les Blues auraient jeté leur dévolu sur un nouveau défenseur central expérimenté et un milieu de terrain central, tandis qu'un nouveau gardien de but n'est pas exclu, le club cherchant à renforcer le noyau dur de son effectif. Par ailleurs, Romano a indiqué que les Blues recherchaient des joueurs capables d'avoir un impact immédiat sur les performances de l'équipe, sans devoir attendre longtemps pour s'adapter au football anglais.
- AFP
Et maintenant ?
Avant de se lancer sur le marché des transferts estivaux, l'équipe de Rosenior va d'abord s'attacher à terminer la saison en beauté. Elle occupe actuellement la sixième place du classement de la Premier League, à sept points du trio de tête. Elle affrontera Port Vale samedi en quarts de finale de la FA Cup, avant d'accueillir Manchester City à Stamford Bridge la semaine prochaine.