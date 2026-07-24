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Adhe Makayasa

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Chelsea s’apprête à finaliser le recrutement de Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace pour un montant de 52 millions de livres sterling

Mercato
M. Lacroix
Chelsea
Crystal Palace
Premier League

Chelsea s’apprête à finaliser le recrutement du défenseur central de Crystal Palace, Maxence Lacroix, contre un chèque de 52 millions de livres sterling. L’international français de 26 ans doit encore passer la visite médicale de rigueur avant de s’engager pour six ans à Stamford Bridge, tandis que Palace se met déjà en quête d’un remplaçant en vue de la nouvelle saison.

  • Les Blues se rapprochent de Lacroix

    Selon The Athletic, Chelsea finalise le transfert du défenseur central de Crystal Palace, Lacroix, pour un montant d’environ 52 millions de livres sterling (69 millions de dollars). Le joueur français doit passer sa visite médicale vendredi, puis signer un contrat courant jusqu’en 2032. Dans le même temps, les Eagles ont déjà entamé la recherche de son successeur et envisagent Chrislain Matsima (Augsbourg) ainsi que Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) comme solutions de remplacement.


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    La montée en Premier League est officialisée

    Depuis juin, Lacroix s’est imposé comme l’une des principales cibles de Chelsea sur le marché des transferts, en concurrence avec plusieurs autres options, dont le défenseur de Como, Jacobo Ramon. Les Blues ont choisi de concentrer leurs efforts sur ce défenseur central imposant, auteur d’une progression fulgurante au cours de ses deux dernières saisons en Premier League. Son évolution spectaculaire se reflète dans sa valeur marchande, passée d’une estimation initiale de 18 millions d’euros à une somme bien plus élevée.

  • Le défenseur français brille de mille feux

    Du haut de ses 190 cm, le défenseur s’est imposé comme un pilier de Crystal Palace la saison dernière, totalisant 55 apparitions toutes compétitions confondues et contribuant à la conquête du Community Shield ainsi que du trophée de la Ligue des conférences. Ses performances régulières depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en 2024 lui ont valu une place dans la sélection française pour la Coupe du monde 2026.

    Son arrivée à Stamford Bridge pourrait donc bouleverser la hiérarchie défensive et influer directement sur l’avenir de Benoît Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Mamadou Sarr.

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    Alonso remanie ses options défensives

    Une fois le transfert officialisé, le nouveau manager Xabi Alonso devra rapidement intégrer Lacroix à son dispositif défensif d’ici la fin de la préparation estivale. La direction de Chelsea devra parallèlement régler l’avenir de plusieurs défenseurs centraux peu utilisés afin de préserver l’équilibre de l’effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. De son côté, Crystal Palace est sous pression pour dénicher un remplaçant avant la clôture du mercato afin de garantir la stabilité de sa défense.

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