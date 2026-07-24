Du haut de ses 190 cm, le défenseur s’est imposé comme un pilier de Crystal Palace la saison dernière, totalisant 55 apparitions toutes compétitions confondues et contribuant à la conquête du Community Shield ainsi que du trophée de la Ligue des conférences. Ses performances régulières depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en 2024 lui ont valu une place dans la sélection française pour la Coupe du monde 2026.

Son arrivée à Stamford Bridge pourrait donc bouleverser la hiérarchie défensive et influer directement sur l’avenir de Benoît Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Mamadou Sarr.