Une réaction qui est immédiatement devenue virale. La stratégie absurde de Liam Rosenior, lors de la défaite de son équipe de Chelsea en Ligue des champions lors du match retour à Stamford Bridge contre le PSG, fait le buzz sur les réseaux sociaux
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Chelsea : Rosenior remet un mot aux joueurs de Chelsea alors qu'ils sont menés 8-2 ; la réaction fait le buzz sur les réseaux sociaux
L'ancien entraîneur de Strasbourg a en effet décidé de remettre un bout de papier contenant des consignes à Alejandro Garnahco, qui vient d'entrer en jeu, et qui passe de main en main parmi les joueurs de Chelsea pour parvenir au défenseur Aderabioyo : le problème, c'est que tout cela se passe à la 84e minute, alors que le score est de 0-3 et que le score cumulé est de 2-8 en faveur des Français, dans un match désormais largement compromis.
Sur les visages des joueurs des Blues se lit un étonnement inattendu : Chelsea s'est montré totalement impuissant tout au long du match et, même lorsque le score était de 8-2 en faveur des Français, l'entraîneur n'a pas changé de stratégie, remettant à l'ancien joueur de Manchester United un petit mot contenant quelques consignes tactiques que personne ne semble avoir comprises.
Les supporters eux-mêmes ont été déconcertés par le comportement de l'entraîneur à un moment critique : tous les joueurs ont lu les consignes inscrites sur le bout de papier avec un air incrédule. Dans un contexte de crise totale, l'entraîneur a décidé de se consacrer à des conseils tactiques tout à fait hors de propos.