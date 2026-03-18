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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Chelsea : Rosenior remet un mot aux joueurs de Chelsea alors qu'ils sont menés 8-2 ; la réaction fait le buzz sur les réseaux sociaux

La stratégie absurde de l'entraîneur lors du match de Ligue des champions : il remet un bout de papier avec des consignes aux Garnacho, mais ses joueurs sont perplexes.

Une réaction qui est immédiatement devenue virale. La stratégie absurde de Liam Rosenior, lors de la défaite de son équipe de Chelsea en Ligue des champions lors du match retour à Stamford Bridge contre le PSG, fait le buzz sur les réseaux sociaux




  • L'ancien entraîneur de Strasbourg a en effet décidé de remettre un bout de papier contenant des consignes à Alejandro Garnahco, qui vient d'entrer en jeu, et qui passe de main en main parmi les joueurs de Chelsea pour parvenir au défenseur Aderabioyo : le problème, c'est que tout cela se passe à la 84e minute, alors que le score est de 0-3 et que le score cumulé est de 2-8 en faveur des Français, dans un match désormais largement compromis.




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  • Sur les visages des joueurs des Blues se lit un étonnement inattendu : Chelsea s'est montré totalement impuissant tout au long du match et, même lorsque le score était de 8-2 en faveur des Français, l'entraîneur n'a pas changé de stratégie, remettant à l'ancien joueur de Manchester United un petit mot contenant quelques consignes tactiques que personne ne semble avoir comprises.




  • Les supporters eux-mêmes ont été déconcertés par le comportement de l'entraîneur à un moment critique : tous les joueurs ont lu les consignes inscrites sur le bout de papier avec un air incrédule. Dans un contexte de crise totale, l'entraîneur a décidé de se consacrer à des conseils tactiques tout à fait hors de propos.

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