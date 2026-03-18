Chelsea : Rosenior remet un mot aux joueurs de Chelsea alors qu'ils sont menés 8-2 ; la réaction fait le buzz sur les réseaux sociaux

L'ancien entraîneur de Strasbourg a en effet décidé de remettre un bout de papier contenant des consignes à Alejandro Garnahco, qui vient d'entrer en jeu, et qui passe de main en main parmi les joueurs de Chelsea pour parvenir au défenseur Aderabioyo : le problème, c'est que tout cela se passe à la 84e minute, alors que le score est de 0-3 et que le score cumulé est de 2-8 en faveur des Français, dans un match désormais largement compromis.











