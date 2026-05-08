Chelsea risque-t-il de connaître le même déclin que Tottenham ? Ruud Gullit explique ce qu’il faut faire pour éviter ce sort, en s’inspirant du PSG

Beaucoup de travail de reconstruction attend encore les Blues, tant sur le terrain qu’en dehors, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de nouveaux remaniements d’effectif. Pour éviter de suivre la même trajectoire que Tottenham, Chelsea devra prendre des décisions stratégiques.

Interrogé sur ce risque, l’ancien joueur et entraîneur des Blues Ruud Gullit, s’exprimant pour MrRaffle.com, a confié à GOAL : « J’espère que non. Je veux que Chelsea réussisse, mais je le répète depuis des années : je ne sais toujours pas quelle est leur philosophie.

Je me base sur ce que je vois, pas sur des infos en provenance des coulisses. Peut-être que les propriétaires devraient s’exprimer pour clarifier les objectifs. Mais les supporters veulent des trophées et ils n’accepteront rien de moins.

« Regardez le Paris Saint-Germain : ils ont de jeunes joueurs, mais ils ont aussi des joueurs très expérimentés. Ces joueurs expérimentés disent aux jeunes quoi faire, et c’est comme ça qu’ils s’épanouissent. Et quand ils prendront de l’âge, ils formeront la prochaine génération de jeunes.

C’est précisément ce dont Moisés Caicedo a besoin : un mentor à la Casemiro pour lui murmurer : « Calme-toi, fais comme ça. » Et ce travail se fait à l’entraînement. »