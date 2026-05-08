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Chelsea risque-t-il de connaître le même déclin que Tottenham ? Ruud Gullit explique ce qu’il faut faire pour éviter ce sort, en s’inspirant du PSG
Chelsea a assisté à la chute des Spurs, désormais menacés par la relégation.
À Stamford Bridge, on s’interroge toujours sur la trajectoire de ce géant de la Premier League. Des interrogations similaires agitent l’autre bout de la capitale, dans le nord de Londres.
Les Spurs, censés appartenir au mythique « Big Six », ont mis fin à dix-sept ans de disette en remportant l’Europa League la saison dernière, mais ils sont à nouveau tombés dans la zone de relégation cette année et peinent actuellement à garder la tête hors de l’eau.
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Palmer et Fernandez envisageraient-ils de quitter le club si celui-ci venait à être exclu des compétitions européennes ?
Chelsea a brillé sur la scène européenne en 2025, s’adjugeant d’abord la Ligue Europa Conférence puis surprenant le PSG en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. L’architecte de ces succès, Enzo Maresca, a toutefois été limogé dès la tournante de l’année civile.
Liam Rosenior a ensuite pris les commandes pour 23 rencontres, avant que l’intérimaire Calum McFarlane ne prépare la finale de FA Cup contre Manchester City, rendez-vous censé camoufler les fissures d’une saison éprouvante.
À trois journées de la fin, le club pointe à la neuvième place et risque de manquer les places européennes. Une telle perspective pourrait inciter des joueurs clés comme Cole Palmer et Enzo Fernández à s’interroger sur leur avenir lors du prochain mercato.
Chelsea risque-t-il de suivre la même trajectoire que Tottenham ?
Beaucoup de travail de reconstruction attend encore les Blues, tant sur le terrain qu’en dehors, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de nouveaux remaniements d’effectif. Pour éviter de suivre la même trajectoire que Tottenham, Chelsea devra prendre des décisions stratégiques.
Interrogé sur ce risque, l’ancien joueur et entraîneur des Blues Ruud Gullit, s’exprimant pour MrRaffle.com, a confié à GOAL : « J’espère que non. Je veux que Chelsea réussisse, mais je le répète depuis des années : je ne sais toujours pas quelle est leur philosophie.
Je me base sur ce que je vois, pas sur des infos en provenance des coulisses. Peut-être que les propriétaires devraient s’exprimer pour clarifier les objectifs. Mais les supporters veulent des trophées et ils n’accepteront rien de moins.
« Regardez le Paris Saint-Germain : ils ont de jeunes joueurs, mais ils ont aussi des joueurs très expérimentés. Ces joueurs expérimentés disent aux jeunes quoi faire, et c’est comme ça qu’ils s’épanouissent. Et quand ils prendront de l’âge, ils formeront la prochaine génération de jeunes.
C’est précisément ce dont Moisés Caicedo a besoin : un mentor à la Casemiro pour lui murmurer : « Calme-toi, fais comme ça. » Et ce travail se fait à l’entraînement. »
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Les Blues, connus pour leurs dépenses somptueuses, sont invités à allier jeunesse et expérience
Chelsea a investi massivement dans de jeunes joueurs liés par des contrats à très long terme. Une stratégie audacieuse tournée vers l’avenir, mais qui pourrait détourner l’attention du présent.
Gullit n’est ni le premier ni, sans doute, le dernier à réclamer l’arrivée de joueurs plus expérimentés à Stamford Bridge. Ce dossier pourrait être ouvert dès cet été, quel que soit le nom du futur entraîneur, car une action décisive s’impose pour éviter une zone de turbulences à la Tottenham.