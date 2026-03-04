Goal.com
Chelsea unravelling GFXGOAL
Mark Doyle

Chelsea risque sérieusement de compromettre toute sa saison alors que les Blues de Liam Rosenior, qui se comportent mal, font face à une quinzaine de jours décisifs pour leur campagne

L'entraîneur principal de Chelsea, Liam Rosenior, a eu du mal à contenir sa frustration après que son équipe ait concédé un but égalisateur à la 93e minute contre Burnley à Stamford Bridge le 21 février, trois jours seulement après avoir laissé filer une avance de 2-0 à domicile contre Leeds United. « Nous avons laissé filer quatre points en deux matchs à domicile », s'est emporté le patron des Blues lors de sa conférence de presse d'après-match.

« Il y a trop d'exemples, même depuis que je suis ici, où nous avons concédé des buts à cause d'un manque de concentration ou d'un manque de responsabilité : à l'extérieur contre les Wolves, à l'extérieur contre Crystal Palace, à domicile contre Leeds, aujourd'hui contre Burnley. Et pour un club de ce niveau, il ne suffit pas que je vienne dire que nous étions la meilleure équipe. Nous devons gagner des matchs. Mais je connais la solution et nous allons y travailler cette semaine. » 

Cependant, quoi que Rosenior ait dit à ses joueurs, cela n'a pas fonctionné, car les pyromanes de la Premier League ont encore frappé dimanche à l'Emirates Stadium.

    « La mise en place tactique était bonne. »

    Chelsea n'a pas particulièrement bien joué dans le nord de Londres, mais Arsenal non plus. À vrai dire, ce fut un match épouvantable, mais les visiteurs auraient dû au moins obtenir le match nul, voire la victoire.

    Ils n'ont peut-être pas réussi un seul tir cadré pendant les 45 premières minutes, mais après avoir obtenu un but égalisateur dans le temps additionnel de la première mi-temps grâce à Piero Hincapie, Chelsea a pris le contrôle du match après la pause. Ils ont eu plus de possession (61-39 %), plus de tirs (6-4), plus d'occasions franches (3-2) et même plus de corners que leurs hôtes (7-2).

    Cependant, en l'espace de trois minutes, tout a basculé. Tout d'abord, Chelsea a encaissé un deuxième but sur coup de pied arrêté. Ensuite, Pedro Neto s'est lancé dans un tacle totalement inutile sur Gabriel Martinelli, alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune pour avoir protesté auprès de l'arbitre après un coup de tête parfaitement légitime de Jurrien Timber sur un corner de Declan Rice.

    Même dans ces conditions, Chelsea, réduit à 10, a failli égaliser dans les dernières minutes, ce qui n'a fait qu'ajouter à la frustration de Rosenior lorsque le coup de sifflet final a retenti.

    « Je pensais que la tactique était bonne », a déclaré l'ancien entraîneur de Strasbourg à Sky Sports. « Arsenal n'a posé aucun problème jusqu'aux coups de pied arrêtés. »

    Et il avait raison. Rosenior était toutefois parfaitement conscient que tous les aspects positifs de la performance étaient complètement éclipsés par deux points négatifs flagrants. 

    « Chaque fois, c'est quelqu'un de différent. »

    Après l'expulsion coûteuse de Wesley Fofana contre Burnley, Rosenior n'a pas tardé à souligner qu'il s'agissait du premier carton rouge de son règne. Cependant, l'expulsion absurde de Neto à l'Emirates a mis en évidence le fait que le manque de discipline reste un problème majeur pour les Blues.

    Rappelons que cette équipe a terminé dernière du classement du fair-play en 2022-23, avant-dernière en 2023-24 et qu'elle n'est plus qu'à deux cartons rouges d'égaler le record historique pour une seule saison de Premier League (10).

    Étant donné que Rosenior n'a pris ses fonctions qu'en janvier, il est difficile de ne pas éprouver une certaine sympathie à son égard. Ce n'est pas lui qui a créé la culture de l'irritabilité à Stamford Bridge. Il n'est pas non plus responsable d'avoir réuni un groupe de joueurs très jeunes, inexpérimentés et immatures, dépourvus de vétérans avisés ou de véritables leaders. Le problème est profondément enraciné et sera donc difficile à résoudre.

    « Il faut que ça s'améliore », a admis Rosenior lundi. « Mon travail consiste à créer une culture de la responsabilité où, si vous faites une erreur, ce n'est pas grave, mais vous devez lever la main et ne pas la refaire. Vous choisissez des joueurs qui montrent des progrès. Je ne peux pas passer la saison avec un carton rouge tous les deux ou trois matchs. »

    Ces sentiments ont été repris par le capitaine Reece James, qui a souligné qu'il n'y avait pas un seul coupable. Les neuf cartons rouges que Chelsea a récoltés cette saison dans toutes les compétitions ont tous été distribués à des joueurs différents.

    « À chaque fois, c'est quelqu'un de différent », a déploré James. « Nous devons revoir cela en interne. Parce que c'est un problème. Nous jouons dans le championnat le plus difficile au monde : 11 contre 11, c'est difficile, 11 contre 10, c'est encore plus difficile, peu importe contre qui vous jouez. »

    Difficultés sur les coups de pied arrêtés

    James était également agacé que Chelsea ait concédé deux buts sur les cinq corners qu'ils ont concédés à l'Emirates, étant donné qu'ils avaient passé les sept jours précédents à travailler leur défense sur les coups de pied arrêtés.

    « Quand le score était de 1-1 en deuxième mi-temps, nous avons eu une demi-occasion de mener 2-1, mais leur gardien a réalisé un bel arrêt », a déclaré l'international anglais à Sky. « Puis, ils ont obtenu un corner à l'autre bout du terrain et ont réussi à marquer. C'est ça, le football en 2026 : 90 % des buts sont probablement marqués sur des coups de pied arrêtés, et ils sont probablement l'une des meilleures équipes en termes de buts marqués et de défense sur ces coups de pied arrêtés. »

    Comme ils l'ont montré contre Arsenal, les joueurs de Chelsea sont doués pour semer le chaos sur les corners, mais le match a également montré qu'ils étaient loin d'être aussi bons pour les contrer.

    « C'est un point essentiel sur lequel nous devons travailler », a reconnu Rosenior. « J'ai pris davantage de responsabilités à cet égard au cours de la semaine dernière, car je sais que c'est quelque chose qui doit être amélioré. »

    Il n'a pas tort. Chelsea a désormais encaissé 14 buts sur des coups de pied arrêtés cette saison, ce qui explique en partie pourquoi seul West Ham (20) a perdu plus de points que les Blues (19) alors qu'il menait au score.

    Défense faible

    Bien sûr, Chelsea aurait beaucoup plus de facilité à gérer les coups francs et les longs lancers s'il n'avait pas un centre aussi fragile.

    Les propriétaires du club ont dépensé des sommes sans précédent depuis leur arrivée en 2022, mais ils n'ont toujours pas recruté un seul défenseur central de classe mondiale. Levi Colwill, actuellement blessé, est sans aucun doute un défenseur au potentiel réel, mais l'obsession malsaine de Chelsea pour le recrutement de jeunes joueurs est peut-être mieux illustrée par le fait qu'ils ont prêté Trevoh Chalobah à Crystal Palace à l'été 2024, après l'avoir jugé inutile en raison de l'afflux de défenseurs à Stamford Bridge, pour le faire revenir six mois plus tard. 

    Officiellement, Chalobah a été rappelé pour pallier une crise due aux blessures, mais, comme cela est devenu évident depuis, il était également meilleur que tous les autres défenseurs centraux que le club avait achetés pour des sommes farfelues.

    Chelsea a également recruté une succession de gardiens de but au cours des trois dernières années, mais Robert Sanchez, qui est responsable du but victorieux de Timber dimanche, est pourtant le meilleur gardien de but de l'équipe, ce qui en dit long sur la politique commerciale de BlueCo. 

    Les mauvaises performances de Palmer

    Chelsea a toutefois réalisé quelques bons achats. Moises Caicedo est le meilleur milieu défensif de la Premier League, tandis que Cole Palmer est sans doute le milieu offensif le plus dangereux. Ou du moins, il l'était pendant un certain temps.

    La forme de Palmer a chuté de manière spectaculaire au cours des 18 derniers mois, et même si ses supporters soulignent qu'il a été présent pour Chelsea lorsque cela comptait le plus la saison dernière, lors des finales de la Ligue Europa Conférence et de la Coupe du monde des clubs, le fait est qu'il n'a marqué que neuf buts en championnat au cours de l'année écoulée, dont six sur penalty.

    Il est clair que la fatigue est un facteur qui explique les mauvaises performances de Palmer et qu'elle a sans doute contribué à une blessure à l'aine qui a fortement limité son temps de jeu pendant la première moitié de la saison actuelle. Cependant, quelles que soient les causes, les conséquences du déclin de Palmer sont potentiellement dévastatrices pour Chelsea.

    Il est leur joueur clé dans les grands matchs, mais il a été presque totalement invisible dimanche à l'Emirates Stadium, ne créant aucune occasion et ne tirant qu'une seule fois au but, sans cadrer, pendant les 85 minutes qu'il a passées sur le terrain. Rosenior a révélé après coup que Palmer avait été gêné par un petit « coup », mais que cela soit vrai ou non, ce qui est douloureusement clair, c'est que Chelsea a désespérément besoin que son numéro 10 se montre à Birmingham mercredi. 

    On pourrait facilement affirmer, en fait, que ni Chelsea ni Aston Villa ne peuvent se permettre de perdre leur affrontement colossal entre les cinq premiers, et peut-être même au sens propre.

    « Ça va nous coûter cher »

    La frustration de Villa face aux réglementations financières de la Premier League est bien documentée à ce stade, et ne pas réussir à revenir en Ligue des champions serait un coup dur pour les espoirs d'Unai Emery de renforcer son équipe plutôt faible cet été.

    Chelsea, quant à lui, insiste sur le fait que la situation à Stamford Bridge est loin d'être aussi précaire que le suggèrent les pertes avant impôts les plus élevées de l'histoire du football anglais. Cependant, comme le soulignent les dernières données de l'UEFA, les Blues ne génèrent pas autant d'argent que Liverpool, Manchester City et Manchester United grâce à la vente de billets, aux activités les jours de match, aux accords commerciaux et au merchandising, ce qui signifie que la qualification pour la Ligue des champions est de la plus haute importance.

    Cela ne sera toutefois pas facile pour une équipe qui reste sur trois matchs sans victoire en championnat et qui, après avoir affronté Villa dans un match à six points, devra ensuite affronter Newcastle (à domicile), Everton (à l'extérieur), City et United (tous deux à domicile) au cours des six prochaines semaines. Rosenior pourrait donc décider de laisser certains de ses joueurs clés au repos lors du match difficile de samedi contre Wrexham en FA Cup, d'autant plus qu'il ne pourra pas se permettre de faire de même lors des deux matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain ce mois-ci.

    Du côté positif, deux joueurs importants, Marc Cucurella et Estevao, sont sur le point de revenir de blessure. Le premier pourrait même être apte à affronter Villa, qui, il faut le reconnaître, est lui-même en mauvaise forme, avec seulement deux victoires lors de ses sept derniers matchs de championnat, ce qui l'a fait sortir de la course au titre et l'a plongé dans une bataille monumentale pour une place dans le top 5 avec United, Liverpool et, bien sûr, Chelsea, qui est tombé à la sixième place ce week-end.

    Une victoire à Villa Park permettrait à l'équipe autodestructrice de Rosenior de se rapprocher à trois points de ses hôtes, mais cela dépendra en grande partie de sa capacité à résoudre les problèmes que, selon l'entraîneur, elle n'a cessé de « se causer » elle-même.

    « Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans notre jeu », a déclaré Rosenior dimanche soir à Match of the Day. « Il y a beaucoup de points positifs, sur le plan technique, tactique et en termes de qualité de jeu. Mais si nous ne parvenons pas à éliminer ces problèmes (cartons rouges et coups de pied arrêtés), cela va nous coûter cher. »

    En effet, si Chelsea perd encore des points mercredi, toute sa saison pourrait partir en fumée.

