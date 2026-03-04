Chelsea risque sérieusement de compromettre toute sa saison alors que les Blues de Liam Rosenior, qui se comportent mal, font face à une quinzaine de jours décisifs pour leur campagne

Chelsea n'a pas particulièrement bien joué dans le nord de Londres, mais Arsenal non plus. À vrai dire, ce fut un match épouvantable, mais les visiteurs auraient dû au moins obtenir le match nul, voire la victoire.

Ils n'ont peut-être pas réussi un seul tir cadré pendant les 45 premières minutes, mais après avoir obtenu un but égalisateur dans le temps additionnel de la première mi-temps grâce à Piero Hincapie, Chelsea a pris le contrôle du match après la pause. Ils ont eu plus de possession (61-39 %), plus de tirs (6-4), plus d'occasions franches (3-2) et même plus de corners que leurs hôtes (7-2).

Cependant, en l'espace de trois minutes, tout a basculé. Tout d'abord, Chelsea a encaissé un deuxième but sur coup de pied arrêté. Ensuite, Pedro Neto s'est lancé dans un tacle totalement inutile sur Gabriel Martinelli, alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune pour avoir protesté auprès de l'arbitre après un coup de tête parfaitement légitime de Jurrien Timber sur un corner de Declan Rice.

Même dans ces conditions, Chelsea, réduit à 10, a failli égaliser dans les dernières minutes, ce qui n'a fait qu'ajouter à la frustration de Rosenior lorsque le coup de sifflet final a retenti.

« Je pensais que la tactique était bonne », a déclaré l'ancien entraîneur de Strasbourg à Sky Sports. « Arsenal n'a posé aucun problème jusqu'aux coups de pied arrêtés. »

Et il avait raison. Rosenior était toutefois parfaitement conscient que tous les aspects positifs de la performance étaient complètement éclipsés par deux points négatifs flagrants.