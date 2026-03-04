Chelsea risque sérieusement de compromettre toute sa saison alors que les Blues de Liam Rosenior, qui se comportent mal, font face à une quinzaine de jours décisifs pour leur campagne

La frustration de Villa face aux réglementations financières de la Premier League est bien documentée à ce stade, et ne pas réussir à revenir en Ligue des champions serait un coup dur pour les espoirs d'Unai Emery de renforcer son équipe plutôt faible cet été.
Chelsea, quant à lui, insiste sur le fait que la situation à Stamford Bridge est loin d'être aussi précaire que le suggèrent les pertes avant impôts les plus élevées de l'histoire du football anglais. Cependant, comme le soulignent les dernières données de l'UEFA, les Blues ne génèrent pas autant d'argent que Liverpool, Manchester City et Manchester United grâce à la vente de billets, aux activités les jours de match, aux accords commerciaux et au merchandising, ce qui signifie que la qualification pour la Ligue des champions est de la plus haute importance.
Cela ne sera toutefois pas facile pour une équipe qui reste sur trois matchs sans victoire en championnat et qui, après avoir affronté Villa dans un match à six points, devra ensuite affronter Newcastle (à domicile), Everton (à l'extérieur), City et United (tous deux à domicile) au cours des six prochaines semaines. Rosenior pourrait donc décider de laisser certains de ses joueurs clés au repos lors du match difficile de samedi contre Wrexham en FA Cup, d'autant plus qu'il ne pourra pas se permettre de faire de même lors des deux matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain ce mois-ci.
Du côté positif, deux joueurs importants, Marc Cucurella et Estevao, sont sur le point de revenir de blessure. Le premier pourrait même être apte à affronter Villa, qui, il faut le reconnaître, est lui-même en mauvaise forme, avec seulement deux victoires lors de ses sept derniers matchs de championnat, ce qui l'a fait sortir de la course au titre et l'a plongé dans une bataille monumentale pour une place dans le top 5 avec United, Liverpool et, bien sûr, Chelsea, qui est tombé à la sixième place ce week-end.
Une victoire à Villa Park permettrait à l'équipe autodestructrice de Rosenior de se rapprocher à trois points de ses hôtes, mais cela dépendra en grande partie de sa capacité à résoudre les problèmes que, selon l'entraîneur, elle n'a cessé de « se causer » elle-même.
« Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans notre jeu », a déclaré Rosenior dimanche soir à Match of the Day. « Il y a beaucoup de points positifs, sur le plan technique, tactique et en termes de qualité de jeu. Mais si nous ne parvenons pas à éliminer ces problèmes (cartons rouges et coups de pied arrêtés), cela va nous coûter cher. »
En effet, si Chelsea perd encore des points mercredi, toute sa saison pourrait partir en fumée.