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Chelsea retourne en Ligue Europa Conférence avec un Liam Rosenior dépassé par les événements ! Gagnants et perdants : le PSG donne une leçon aux « champions du monde » et continue de dominer la « Ligue des paysans » anglaise

Chelsea et le Paris Saint-Germain entretiennent une rivalité transfrontalière assez singulière. Ses racines remontent aux années 2010, bien avant leur rencontre de l'été 2025 en finale de la Coupe du monde des clubs, mais cet affrontement n'a fait qu'exacerber l'antipathie entre les effectifs actuels des deux équipes. Aux États-Unis, les Blues se sont autoproclamés « champions du monde », mais c'est un titre qui semble de plus en plus creux à mesure que nous nous éloignons de ce tournoi.

Le PSG a balayé Chelsea lors de leur confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine dernière, comme s’il ne s’agissait que d’une simple équipe de Ligue 1. Après une déroute 5-2 au Parc des Princes, les Blues ont subi un nouveau camouflet 3-0 à Stamford Bridge. Ce score cumulé de 8-2 constitue la pire défaite jamais enregistrée par le club de l’ouest londonien dans une phase à élimination directe en Coupe d’Europe.

Lorsque Enzo Fernandez a égalisé à 2-2 la semaine dernière en France, il a pointé du doigt l'écusson de vainqueur de la Coupe du monde des clubs qui ornait sa poitrine. Il s'avère que cette étrange rencontre dans le New Jersey l'été dernier n'avait que très peu d'importance quant à l'état d'avancement réel des projets de ces deux clubs. La fausse image de Chelsea en tant que prétendue meilleure équipe de la planète a été clairement dévoilée, et le club a de très nombreux problèmes à régler s’il veut un jour ressembler à une équipe digne de ce titre.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de Stamford Bridge...

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    PERDANT : Liam Rosenior

    Ces derniers temps, tout va de travers pour Liam Rosenior. Il avait pourtant fait des débuts impressionnants à la tête de Chelsea avec une série de belles victoires, mais celles-ci apparaissent de plus en plus comme le fruit d’un simple effet de nouveauté.

    Depuis qu'ils ont laissé filer une avance de deux buts pour concéder le match nul 2-2 à domicile face à Leeds United le 10 février, les Blues n'ont réussi à gagner et à bien jouer simultanément que lors de deux de leurs huit matchs suivants : en écartant Hull City, équipe de Championship, 4-0 en FA Cup, et en punissant un Aston Villa naïf 4-1 en Premier League. Ce sont les autres résultats de cette période qui brossent un tableau plus clair de la situation réelle de cette équipe.

    Les hommes de Rosenior ont « laissé filer » deux points à domicile face à Burnley, en lutte pour le maintien, en concédant le match nul 1-1. Ils se sont ensuite inclinés 2-1 chez leur rival Arsenal, leur troisième défaite face aux Gunners en un mois, avant de se rattraper à Villa. S'en est suivie une victoire très peu convaincante 4-2 chez Wrexham, club de deuxième division, lors du cinquième tour de la FA Cup, avant trois défaites consécutives qui ont semblé être une sorte de karma, s'inclinant deux fois face au PSG et une fois face à Newcastle.

    C'est Rosenior qui doit assumer la responsabilité de la pire élimination jamais subie par Chelsea en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il a écarté le gardien Robert Sanchez, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison, et son remplaçant, Filip Jorgensen, a largement contribué à l'effondrement tardif lors du match aller, les Blues voyant un match nul 2-2 se transformer rapidement en une défaite écrasante 5-2.

    De retour à Stamford Bridge, Rosenior a aligné la plus jeune équipe de l'histoire de Chelsea pour un match à élimination directe de Ligue des champions, avec notamment le défenseur central de 20 ans Mamadou Sarr au poste d'arrière droit. En l'espace de six minutes, le PSG a profité de ce choix lorsque Khvicha Kvaratskhelia a subtilisé le ballon au défenseur et a inscrit le premier but de la soirée.

    Entre des performances en baisse, des résultats médiocres et des déclarations étranges lors de ses conférences de presse, Rosenior est en train de réduire à néant le travail acharné accompli lors de ses premières semaines à ce poste. Le club doit se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine afin d’en récolter les fruits financiers, mais à ce rythme, il retournera plutôt en Ligue Europa Conférence.

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    WINNER: Luis Enrique

    Dans l'autre camp, Luis Enrique a une nouvelle fois galvanisé son équipe pour les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Comme l'année dernière, le PSG a dû passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale, écartant d'abord un rival national (Brest en 2024-2025, Monaco en 2025-2026) avant d'éliminer une équipe anglaise, lançant ainsi un avertissement au reste du continent.

    La différence cette saison, c'est que le PSG ne savait pas encore de quoi il était capable. À la même époque l'année dernière, il avait dominé Liverpool sur deux matchs avant de s'imposer aux tirs au but pour finalement remporter le trophée. Mais cette fois-ci, il a littéralement démantelé Chelsea. La meilleure équipe d'Europe, la plus douée techniquement, atteint à nouveau son apogée au moment idéal.

    Les médias français ont interrogé Luis Enrique sur la manière dont il avait réussi à remettre le PSG sur les rails dans des circonstances similaires, et il a insisté sur le fait qu’il était impératif de se concentrer sur le prochain match.

    « Nous avons fait ce que nous faisons toujours : avant le match, nous avons discuté de la difficulté d’aborder ces deuxièmes matchs à l’extérieur. Nous avons contrôlé le jeu et, lors des transitions, nous avons été très précis. Nous avons marqué deux buts rapides, et cela a été la clé du match. Nous sommes toujours une équipe imprévisible pour l’adversaire », a-t-il expliqué.

    « Nous avons encaissé des buts, et nous cherchons à améliorer notre jeu dans ce domaine. Il est important de ne pas encaisser de but. Mais ce qui est également important, c’est de faire preuve de la bonne mentalité et de jouer notre style. “Le tournant, le tournant”, ce sont vos mots. Nous cherchons à nous améliorer.

    « Nous avons toujours confiance en l'équipe. Pensez-vous que nous pouvons gagner 4-0 ? Nous cherchons toujours à nous améliorer. Nous sommes très exigeants envers nous-mêmes, et nous réalisons une très bonne saison. »

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    PERDANT : Mamadou Sarr

    Pauvre Sarr. Il n’aurait jamais pu imaginer que la seconde moitié de sa saison prendrait une telle tournure. Le jeune défenseur réalisait une belle saison à Strasbourg, où il était prêté sous les ordres de Rosenior, mais lorsque Chelsea a débauché l’entraîneur et a voulu recruter un nouveau défenseur central en janvier, il a dû plier bagage et suivre son patron outre-Manche.

    Dans l'ensemble, Sarr a plutôt bien joué sous le maillot des Blues jusqu'à présent, surtout compte tenu des circonstances. Il y a si peu de leaders naturels dans l'équipe, en particulier en défense, qu'il a dû apprendre énormément sur le tas. Ce dont il n'avait vraiment pas besoin, c'était de devoir affronter la meilleure équipe d'Europe à un nouveau poste.

    Avec Reece James blessé et Malo Gusto malade, Sarr a été préféré à Josh Acheampong, pourtant plus à sa place, au poste d’arrière droit. Au bout de six minutes, Kvaratskhelia lui a pris le ballon des pieds, ce qui a conduit à un but. Heureusement et malheureusement, Rosenior a retiré Sarr de la ligne de tir à la mi-temps.

    « Mamadou a déjà joué à ce poste pour moi et il a été exceptionnel lors des matchs contre le PSG. Je pensais que son expérience et sa connaissance des joueurs l'aideraient », a déclaré Rosenior lors de sa conférence de presse d'après-match. « Et quand on est joueur et qu'on commet une erreur aussi tôt dans le match, la soirée peut vite devenir très difficile.

    « Il faut garder à l’esprit que Malo Gusto devait débuter le match et qu’il s’est retiré. Il ne s’est pas retiré, il était très malade. Nous lui avons laissé autant de temps que possible pour se remettre. Reece nous a manqué, il est forfait. Oui, ce sont des décisions que l’on veut prendre et que l’on veut voir justes. Et à ce moment-là, Mamadou a commis une erreur, ce qui a rendu la soirée difficile, car cela a donné confiance au PSG. »

    Pour aggraver les choses, le Sénégal de Sarr s'est vu retirer son récent titre de la Coupe d'Afrique des nations alors que ce match était encore en cours. Il a probablement connu de meilleures soirées.

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    VAINQUEUR : Khvicha Kvaratskhelia

    La décision de Kvaratskhelia de quitter Naples en cours de saison, alors que le club était en passe de remporter le Scudetto 2024-2025, a surpris beaucoup de monde. Le choc a été encore plus grand lorsqu’il n’a pas choisi de rejoindre la Premier League, mais a préféré signer au PSG.

    Liverpool, en route vers le titre et à six mois de dépenser près de 300 millions de livres sterling pour trois attaquants vedettes, a envisagé de recruter le Géorgien. Chelsea l'a brièvement envisagé aussi. Arsenal, qui avait désespérément besoin d'un ailier doté d'une telle habileté et d'une telle technique, ne s'est pas vraiment lancé dans la course. Le fait est qu'aucune équipe anglaise n'a fait suffisamment d'efforts pour recruter Kvaratskhelia, et c'est ainsi qu'il a signé au PSG, alors que le club se trouvait à la croisée des chemins après avoir peiné lors de la phase de groupes de la Ligue des champions remaniée.

    Mais Kvaratskhelia et le PSG ont tous deux été pleinement réhabilités. Il a apporté à une équipe en marge ce petit plus qui lui a permis de passer d’une formation agréable à regarder à un groupe de vainqueurs. Le joueur de 25 ans est sorti du banc pour marquer deux buts et reprendre le contrôle de cette double confrontation lors du match aller, tandis qu’il l’a pratiquement scellée lors du match retour avec son but précoce sous le nez de Sarr.

    « Nous avons essayé de retrouver notre confiance. Nous jouons notre jeu. Venir à Stamford Bridge et s’imposer 3-0 n’est pas facile, mais nous l’avons fait, donc nous savons que nous sommes capables de tout. Nous devons simplement nous faire confiance », a déclaré Kvaratskhelia dans la zone mixte.

    « Je pense qu’aujourd’hui, en Ligue des champions, il n’y a pas d’adversaire facile et tout le monde veut se battre. Nous essayons simplement de jouer notre jeu, que ce soit contre une équipe de Premier League ou non. »

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    PERDANT : BlueCo

    Quel est l'intérêt de ce Chelsea de BlueCo ? Que cherche à accomplir Clearlake Capital ? S'ils visent la Ligue des champions, ils en sont à des années-lumière, au vu de leur trajectoire actuelle.

    Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel, dernier entraîneur de Chelsea à avoir remporté la Ligue des champions, était présent mardi. Dieu seul sait ce qu'il a dû penser de cette équipe actuelle, de ce groupe de joueurs, de ces dirigeants qui l'ont limogé sans ménagement et de manière controversée quelques mois seulement après leur arrivée.

    Rosenior sélectionne les joueurs et tente de mettre en place ses tactiques, mais il n’est pas un faiseur de miracles. BlueCo a dépensé environ 2 milliards de livres sterling pour rendre l’équipe bien pire qu’elle ne l’était lorsqu’elle était encore reine d’Europe il y a moins de cinq ans.

    Il y a également une intrigue secondaire en cours concernant la façon dont BlueCo gère ses opérations. Le vice-capitaine Enzo Fernandez a laissé entendre après le match qu’il pourrait envisager de quitter Chelsea cet été. Cela s'annonce toutefois difficile, étant donné qu'il lui reste encore six (six) ans sur son contrat actuel et que le club ne serait pas disposé à subir une perte financière sur un joueur pour lequel il a déboursé une somme à neuf chiffres. Mais s'il parvient à forcer son départ dans les mois à venir, qui peut affirmer que les autres stars de l'équipe ne feront pas pression pour obtenir des départs similaires ?

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LOSER: Premier League

    Chelsea est désormais la quatrième équipe de Premier League à avoir été éliminée de la Ligue des champions par le PSG au cours des 12 derniers mois, subissant le même sort que Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Tottenham s'est incliné à deux reprises (dont une fois aux tirs au but) face aux Parisiens en début de saison, tandis que Newcastle a été tenu en échec.

    Alors que la Premier League a été un peu ennuyeuse d'un point de vue du spectacle cette année, le PSG a, en revanche, continué à pratiquer un football à l'image évangélique d'Enrique. Chelsea a tenté de les intimider en se regroupant sur les coups de pied arrêtés, mais ces efforts se sont avérés vains.

    Chaque but du PSG était différent des autres, et chacun avait sa propre beauté. L'ouverture du score de Kvaratskhelia est venue d'un long dégagement du gardien Matvey Safonov depuis l'arrière, exploitant la ligne haute de Chelsea et tirant le meilleur parti d'une rare occasion de jouer en profondeur face à une équipe, les clubs de Ligue 1 se fermant en défense dès la première minute. Bradley Barcola a doublé la mise à la manière de Gareth Bale, en expédiant un tir dans la lucarne après s'être contrôlé d'une touche. La frappe en première intention de Senny Mayulu a filé au fond des filets avant même que Sanchez n'ait pu réagir.

    C'est une bonne chose pour le football qu'une équipe qui souhaite pratiquer un jeu progressif reste l'équipe à battre. Il y a encore de l'espoir pour les puristes de ce sport.

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