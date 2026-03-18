Chelsea retourne en Ligue Europa Conférence avec un Liam Rosenior dépassé par les événements ! Gagnants et perdants : le PSG donne une leçon aux « champions du monde » et continue de dominer la « Ligue des paysans » anglaise

Ces derniers temps, tout va de travers pour Liam Rosenior. Il avait pourtant fait des débuts impressionnants à la tête de Chelsea avec une série de belles victoires, mais celles-ci apparaissent de plus en plus comme le fruit d’un simple effet de nouveauté.

Depuis qu'ils ont laissé filer une avance de deux buts pour concéder le match nul 2-2 à domicile face à Leeds United le 10 février, les Blues n'ont réussi à gagner et à bien jouer simultanément que lors de deux de leurs huit matchs suivants : en écartant Hull City, équipe de Championship, 4-0 en FA Cup, et en punissant un Aston Villa naïf 4-1 en Premier League. Ce sont les autres résultats de cette période qui brossent un tableau plus clair de la situation réelle de cette équipe.

Les hommes de Rosenior ont « laissé filer » deux points à domicile face à Burnley, en lutte pour le maintien, en concédant le match nul 1-1. Ils se sont ensuite inclinés 2-1 chez leur rival Arsenal, leur troisième défaite face aux Gunners en un mois, avant de se rattraper à Villa. S'en est suivie une victoire très peu convaincante 4-2 chez Wrexham, club de deuxième division, lors du cinquième tour de la FA Cup, avant trois défaites consécutives qui ont semblé être une sorte de karma, s'inclinant deux fois face au PSG et une fois face à Newcastle.

C'est Rosenior qui doit assumer la responsabilité de la pire élimination jamais subie par Chelsea en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il a écarté le gardien Robert Sanchez, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison, et son remplaçant, Filip Jorgensen, a largement contribué à l'effondrement tardif lors du match aller, les Blues voyant un match nul 2-2 se transformer rapidement en une défaite écrasante 5-2.

De retour à Stamford Bridge, Rosenior a aligné la plus jeune équipe de l'histoire de Chelsea pour un match à élimination directe de Ligue des champions, avec notamment le défenseur central de 20 ans Mamadou Sarr au poste d'arrière droit. En l'espace de six minutes, le PSG a profité de ce choix lorsque Khvicha Kvaratskhelia a subtilisé le ballon au défenseur et a inscrit le premier but de la soirée.

Entre des performances en baisse, des résultats médiocres et des déclarations étranges lors de ses conférences de presse, Rosenior est en train de réduire à néant le travail acharné accompli lors de ses premières semaines à ce poste. Le club doit se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine afin d’en récolter les fruits financiers, mais à ce rythme, il retournera plutôt en Ligue Europa Conférence.