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Chelsea réalise son premier match sans encaisser de but depuis neuf mois lors des débuts inattendus de Mike Penders
Martinez évacué sur une civière après un violent choc
Chelsea a enfin mis fin à une série de 22 matches sans garder sa cage inviolée en Premier League, lors de sa rencontre face à Everton. Mais cette performance a eu un coût lorsque Emiliano Martinez a été gravement blessé à la 67e minute du match.
Le gardien a violemment percuté Jarrad Branthwaite en tentant de dégager un coup de pied arrêté. Le jeu a été interrompu pendant près de 10 minutes, le temps que les secouristes le prennent en charge sur le terrain. Sa sortie prématurée a contraint l’entraîneur Xabi Alonso à faire entrer Mike Penders, 21 ans, pour ses débuts dans l’élite sous une immense pression.
- AFP
Neto inscrit un doublé pour l’équipe d’Alonso
Malgré cette interruption malheureuse, Chelsea a gardé son sang-froid et fait étalage de ses qualités offensives. Seulement 43 secondes après le début de la seconde période, Pedro Neto a ouvert le score à la suite d’une talonnade astucieuse de Morgan Rogers et d’une passe décisive de Jorrel Hato, qui n’était titulaire qu’en raison d’une blessure contractée tardivement par Pep Chavarria.
Plus tard, alors que 11 minutes de temps additionnel étaient annoncées, Neto s’est offert un doublé. Après un coup franc de Jordan Henderson contré, le ballon est revenu idéalement à l’ailier, qui l’a envoyé au fond des filets, permettant au club de mettre enfin un terme à ses difficultés défensives persistantes.
Penders s’affirme sur fond de remaniement chez les gardiens
Penders pensait initialement devenir le gardien numéro un de Chelsea cette saison après le prêt de Robert Sanchez à Como. Mais sa confiance a été ébranlée lorsque le club a recruté, à la surprise générale, Martinez en provenance d’Aston Villa avec un contrat de deux ans.
Selon des sources, le jeune gardien a estimé que cette arrivée inattendue le faisait reculer dans la hiérarchie. Néanmoins, lorsqu’il a été sollicité au cours de cette rencontre difficile, Penders a gardé son sang-froid. Il a capté sans difficulté plusieurs ballons envoyés dans la surface de réparation en fin de match, empêchant Everton de marquer dans les derniers instants.
- AFP
Et maintenant, que va faire Chelsea ?
Chelsea attend désormais des nouvelles médicales sur l’état de Martinez avant ses prochains matches. Si le vétéran doit être écarté des terrains pendant une longue période, Penders aura une occasion décisive de s’imposer comme gardien titulaire incontesté et de prouver qu’il est prêt à assumer cette immense responsabilité.
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