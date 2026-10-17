Chelsea a enfin mis fin à une série de 22 matches sans garder sa cage inviolée en Premier League, lors de sa rencontre face à Everton. Mais cette performance a eu un coût lorsque Emiliano Martinez a été gravement blessé à la 67e minute du match.

Le gardien a violemment percuté Jarrad Branthwaite en tentant de dégager un coup de pied arrêté. Le jeu a été interrompu pendant près de 10 minutes, le temps que les secouristes le prennent en charge sur le terrain. Sa sortie prématurée a contraint l’entraîneur Xabi Alonso à faire entrer Mike Penders, 21 ans, pour ses débuts dans l’élite sous une immense pression.