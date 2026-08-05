Chelsea se rapproche d’un accord pour recruter Chavarria contre une indemnité avoisinant les 16,3 millions de livres sterling, a appris la Press Association, comme l’a rapporté ESPN. Chavarria, qui faisait partie de l’équipe ayant atteint la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, est un défenseur évoluant sur le côté gauche et apportera de la concurrence à Jorrel Hato après le départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid. Toutes les parties sont confiantes quant à la conclusion d’un accord pour un joueur que Chelsea suit depuis une grande partie de l’été.

Malgré son âge, Chavarria ne compte que quatre saisons d’expérience dans l’élite après avoir rejoint le club de Segunda División du Real Saragosse en 2022. Son arrivée marquerait la poursuite d’un changement dans l’approche du club sur le marché, avec la priorité donnée à des joueurs ayant déjà fait leurs preuves dans les grands championnats européens. La progression de Chavarria au Rayo a attiré l’attention de plusieurs recruteurs à travers l’Europe, mais Chelsea semble avoir remporté la course à sa signature.