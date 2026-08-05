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Chelsea proche d’un accord à 16,3 millions de livres sterling pour le défenseur du Rayo Vallecano, alors que Xabi Alonso poursuit sa refonte de l’effectif
Chelsea identifie le remplaçant de Cucurella
Chelsea se rapproche d’un accord pour recruter Chavarria contre une indemnité avoisinant les 16,3 millions de livres sterling, a appris la Press Association, comme l’a rapporté ESPN. Chavarria, qui faisait partie de l’équipe ayant atteint la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, est un défenseur évoluant sur le côté gauche et apportera de la concurrence à Jorrel Hato après le départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid. Toutes les parties sont confiantes quant à la conclusion d’un accord pour un joueur que Chelsea suit depuis une grande partie de l’été.
Malgré son âge, Chavarria ne compte que quatre saisons d’expérience dans l’élite après avoir rejoint le club de Segunda División du Real Saragosse en 2022. Son arrivée marquerait la poursuite d’un changement dans l’approche du club sur le marché, avec la priorité donnée à des joueurs ayant déjà fait leurs preuves dans les grands championnats européens. La progression de Chavarria au Rayo a attiré l’attention de plusieurs recruteurs à travers l’Europe, mais Chelsea semble avoir remporté la course à sa signature.
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Alonso privilégie l’expérience des vétérans
Sa signature prolongerait la tendance de Chelsea à rechercher des recrues plus expérimentées sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, après les arrivées de l’attaquant de 35 ans Danny Welbeck en provenance de Brighton et de Jordan Henderson, 36 ans, qui a rejoint le club lundi après avoir quitté Brentford. Ce changement marqué de stratégie reflète une volonté d’apporter du leadership à un vestiaire qui avait auparavant été critiqué pour son manque de figures expérimentées.
Chavarria serait la troisième recrue défensive de l’été alors que Chelsea continue de remodeler son effectif. Le latéral droit Marco Palestra a rejoint le club en provenance de l’Atalanta en juillet, tandis que l’arrivée de Maxence Lacroix depuis Crystal Palace a été annoncée la semaine dernière. En ajoutant Chavarria à l’effectif, Chelsea s’assure une flexibilité tactique, d’autant que l’Espagnol est connu pour sa capacité à apporter aussi bien dans une défense à quatre classique qu’au poste de piston dans des systèmes plus expansifs fréquemment utilisés par Alonso.
L’exode de Stamford Bridge se poursuit avec le départ de Chalobah
Trevoh Chalobah est le dernier talent issu du centre de formation à quitter le club, un transfert définitif vers le club italien de Côme ayant désormais été conclu. Le défenseur va retrouver l’ancienne icône de Chelsea Cesc Fabregas, qui se prépare à mener le club de Serie A dans sa toute première campagne historique en Ligue des champions.
Le départ de Chalobah fait suite à une série de départs alors que le club cherche à alléger sa masse salariale et à affiner l’effectif en fonction des exigences tactiques spécifiques d’Alonso. Il rejoint Cucurella, Tyrique George et Andrey Santos dans la liste des joueurs qui ont quitté le club lors de ce mercato estival particulièrement animé. La décision de se séparer de plusieurs noms bien établis reflète la reconnaissance par la direction qu’un changement de cap radical était nécessaire.
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L’ampleur financière de la reconstruction
Les dépenses totales de cet été approchent rapidement des niveaux records pour le groupe de propriétaires BlueCo. La piste menant à Chavarria pour 16,3 M£ peut sembler modeste en comparaison des 117 M£ dépensés pour Morgan Rogers, mais elle représente une pièce essentielle du puzzle pour un effectif qui manquait de profondeur lors de la campagne précédente. Avec les départs de Chalobah et de Cucurella, le club a réussi à réduire considérablement sa masse salariale, ce qui permet d’intégrer ces nouveaux renforts sans enfreindre les réglementations financières. Alors que la saison de Premier League approche à grands pas, la direction tient à finaliser l’opération Chavarria afin qu’il puisse commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers dès que possible.
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