Selon The Independent, Chelsea prépare une nouvelle approche pour Scott après avoir vu trois offres précédentes rejetées par Bournemouth. Manchester City a manqué une échéance pour signer Fernandez pour 120 millions de livres il y a deux semaines, mais Enzo Maresca reste déterminé à retrouver son ancien joueur à l'Etihad Stadium.

City a perdu Rodri au profit de Barcelone et est déterminé à renforcer son effectif, plusieurs informations indiquant que le club est prêt à soumettre une offre officielle pour Fernandez dans les prochains jours. Chelsea est parfaitement conscient de cet intérêt grandissant et a, par conséquent, accéléré sa poursuite de Scott afin de combler le vide potentiel.