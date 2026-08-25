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Chelsea prépare une offre massive pour Alex Scott alors qu'Enzo Fernandez vise un transfert tardif à Manchester City
Manchester City pousse pour un transfert de dernière minute
Selon The Independent, Chelsea prépare une nouvelle approche pour Scott après avoir vu trois offres précédentes rejetées par Bournemouth. Manchester City a manqué une échéance pour signer Fernandez pour 120 millions de livres il y a deux semaines, mais Enzo Maresca reste déterminé à retrouver son ancien joueur à l'Etihad Stadium.
City a perdu Rodri au profit de Barcelone et est déterminé à renforcer son effectif, plusieurs informations indiquant que le club est prêt à soumettre une offre officielle pour Fernandez dans les prochains jours. Chelsea est parfaitement conscient de cet intérêt grandissant et a, par conséquent, accéléré sa poursuite de Scott afin de combler le vide potentiel.
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Bournemouth réclame une somme énorme pour son milieu de terrain
Bournemouth a maintenu cet été une position ferme sur l’intransférabilité de Scott, rejetant des offres de Chelsea qui auraient atteint jusqu’à 68 M£. Cependant, The Independent affirme qu’une offre revue à la hausse, située entre 80 M£ et 90 M£, pourrait pousser Bournemouth à changer de position avant la fermeture du marché mardi prochain.
Chelsea devrait réinvestir les fonds générés par la vente de Fernandez pour répondre à ce prix demandé. Fernandez a été copieusement sifflé par une partie du public lors d’une victoire contre Fulham lundi soir, ce qui souligne la tension grandissante autour de sa situation incertaine à Londres.
Alonso exige de la clarté sur son avenir
Xabi Alonso a évoqué ouvertement les spéculations en cours autour de Fernandez, précisant clairement qu’il s’attend à ce que la situation soit réglée rapidement. Après le match contre Fulham, Alonso a reconnu qu’un départ restait une possibilité bien réelle.
Au micro de Match of the Day sur la BBC, Alonso a déclaré : « En football, plus rien ne me surprend. Nous verrons. Mon souhait, c’est de savoir ce qui se passera pour l’avenir, mais nous verrons cette semaine. » Le manager est resté prudent, mais son désir d’une résolution immédiate souligne l’urgence de la situation à Stamford Bridge.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Manchester City devrait tester la détermination de Chelsea avec une importante offre officielle pour Fernandez cette semaine. Si le champion en titre répond à l’évaluation fixée par Chelsea, cela déclenchera un effet domino immédiat, obligeant Chelsea à accélérer sa poursuite de Scott avant la date limite.
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