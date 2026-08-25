L’équipe d’Alonso a entamé sa campagne de Premier League par une victoire spectaculaire 3-2 contre Fulham, son rival de l’ouest de Londres, mais le club cherche encore à ajuster ses options offensives. Si l’attention se porte actuellement principalement sur les départs, Chelsea reste « ouvert » à l’idée d’ajouter un attaquant dynamique à son effectif.

Chelsea a déjà battu des records cet été, en faisant notamment de Morgan Rogers le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Les anciens internationaux anglais expérimentés Danny Welbeck et Jordan Henderson sont également arrivés, aux côtés de Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco, mais l’éventuelle disponibilité de Rashford a désormais attiré leur attention.