AFP
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Chelsea prépare une offensive spectaculaire de dernière minute pour la star mise à l’écart de Manchester United, alors que Xabi Alonso cherche sa dernière pièce offensive
Chelsea étudie un transfert surprise pour Rashford
Chelsea envisage un incroyable mouvement de dernière minute pour recruter l'attaquant de United Rashford avant la fermeture du mercato estival. Selon The Independent, Chelsea est ouvert à l'idée de faire venir un autre attaquant polyvalent malgré plus de 300 M£ déjà dépensés pour de nouvelles recrues. Les dirigeants de Stamford Bridge évaluent leurs options dans les derniers jours du mercato. Une offensive pour l'international anglais de 28 ans représenterait sans aucun doute l'un des transferts les plus surprenants de l'été, en ajoutant encore de la puissance offensive à l'effectif nouvellement assemblé par Alonso.
- Getty Images Sport
Alonso vise un autre attaquant polyvalent
L’équipe d’Alonso a entamé sa campagne de Premier League par une victoire spectaculaire 3-2 contre Fulham, son rival de l’ouest de Londres, mais le club cherche encore à ajuster ses options offensives. Si l’attention se porte actuellement principalement sur les départs, Chelsea reste « ouvert » à l’idée d’ajouter un attaquant dynamique à son effectif.
Chelsea a déjà battu des records cet été, en faisant notamment de Morgan Rogers le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Les anciens internationaux anglais expérimentés Danny Welbeck et Jordan Henderson sont également arrivés, aux côtés de Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco, mais l’éventuelle disponibilité de Rashford a désormais attiré leur attention.
L’avenir incertain de Rashford à Old Trafford
L’avenir à long terme de Rashford dans son club formateur fait l’objet d’intenses spéculations. L’attaquant a passé la saison dernière en prêt à Barcelone et espérait obtenir un transfert définitif au Camp Nou, avant d’être renvoyé à Manchester.
Manchester United semblait au départ désireux de se séparer de la star anglaise à son retour, malgré plus de 400 apparitions sous le maillot du club. Cependant, l’entraîneur Michael Carrick a récemment semblé suggérer que l’attaquant allait rester, en le faisant entrer à la pause lors de leur défaite surprise 2-0 face à Hull City lors de la première journée.
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Chelsea cherche à se débarrasser de ses joueurs indésirables
Avant de formaliser une éventuelle offre pour la star de United, Chelsea devrait lever des fonds en se séparant de plusieurs éléments indésirables de son effectif. Nicolas Jackson et Liam Delap sont tous deux sur le point d’être vendus, tandis que les dirigeants de Stamford Bridge sont également prêts à écouter des offres pour Pedro Neto et Malo Gusto.
Le flou persiste aussi autour d’Enzo Fernandez, qui est fortement annoncé du côté de Manchester City. Cependant, Chelsea exigera au moins 120 M£ pour le milieu de terrain argentin, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes et potentiellement à financer un transfert de Rashford avant la date limite de la semaine prochaine.
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