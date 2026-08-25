AFP
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Chelsea prépare une offensive sensationnelle de dernière minute pour la star mise à l’écart de Manchester United, alors que Xabi Alonso cherche sa dernière pièce offensive
Chelsea explore une piste surprise pour Rashford
Chelsea envisage un mouvement de dernière minute sensationnel pour recruter l'attaquant de United Rashford avant la fermeture du mercato estival. Selon The Independent, Chelsea est ouvert à l'idée de faire venir un autre attaquant polyvalent malgré plus de 300 M£ déjà dépensés pour de nouvelles recrues. La direction de Stamford Bridge évalue ses options dans les derniers jours du mercato. Une offensive pour l'international anglais de 28 ans représenterait sans aucun doute l'une des opérations les plus surprenantes de l'été, en ajoutant encore de la puissance offensive à l'effectif nouvellement assemblé par Alonso.
- Getty Images Sport
Alonso vise un autre attaquant polyvalent
L’équipe d’Alonso a lancé sa campagne de Premier League par une spectaculaire victoire 3-2 contre son rival de l’ouest londonien, Fulham, mais le club cherche encore à ajuster ses options offensives. Si l’attention se porte actuellement principalement sur les départs, Chelsea reste « ouvert » à l’idée d’ajouter un attaquant dynamique à son effectif.
Chelsea a déjà battu des records cet été, en faisant notamment de Morgan Rogers le joueur britannique le plus cher de l’histoire. Les anciens internationaux anglais expérimentés Danny Welbeck et Jordan Henderson sont également arrivés, aux côtés de Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco, mais la disponibilité potentielle de Rashford a désormais retenu l’attention du club.
L’avenir incertain de Rashford à Old Trafford
L'avenir à long terme de Rashford dans son club formateur fait l'objet d'intenses spéculations. L'attaquant a passé la saison dernière en prêt à Barcelone et espérait obtenir un transfert définitif au Camp Nou, avant d'être renvoyé à Manchester.
Manchester United semblait au départ désireux de se séparer de l'international anglais à son retour, malgré plus de 400 apparitions sous le maillot du club. Cependant, l'entraîneur Michael Carrick a récemment semblé indiquer que l'attaquant allait rester, en le faisant entrer à la mi-temps lors de leur défaite surprise 2-0 lors de la première journée contre Hull City.
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Chelsea cherche à se séparer de ses joueurs indésirables
Avant de formaliser une éventuelle offre pour la star de United, Chelsea devrait lever des fonds en se séparant de plusieurs éléments indésirables de son effectif. Nicolas Jackson et Liam Delap sont tous deux sur le point d’être vendus, tandis que les dirigeants de Stamford Bridge sont également disposés à écouter les offres pour Pedro Neto et Malo Gusto.
Le flou persiste également autour d’Enzo Fernandez, qui est fortement annoncé du côté de Manchester City. Cependant, Chelsea exigera au moins 120 M£ pour le milieu argentin, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes et potentiellement financer un transfert de Rashford avant la date limite de la semaine prochaine.
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