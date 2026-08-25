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Chelsea prépare un raid CHOC sur le Real Madrid alors que le départ d'Enzo Fernandez, pour 120 millions de livres sterling, se profile
Chelsea se tourne vers la star du Real Madrid
Chelsea envisage une offensive de dernière minute pour le milieu de Madrid Camavinga, selon talkSPORT. Chelsea a reporté son attention sur l'international français après avoir vu trois offres pour Scott de Bournemouth rejetées. Bournemouth a clairement indiqué au club de l'ouest de Londres que le joueur de 23 ans n'était pas à vendre avant la date limite du mercato. La plus grosse offre de Chelsea pour Scott aurait atteint 68 millions de livres sterling, forçant l'entraîneur Xabi Alonso à chercher ailleurs.
Camavinga a été fortement associé à un départ du Santiago Bernabeu depuis la prise de fonctions de Jose Mourinho à la tête du géant espagnol. Manchester United s'était auparavant intéressé au milieu de terrain avant de recruter Carlos Baleba en provenance de Brighton.
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Fernandez cherche à quitter Stamford Bridge
Alonso cherche désespérément à renforcer son milieu de terrain dans un contexte d’incertitude autour de l’avenir de Fernandez. Le joueur de 25 ans a clairement fait savoir dès le début de l’été qu’il voulait quitter Stamford Bridge, même si un transfert de rêve au Real Madrid a finalement capoté.
Cependant, l’Argentin pourrait encore partir lors de la dernière semaine du mercato. Manchester City et son entraîneur, l’ancien coach de Chelsea Enzo Maresca, sont désireux de s’attacher ses services. Maresca recherche un remplaçant de tout premier plan après le départ du Ballon d’Or Rodri pour Barcelone dans le cadre d’un transfert de 65 M£. Manchester City poursuit toujours le dossier Fernandez malgré des préparatifs en vue de dépenser 86 M£ pour l’international marocain Ayyoub Bouaddi.
Chelsea réclame un énorme montant pour Fernandez
Chelsea ne cherche pas activement à vendre Fernandez durant ce mercato. Le club a informé toutes les parties intéressées que le milieu de terrain est valorisé à la somme vertigineuse de 120 M£. Malgré cette position ferme, la direction du club prépare activement des solutions de secours au cas où sa star du milieu obtiendrait un transfert tardif. Aux côtés de Camavinga, Chelsea a dressé une liste restreinte de cibles alternatives.
Adam Wharton, le joueur en vue de Crystal Palace, et Manu Kone, de la Roma, sont également suivis. Les deux joueurs ont suscité un intérêt important après des campagnes impressionnantes avec leurs clubs respectifs.
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Alonso se concentre sur les prochaines rencontres
Alors que le feuilleton du transfert se poursuit, Fernandez reste dans les plans immédiats d'Alonso. Le milieu de terrain est entré en jeu en seconde période lundi soir, lors du match d'ouverture de Chelsea en Premier League.
Chelsea a décroché une spectaculaire victoire 3-2 contre son rival local Fulham, avec des buts de Joao Pedro, Morgan Rogers et Cole Palmer, offrant à Alonso un début victorieux dans sa carrière d'entraîneur en Premier League.
Chelsea va désormais mettre temporairement sa campagne de championnat entre parenthèses pour disputer la coupe. Le club affrontera Luton Town, pensionnaire de League One, en EFL Cup jeudi, avant un duel national contre Brighton dimanche.
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