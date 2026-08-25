Chelsea envisage une offensive de dernière minute pour le milieu de Madrid Camavinga, selon talkSPORT. Chelsea a reporté son attention sur l'international français après avoir vu trois offres pour Scott de Bournemouth rejetées. Bournemouth a clairement indiqué au club de l'ouest de Londres que le joueur de 23 ans n'était pas à vendre avant la date limite du mercato. La plus grosse offre de Chelsea pour Scott aurait atteint 68 millions de livres sterling, forçant l'entraîneur Xabi Alonso à chercher ailleurs.

Camavinga a été fortement associé à un départ du Santiago Bernabeu depuis la prise de fonctions de Jose Mourinho à la tête du géant espagnol. Manchester United s'était auparavant intéressé au milieu de terrain avant de recruter Carlos Baleba en provenance de Brighton.