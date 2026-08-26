Chelsea prend contact au sujet d’Emiliano Martinez alors que les inquiétudes autour de Robert Sanchez grandissent

Chelsea a pris contact avec les représentants de Martinez, alors que le club de l’ouest de Londres cherche à répondre aux inquiétudes grandissantes concernant ses options actuelles dans les buts. Le champion du monde 2022 s’est solidement imposé parmi l’élite des gardiens au cours de son passage à Aston Villa, où il a cumulé 256 apparitions depuis son arrivée en provenance d’Arsenal en 2020. Cependant, le joueur de 33 ans est désormais considéré comme disponible pour un transfert, Villa étant ouvert aux offres après son acquisition pour 30 millions de livres sterling de l’international japonais Zion Suzuki, en provenance de Parme, plus tôt ce mois-ci.

La piste menant à Martinez intervient à un moment où Sanchez fait l’objet d’un examen minutieux après un début de saison difficile. Lors de la première journée de Premier League contre Fulham, que Chelsea a remportée de justesse 3-2, l’Espagnol a été battu à son premier poteau sur une frappe de Josh King, avant de relâcher ensuite une tentative anodine qui a permis à Gonzalo Garcia de marquer. Dans le même temps, la Juventus avait déjà tenté de recruter Martinez plus tôt dans le mercato, mais le transfert envisagé a capoté en raison d’inquiétudes liées à une blessure au doigt, laissant la porte ouverte à une intervention de Chelsea.