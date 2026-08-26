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Chelsea prend contact au sujet d’Emiliano Martinez alors que les inquiétudes autour de Robert Sanchez grandissent
Chelsea vise Martinez alors que Sanchez fait l’objet d’un examen minutieux
Chelsea a pris contact avec les représentants de Martinez, alors que le club de l’ouest de Londres cherche à répondre aux inquiétudes grandissantes concernant ses options actuelles dans les buts. Le champion du monde 2022 s’est solidement imposé parmi l’élite des gardiens au cours de son passage à Aston Villa, où il a cumulé 256 apparitions depuis son arrivée en provenance d’Arsenal en 2020. Cependant, le joueur de 33 ans est désormais considéré comme disponible pour un transfert, Villa étant ouvert aux offres après son acquisition pour 30 millions de livres sterling de l’international japonais Zion Suzuki, en provenance de Parme, plus tôt ce mois-ci.
La piste menant à Martinez intervient à un moment où Sanchez fait l’objet d’un examen minutieux après un début de saison difficile. Lors de la première journée de Premier League contre Fulham, que Chelsea a remportée de justesse 3-2, l’Espagnol a été battu à son premier poteau sur une frappe de Josh King, avant de relâcher ensuite une tentative anodine qui a permis à Gonzalo Garcia de marquer. Dans le même temps, la Juventus avait déjà tenté de recruter Martinez plus tôt dans le mercato, mais le transfert envisagé a capoté en raison d’inquiétudes liées à une blessure au doigt, laissant la porte ouverte à une intervention de Chelsea.
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En s’appuyant sur la relation entre Chelsea et Aston Villa
Un éventuel accord pour Martinez représenterait le dernier chapitre d’une série fréquente de transactions entre Chelsea et Aston Villa, les deux clubs ayant établi une relation de travail remarquablement étroite lors de l’actuel mercato. Leur activité récente a été marquée par l’énorme transfert de 117 millions de livres sterling qui a vu Morgan Rogers rejoindre Chelsea pour un montant record dans l’histoire du club, ainsi que par un accord distinct qui a vu Alejandro Garnacho partir dans l’autre sens dans le cadre d’un prêt initial.
Les négociations en cours pourraient également impliquer d’autres noms de premier plan, alors que les deux clubs cherchent à équilibrer leurs effectifs et à satisfaire les réglementations financières. Selon certaines informations, l’attaquant Nicolas Jackson, actuellement estimé à environ 65 millions de livres sterling, pourrait faire partie des discussions et pourrait potentiellement rejoindre Villa pour retrouver son ancien entraîneur, Unai Emery.
Xabi Alonso fait le point sur la situation des gardiens de but
Malgré les spéculations autour d’un transfert de Martinez, l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso a tenté de rester mesuré lorsqu’il a été interrogé sur la forme récente de Sanchez. S’exprimant avant le match de demain de Carabao Cup contre Luton Town à Stamford Bridge, Alonso a insisté sur le fait que ses échanges avec le gardien espagnol sont restés professionnels et axés sur l’amélioration collective. « Non, nous avons eu des conversations normales. Nous avons davantage parlé de l’équipe, de ce que nous avons bien fait et de ce que nous devons mieux faire », a expliqué Alonso aux journalistes.
Le soutien public d’Alonso à Sanchez n’a pas mis fin au débat interne sur la nécessité d’un changement pour maintenir la dynamique de Chelsea. L’entraîneur a ajouté : « Il s’agissait davantage de comprendre le contexte. Chaque match va être important parce que nous sommes dans ce processus au cours duquel nous devons encore développer certaines choses. Nous devons procéder à des ajustements qui concernent davantage l’équipe. » Bien qu’Alonso soit connu pour sa loyauté envers ses joueurs, la répétition d’erreurs individuelles lors de matches à fort enjeu a forcé la main du club.
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L’occasion se présente pour Mike Penders
L’avenir immédiat du but de Chelsea pourrait connaître un changement avant même l’arrivée d’une nouvelle recrue, Mike Penders poussant pour une place de titulaire. Penders est revenu au club cet été après un prêt très fructueux à Strasbourg et a impressionné le staff technique par son implication à l’entraînement.
Cette forte impression l’a clairement placé parmi les options pour les prochains matches. Interrogé sur l’éventuelle implication du jeune gardien, Alonso a laissé toutes les options ouvertes. « Il est dans le groupe, donc il a une opportunité, a noté l’entraîneur de Chelsea. Nous déciderons et communiquerons l’équipe aux joueurs demain, donc je préfère qu’ils le sachent d’abord. »
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