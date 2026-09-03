Chelsea pense à l’ex-joueur de la Roma Gini Wijnaldum pour renforcer son milieu de terrain

Énorme révélation en provenance d’Angleterre : pour renforcer son milieu de terrain, Chelsea pense à Georginio Wijnaldum, 35 ans, ancien de Liverpool et de la Roma, actuellement sans contrat après son expérience de trois ans en Arabie saoudite à Al-Ettifaq. Le Néerlandais a envie de revenir en Europe et a demandé à ses agents de lui trouver un point de chute.