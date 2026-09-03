Énorme révélation en provenance d’Angleterre : pour renforcer son milieu de terrain, Chelsea pense à Georginio Wijnaldum, 35 ans, ancien de Liverpool et de la Roma, actuellement sans contrat après son expérience de trois ans en Arabie saoudite à Al-Ettifaq. Le Néerlandais a envie de revenir en Europe et a demandé à ses agents de lui trouver un point de chute.
Getty Images Sport
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Chelsea pense à l’ex-joueur de la Roma Gini Wijnaldum pour renforcer son milieu de terrain
Non de la Roma et de Monaco
Après avoir cédé Enzo Fernandez à Manchester City, Chelsea cherchait un remplaçant. Lors du dernier jour du mercato, le club est resté le bec dans l’eau : la Roma a dit non au transfert de Manu Konè, Monaco a d’abord ouvert la porte puis bloqué le départ du milieu de terrain sénégalais Lamine Camara. Numériquement, l’effectif est limité dans l’entrejeu, c’est pourquoi les Blues pourraient recruter un joueur libre.
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