Chelsea a officiellement confirmé l’acquisition d’Ahanor en provenance de l’Atalanta, poursuivant ainsi sa stratégie de recrutement agressive axée sur les adolescents les plus prometteurs du monde. Chelsea aurait accepté un montage d’un montant de 40 millions de livres sterling pour faire venir le défenseur polyvalent dans l’ouest de Londres, même si les supporters devront attendre avant de le voir sous le maillot de Chelsea. L’accord stipule que le joueur de 18 ans ne rejoindra officiellement le géant de Premier League qu’en 2027, ce qui lui permettra de poursuivre son développement dans un environnement de première division.

« Chelsea a trouvé un accord pour recruter l’international italien Honest Ahanor en provenance du club de Serie A, l’Atalanta, le défenseur rejoignant officiellement le club en 2027 », indique le communiqué publié par le club sur son site officiel.







