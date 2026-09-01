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Chelsea parvient à un accord pour recruter le jeune prodige italien Honest Ahanor en provenance de l’Atalanta pour 40 M£
Chelsea assure son avenir à long terme avec l’accord Ahanor
Chelsea a officiellement confirmé l’acquisition d’Ahanor en provenance de l’Atalanta, poursuivant ainsi sa stratégie de recrutement agressive axée sur les adolescents les plus prometteurs du monde. Chelsea aurait accepté un montage d’un montant de 40 millions de livres sterling pour faire venir le défenseur polyvalent dans l’ouest de Londres, même si les supporters devront attendre avant de le voir sous le maillot de Chelsea. L’accord stipule que le joueur de 18 ans ne rejoindra officiellement le géant de Premier League qu’en 2027, ce qui lui permettra de poursuivre son développement dans un environnement de première division.
« Chelsea a trouvé un accord pour recruter l’international italien Honest Ahanor en provenance du club de Serie A, l’Atalanta, le défenseur rejoignant officiellement le club en 2027 », indique le communiqué publié par le club sur son site officiel.
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L’Atalanta confirme un accord pour son jeune défenseur prometteur
Le club de Serie A a publié un communiqué officiel pour marquer le départ de sa jeune star, exprimant sa gratitude pour sa contribution pendant son bref mais marquant passage au Gewiss Stadium. Dans une communication officielle, le club a déclaré : « Atalanta BC peut confirmer qu’un accord a été trouvé pour le transfert de Honest Ahanor à Chelsea FC. Selon les termes de l’accord, le joueur rejoindra Chelsea en 2027. »
« La famille Percassi, la famille Pagliuca et l’ensemble du Club remercient Honest et lui souhaitent le meilleur pour son avenir personnel et professionnel. »
Le pedigree international et la forme récente
La progression fulgurante d’Ahanor a été davantage mise en lumière par son implication avec l’équipe nationale italienne. Malgré son jeune âge, il a disputé 35 matchs avec l’Atalanta la saison dernière, un total stupéfiant pour une saison de débuts dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe sur le plan tactique. Sa régularité en Serie A n’est pas passée inaperçue auprès de la sélection nationale, ce qui lui a valu une première convocation chez les seniors qui a surpris de nombreux observateurs extérieurs, mais qui semblait inévitable pour ceux qui suivaient de près sa progression. Il s’est rapidement illustré sur la scène internationale, honorant ses deux premières sélections avec l’équipe nationale italienne dès le mois de juin.
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Prêt stratégique
Si le plan à long terme est de voir Ahanor diriger la défense de Chelsea, l’avenir immédiat passe par un parcours de développement stratégique. Des informations laissent entendre qu’un prêt à Crystal Palace est imminent, ce qui offrirait au jeune joueur une expérience précieuse en Premier League avant qu’il ne rejoigne officiellement l’effectif de Chelsea l’an prochain. Cette approche reflète la manière dont le club a récemment géré d’autres recrues de renom chez les jeunes, afin de s’assurer qu’elles ne soient pas submergées trop tôt dans leur carrière par la pression de Stamford Bridge.
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