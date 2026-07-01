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Chelsea officialise l’arrivée de Marco Palestra pour 47 millions de livres sterling, marquant ainsi la première recrue de Xabi Alonso depuis son arrivée sur le banc des Blues
Alonso décroche sa première recrue estivale
L’ère Alonso à Chelsea pose son premier jalon majeur avec l’annonce par le club de l’arrivée de Palestra. Conclu peu après l’installation du nouvel entraîneur dans l’ouest londonien, ce transfert atteste de la volonté de la direction de soutenir sa vision tactique en recrutant des jeunes talents d’élite.
Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le montant de la transaction dépasse 43 millions de livres sterling et pourrait atteindre 47 millions avec les bonus. Le joueur a paraphé un contrat de six ans, plus une année optionnelle. Fort d’une saison éclatante en Italie, Palestra rejoint aussitôt le groupe pour la préparation d’avant-saison en vue de l’exercice 2026/27 de Premier League.
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Les Blues s'emparent du transfert de l'Inter
Le recrutement réussi par Chelsea de ce joueur de 21 ans constitue une victoire majeure sur le marché des transferts, le club londonien ayant, selon certaines sources, réussi à devancer le géant italien de l’Inter pour s’attacher ses services. Les Nerazzurri étaient largement favoris pour s’adjuger les services du défenseur, mais une intervention de dernière minute des Blues a renversé la tendance.
Palestra, élu meilleur défenseur de Serie A après un prêt éclatant à Cagliari, s’est dit ravi de rejoindre le club londonien. « De nombreux éléments m’ont convaincu de signer à Chelsea, l’un des meilleurs clubs du monde », a déclaré le défenseur sur le site officiel du club. « Je suis très impatient de commencer. J’ai ressenti cette énergie dès le premier jour où Chelsea a manifesté son intérêt pour moi. J’ai hâte de commencer, de retrouver tous les supporters, mes coéquipiers et l’entraîneur. »
Polyvalence et charme italien au Bridge
Polyvalent, Palestra offre à Alonso une grande souplesse tactique, puisqu’il est aussi à l’aise comme arrière latéral traditionnel que comme ailier défensif sur les deux flancs. Il arrive à Stamford Bridge après avoir disputé 37 matchs de championnat avec Cagliari la saison dernière, où sa ténacité défensive et ses contributions offensives ont attiré l’attention des meilleurs recruteurs européens. Il a également fait récemment ses débuts en équipe nationale italienne, totalisant deux sélections avec les Azzurri début 2026.
Le joueur a révélé que la perspective de travailler avec Alonso a été un facteur déterminant dans son choix. « Nous avons tellement de joueurs talentueux ici, un effectif très solide et un entraîneur exceptionnel en la personne de Xabi. Il m’a expliqué comment il souhaitait que nous jouions, ce qui est passionnant, et nous sommes impatients de disputer la Premier League », a ajouté Palestra lors de sa première interview en tant que joueur de Chelsea.
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Le début d'un mercato mouvementé pour Chelsea ?
L’arrivée de Palestra doit lancer un été intense à Cobham : Chelsea vise un retour en Ligue des champions. Le club intègre déjà la pépite italienne à la préparation estivale sous la houlette de l’ancien coach de Leverkusen, et d’autres renforts sont attendus. Les Blues restent en contact avec Granit Xhaka (Sunderland) et Pep Chavarria (Rayo Vallecano).