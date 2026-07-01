Chelsea officialise l’arrivée de Marco Palestra pour 47 millions de livres sterling, marquant ainsi la première recrue de Xabi Alonso depuis son arrivée sur le banc des Blues

L’ère Alonso à Chelsea pose son premier jalon majeur avec l’annonce par le club de l’arrivée de Palestra. Conclu peu après l’installation du nouvel entraîneur dans l’ouest londonien, ce transfert atteste de la volonté de la direction de soutenir sa vision tactique en recrutant des jeunes talents d’élite.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le montant de la transaction dépasse 43 millions de livres sterling et pourrait atteindre 47 millions avec les bonus. Le joueur a paraphé un contrat de six ans, plus une année optionnelle. Fort d’une saison éclatante en Italie, Palestra rejoint aussitôt le groupe pour la préparation d’avant-saison en vue de l’exercice 2026/27 de Premier League.



