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Chelsea officialise l’arrivée de Geovany Quenda. Le jeune joueur, qui a signé un contrat à long terme, a finalisé son transfert en provenance du Sporting CP
L'ailier, auteur d'un transfert record, s'engage avec Stamford Bridge
Dans un communiqué officiel, Chelsea a confirmé l'arrivée de Quenda en provenance du Sporting. Le talentueux attaquant s'est engagé avec le club londonien pour les huit prochaines années. Selon certaines informations, Chelsea aurait versé 50 millions d'euros pour s'attacher ses services, mettant ainsi un terme à son parcours couronné de succès au Portugal.
Le jeune attaquant quitte le Portugal après 86 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit neuf buts et délivré 17 passes décisives. Il avait éclaté dès sa première saison en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du club (54 matchs), contribuant au doublé national. Les Lisboètes perdent donc un élément clé, tandis que les Blues accueillent un atout polyvalent capable d’évoluer sur les ailes ou en tant qu’arrière latéral.
- AFP
Les titres conquis et la fierté de porter les couleurs de Chelsea
Quenda arrive avec un palmarès déjà impressionnant pour un adolescent : il a remporté la Primeira Liga et la Coupe du Portugal avec le Sporting en 2025, ainsi que la Ligue des Nations avec le Portugal. À propos de son transfert, Quenda s’est dit ravi de franchir cette étape majeure dans sa carrière. « C’est génial d’être ici », a-t-il déclaré.
« Chelsea est un grand club et j’ai hâte de jouer ici, à Stamford Bridge », a-t-il ajouté. « Le club a fait preuve de confiance envers des joueurs comme moi et je suis fier d’être ici, fier de faire partie de cette équipe. »
Son envie de travailler avec Xabi Alonso
Outre ses performances en club, Quenda est le plus jeune Portugais à avoir marqué en Ligue des champions. Il a également été inclus dans l’équipe type du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en 2025. Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts avec l’équipe nationale A du Portugal, il a déjà été convoqué à plusieurs reprises.
L’ailier impatiente de poursuivre sa progression sous la houlette de son nouvel entraîneur. « Je suis impatient de travailler avec mes coéquipiers et l’entraîneur, Xabi Alonso. Je suis un jeune joueur très travailleur et j’aime aider mon équipe. Je veux être reconnu pour ma bonne mentalité, pour aider mes coéquipiers et pour donner le meilleur de moi-même afin que le club remporte des trophées. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea et Quenda ?
Quenda va désormais intégrer l'effectif de Chelsea alors que l'équipe se prépare pour ses prochains matchs de pré-saison. Les supporters auront hâte de voir si Xabi Alonso l'alignera dans un rôle offensif avancé ou en tant qu'ailier latéral. Avec un transfert estimé à 50 millions d'euros, les attentes sont grandes, et il pourrait très bientôt faire ses débuts sous le maillot bleu.
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