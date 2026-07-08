Chelsea officialise l’arrivée de Geovany Quenda. Le jeune joueur, qui a signé un contrat à long terme, a finalisé son transfert en provenance du Sporting CP

Dans un communiqué officiel, Chelsea a confirmé l'arrivée de Quenda en provenance du Sporting. Le talentueux attaquant s'est engagé avec le club londonien pour les huit prochaines années. Selon certaines informations, Chelsea aurait versé 50 millions d'euros pour s'attacher ses services, mettant ainsi un terme à son parcours couronné de succès au Portugal.

Le jeune attaquant quitte le Portugal après 86 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit neuf buts et délivré 17 passes décisives. Il avait éclaté dès sa première saison en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du club (54 matchs), contribuant au doublé national. Les Lisboètes perdent donc un élément clé, tandis que les Blues accueillent un atout polyvalent capable d’évoluer sur les ailes ou en tant qu’arrière latéral.



