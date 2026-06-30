Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest et Aston Villa ont été sanctionnés d’une amende pour avoir enfreint les règles financières imposées par l’UEFA, les Magpies étant les plus sévèrement punis

C’est un coup dur pour leurs finances : Newcastle United et Aston Villa sont les clubs de Premier League les plus affectés. Les Magpies ont conclu un accord de règlement de trois ans avec l’UEFA après avoir enfreint la « règle des revenus du football », évaluée sur une période cumulée de trois ans couvrant les exercices financiers se terminant en 2023, 2024 et 2025.

Les deux clubs ont conclu un accord de règlement de trois ans avec le CFCB, conformément au cadre établi la saison dernière ; la durée de ce dispositif est subordonnée à leur capacité à respecter les règles sur la base des projections financières soumises.

En conséquence, chaque club doit atteindre l’objectif final et respecter pleinement la règle des revenus du football d’ici la fin de la période couverte par l’accord, soit à l’issue de la saison 2028-2029 (exerces clos en 2026, 2027 et 2028). Pour Newcastle, cela se traduit par une amende totale de 10 millions d’euros (9 millions de livres sterling / 11 millions de dollars), dont 7 millions d’euros sont conditionnels.