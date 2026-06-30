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Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest et Aston Villa ont été sanctionnés d’une amende pour avoir enfreint les règles financières imposées par l’UEFA, les Magpies étant les plus sévèrement punis
Newcastle United et Aston Villa encourent de lourdes sanctions
C’est un coup dur pour leurs finances : Newcastle United et Aston Villa sont les clubs de Premier League les plus affectés. Les Magpies ont conclu un accord de règlement de trois ans avec l’UEFA après avoir enfreint la « règle des revenus du football », évaluée sur une période cumulée de trois ans couvrant les exercices financiers se terminant en 2023, 2024 et 2025.
Les deux clubs ont conclu un accord de règlement de trois ans avec le CFCB, conformément au cadre établi la saison dernière ; la durée de ce dispositif est subordonnée à leur capacité à respecter les règles sur la base des projections financières soumises.
En conséquence, chaque club doit atteindre l’objectif final et respecter pleinement la règle des revenus du football d’ici la fin de la période couverte par l’accord, soit à l’issue de la saison 2028-2029 (exerces clos en 2026, 2027 et 2028). Pour Newcastle, cela se traduit par une amende totale de 10 millions d’euros (9 millions de livres sterling / 11 millions de dollars), dont 7 millions d’euros sont conditionnels.
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Quatre clubs de Premier League sanctionnés pour avoir dépassé le plafond salarial
Au-delà du règlement sur les bénéfices, le CFCB a constaté des infractions répandues à la « règle du coût de l’effectif », qui limite les dépenses à 70 % des recettes du club. Quatre formations anglaises – Aston Villa, Chelsea, Newcastle et Nottingham Forest – ont été reconnues coupables d’avoir dépassé ce seuil au cours de l’année civile 2025. Les sanctions, calibrées selon la gravité des manquements et la santé financière actuelle de chaque club, varient d’une institution à l’autre.
La Chambre de jugement a constaté que l’Aston Villa FC (ENG), le Chelsea FC (ENG), le Newcastle United FC (ENG), le Nottingham Forest FC (ENG), l’OGC Nice (FRA), le RC Strasbourg (FRA), l’AEK Athènes (GRE), l’ACF Fiorentina (ITA) et le Fenerbahçe SK (TUR) ont enfreint la règle du coût de l’effectif en déclarant un ratio supérieur à 70 % pour l’année civile 2025. En conséquence, chaque club s’est vu infliger une amende calculée en fonction des points de pourcentage dépassant la limite et de l’ampleur du dépassement de son coût de l’effectif.
Amendes conditionnelles et limites d’inscription des joueurs
Si les amendes constituent un casse-tête financier, certains clubs sont également confrontés à d’éventuelles restrictions sportives. Aston Villa et le RC Strasbourg ont été signalés pour des infractions « significatives », ce qui a entraîné des restrictions concernant l’inscription de nouveaux joueurs aux compétitions de l’UEFA. Toutefois, l’UEFA a noté qu’Aston Villa et Chelsea avaient montré des signes d’amélioration dans leur trajectoire financière, ce qui a permis de maintenir une partie de leurs amendes sous condition.
Pour Aston Villa et Chelsea, déjà sanctionnés la saison précédente, la Chambre de jugement du CFCB a tenu compte de la tendance favorable de leur ratio de coûts de l’effectif entre 2024 et 2025, conformément aux projections transmises dans le cadre de leur accord de règlement. En conséquence, une partie de l’amende reste subordonnée à la condition que les deux clubs poursuivent la baisse de leur ratio de coûts de l’effectif d’ici 2026. Le montant total infligé à Villa s’élève à 22,5 millions d’euros (19 millions de livres sterling / 26 millions de dollars), tandis que celui de Chelsea est de 3 millions d’euros.
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Répartition détaillée des obligations de règlement
Les clubs ayant conclu des accords de règlement, à savoir Newcastle et la Juventus, sont désormais placés sous la stricte supervision de l’UEFA. Ces accords ne se limitent pas à des aspects financiers ; ils encadrent également la gestion de leurs effectifs et l’équilibre de leurs comptes jusqu’en 2028. Le non-respect des objectifs intermédiaires pourrait entraîner des sanctions encore plus sévères, pouvant aller jusqu’à l’exclusion totale des compétitions européennes.
Dans le cadre de l’accord, les clubs ont accepté plusieurs obligations : payer une amende dont le montant varie selon la gravité de l’infraction ; respecter une limite sur le nombre de nouveaux joueurs inscrits sur leur liste A pour les compétitions UEFA. Cette mesure est appliquée de manière conditionnelle ou inconditionnelle chaque saison, selon le respect des conditions fixées dans l’accord. Ils doivent également atteindre des objectifs annuels intermédiaires et, en cas de non-respect, risquent des sanctions financières ou sportives supplémentaires, allant d’une restriction plus stricte sur les inscriptions de joueurs à une exclusion de la prochaine compétition UEFA pour laquelle ils se qualifieraient.