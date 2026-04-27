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Chelsea négocie avec les représentants d’Andoni Iraola, l’entraîneur sortant de Bournemouth, qui est envisagé pour succéder à Liam Rosenior
Les Blues entament leur recherche pour trouver le successeur de Rosenior.
Selon Football London, Chelsea a engagé les premières démarches en contactant les représentants de l’Espagnol Iraola. Ce dernier est devenu une cible prioritaire pour les dirigeants des Blues, désireux de tourner la page après le bref passage de Rosenior, limogé moins de quatre mois après son arrivée.
Si le club est actuellement dirigé par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, l’essentiel du travail est mené par un groupe de cinq directeurs sportifs chargés de trouver un leader pour le projet à long terme de BlueCo. La disponibilité d’Iraola en fin de saison en fait donc une option crédible pour la direction du club londonien.
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Iraola garde ses cartes close à sa poitrine
Malgré les rumeurs de contact, Iraola fait preuve de professionnalisme alors qu’il s’apprête à terminer ses dernières semaines avec les Cherries. Interrogé sur la possibilité de prendre les rênes de Stamford Bridge, le technicien de 43 ans s’est empressé de mettre fin aux spéculations. « Non, je crois l’avoir déjà dit lorsque j’ai annoncé que je ne resterais pas ici : pour moi, pour l’instant, je me concentre sur Bournemouth », a-t-il récemment déclaré.
Son refus de s’exprimer sur son avenir témoigne de son respect envers ses employeurs actuels. Iraola a ajouté : « La semaine dernière, vous m’avez posé des questions sur d’autres clubs. Je ne sais pas exactement lesquels, mais par respect pour Bournemouth, je ne peux pas parler de mon avenir pour l’instant, car ce n’est pas ce qui préoccupe les supporters de Bournemouth. »
Autres candidats étudiés
Si Iraola demeure la cible prioritaire, la direction sportive de Chelsea explore parallèlement d’autres pistes afin d’identifier le profil tactique le plus adapté. D’autres noms, tels que Cesc Fàbregas et Marco Silva, circulent ainsi pour le poste vacant. En revanche, les Blues peuvent d’ores et déjà rayer de leur liste celui de Francesco Farioli, qui vit une saison exceptionnelle avec Porto et se dirige vers un titre de champion au Portugal.
Interrogé sur son avenir, le technicien transalpin a coupé court aux spéculations en assurant aux supporters qu’il resterait à Porto, même en cas d’approche des Blues : « Oui, absolument. »
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Pas de précipitation pour une nomination définitive
Bien que des pourparlers soient en cours avec l’entourage d’Iraola, Chelsea ne prévoit pas d’annoncer son nouvel entraîneur avant la fin de la saison. L’intérim de McFarlane a offert un précieux gain de temps, surtout après la qualification pour la finale de la FA Cup, conquise 1-0 contre Leeds United à Wembley.
En coulisses, le club se concentre pour l’instant sur la collecte d’informations et l’évaluation des candidats de premier plan, dont fait partie Iraola, crédité d’une période de progression significative à Bournemouth, où il a mené le club à une neuvième place la saison passée malgré plusieurs départs clés.