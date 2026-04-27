Selon Football London, Chelsea a engagé les premières démarches en contactant les représentants de l’Espagnol Iraola. Ce dernier est devenu une cible prioritaire pour les dirigeants des Blues, désireux de tourner la page après le bref passage de Rosenior, limogé moins de quatre mois après son arrivée.

Si le club est actuellement dirigé par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, l’essentiel du travail est mené par un groupe de cinq directeurs sportifs chargés de trouver un leader pour le projet à long terme de BlueCo. La disponibilité d’Iraola en fin de saison en fait donc une option crédible pour la direction du club londonien.