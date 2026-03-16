Chelsea n'est pas près de s'éteindre ! La victoire en Coupe de la Ligue féminine montre de quoi sont encore capables ces Blues malmenés

On ne saurait trop insister sur l’importance de cette victoire sur le plan mental. Chelsea est loin d’avoir été à son meilleur niveau cette saison, ce qui explique pourquoi le club compte 10 points de retard sur Manchester City, leader de la Super League féminine, et est sur le point de perdre son titre de champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2019. Alors que la saison dernière, les Blues étaient littéralement invincibles, réalisant une campagne historique sans défaite en championnat, elles n’ont pas retrouvé ce sentiment cette année. Leur confiance a été mise à mal et leurs performances ont régulièrement été en deçà de leurs capacités.

Ajoutez à cela le fait que Millie Bright, la capitaine de Chelsea, n’a pas pu jouer dimanche ; ajoutez à cela que Naomi Girma, une autre défenseuse centrale de classe mondiale, s'est blessée la veille du match ; ajoutez que Kadeisha Buchanan, qui faisait son premier match en tant que titulaire depuis novembre 2024, n'a pu jouer qu'une heure après s'être blessée ; et ajoutez que Nathalie Bjorn, sa remplaçante venue du banc, a dû quitter le terrain en boitant quelques minutes après avoir fait sa première apparition de l'année. Veerle Buurman, âgée de 19 ans, était la seule joueuse de la défense à avoir terminé le match à son poste habituel.

Et pourtant, Chelsea a tenu en échec une équipe de United qui, si elle avait marqué, aurait égalé le record des Blues pour la plus longue série de buts marqués dans l’histoire de la Coupe de la Ligue. Elles ont neutralisé Jess Park, la star des Lionesses en grande forme ; elles ont neutralisé Melvine Malard, qui a été à l’origine de 16 buts ou passes décisives sur le côté gauche ; elles ont limité Elisabeth Terland, l’attaquante centrale titulaire des Red Devils, à des tirs lointains. L'attaque de United est la deuxième plus productive de la WSL cette saison et Chelsea, avec une défense improvisée, l'a tenue à distance.

En attaque, Lauren James s'est illustrée, Aggie Beever-Jones a su saisir sa seule occasion et les Blues ont fait preuve d'un sens du but qui leur avait fait défaut pendant la majeure partie de la saison.

C'était une finale de coupe, un match aux enjeux considérables, et Chelsea a fait preuve d'une solidité défensive et d'une efficacité redoutable en attaque qu'il n'avait tout simplement pas su afficher de manière régulière, ce qui n'a pas suffi pour assurer une solide défense de son titre en WSL. Au moment crucial, les Blues de Bompastor ont passé la vitesse supérieure et ont fait ce qu'il fallait pour remporter le match.

C'est quelque chose que très peu d'équipes au monde sont capables de faire, et c'est pourquoi, avec encore deux trophées à décrocher, cette équipe de Chelsea ne doit pas être sous-estimée au cours des deux derniers mois de la saison.