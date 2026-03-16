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Ameé Ruszkai

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Chelsea n'est pas près de s'éteindre ! La victoire en Coupe de la Ligue féminine montre de quoi sont encore capables ces Blues malmenés

Les vainqueurs remportent des trophées. Tel était le message simple que Sonia Bompastor, l'entraîneuse de Chelsea, a adressé à ses joueuses avant la finale de la Coupe de la Ligue dimanche. Ce message a manifestement porté ses fruits, car ses Blues ont livré une performance digne des championnes pour battre Manchester United et remporter leur premier trophée de la saison, tout en envoyant un message au reste de l'Angleterre – et de l'Europe – : malgré une saison décevante jusqu'à présent, elles restent une menace de taille.

On ne saurait trop insister sur l’importance de cette victoire sur le plan mental. Chelsea est loin d’avoir été à son meilleur niveau cette saison, ce qui explique pourquoi le club compte 10 points de retard sur Manchester City, leader de la Super League féminine, et est sur le point de perdre son titre de champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2019. Alors que la saison dernière, les Blues étaient littéralement invincibles, réalisant une campagne historique sans défaite en championnat, elles n’ont pas retrouvé ce sentiment cette année. Leur confiance a été mise à mal et leurs performances ont régulièrement été en deçà de leurs capacités.

Ajoutez à cela le fait que Millie Bright, la capitaine de Chelsea, n’a pas pu jouer dimanche ; ajoutez à cela que Naomi Girma, une autre défenseuse centrale de classe mondiale, s'est blessée la veille du match ; ajoutez que Kadeisha Buchanan, qui faisait son premier match en tant que titulaire depuis novembre 2024, n'a pu jouer qu'une heure après s'être blessée ; et ajoutez que Nathalie Bjorn, sa remplaçante venue du banc, a dû quitter le terrain en boitant quelques minutes après avoir fait sa première apparition de l'année. Veerle Buurman, âgée de 19 ans, était la seule joueuse de la défense à avoir terminé le match à son poste habituel.

Et pourtant, Chelsea a tenu en échec une équipe de United qui, si elle avait marqué, aurait égalé le record des Blues pour la plus longue série de buts marqués dans l’histoire de la Coupe de la Ligue. Elles ont neutralisé Jess Park, la star des Lionesses en grande forme ; elles ont neutralisé Melvine Malard, qui a été à l’origine de 16 buts ou passes décisives sur le côté gauche ; elles ont limité Elisabeth Terland, l’attaquante centrale titulaire des Red Devils, à des tirs lointains. L'attaque de United est la deuxième plus productive de la WSL cette saison et Chelsea, avec une défense improvisée, l'a tenue à distance.

En attaque, Lauren James s'est illustrée, Aggie Beever-Jones a su saisir sa seule occasion et les Blues ont fait preuve d'un sens du but qui leur avait fait défaut pendant la majeure partie de la saison.

C'était une finale de coupe, un match aux enjeux considérables, et Chelsea a fait preuve d'une solidité défensive et d'une efficacité redoutable en attaque qu'il n'avait tout simplement pas su afficher de manière régulière, ce qui n'a pas suffi pour assurer une solide défense de son titre en WSL. Au moment crucial, les Blues de Bompastor ont passé la vitesse supérieure et ont fait ce qu'il fallait pour remporter le match.

C'est quelque chose que très peu d'équipes au monde sont capables de faire, et c'est pourquoi, avec encore deux trophées à décrocher, cette équipe de Chelsea ne doit pas être sous-estimée au cours des deux derniers mois de la saison.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    En deçà des attentes

    Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Chelsea cette année. Cette équipe a remporté les six derniers titres de la WSL, mais il semble que le trophée se dirigera vers le côté bleu de Manchester, plutôt que vers le coin bleu de Londres, d’ici quelques mois, City étant en tête même après un match nul décevant contre Aston Villa dimanche.

    Il y a tant de raisons qui expliquent cette situation. Tout d’abord, il y a l’équipe de City et le regain de vitalité dont elle a fait preuve sous la houlette de son nouvel entraîneur, Andree Jeglertz. Ensuite, il y a les défaillances de Chelsea, dont l’approche plus offensive cette saison s’est malheureusement accompagnée d’un manque de cruauté et d’un peu moins de chance que l’année dernière, où les petits détails semblaient régulièrement jouer en sa faveur.

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  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Les blessures pleuvent

    Et puis, il y a les blessures. Certains des collègues de Bompastor parmi les entraîneurs de la WSL auront sans doute levé les yeux au ciel en entendant la responsable de Chelsea évoquer les absences, compte tenu de l’importance de son effectif, mais il serait injuste de ne pas reconnaître que les Blues ont accumulé une liste de blessés particulièrement impitoyable, même avec un effectif bien fourni.

    La composition de l'équipe de dimanche en est la parfaite illustration. Au cours de la première moitié de la saison, United disposait d'un effectif réduit et manquait de profondeur pour rivaliser efficacement sur quatre fronts. Lors de leur rencontre avec Chelsea ce week-end, cependant, c'est eux qui disposaient d'un banc de touche supérieur.

    En effet, les Red Devils ont connu un mois de janvier brillant, avec l’arrivée de trois nouvelles recrues, tandis que les Blues n’ont procédé à aucune signature, à la surprise générale compte tenu de la combinaison de blessures et de joueuses en fin de contrat. C’est aussi parce que Chelsea a abordé ce match sans Bright, Girma, Niamh Charles, Catarina Macario, Mayra Ramirez, Sam Kerr et Ellie Carpenter.

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    Une grande expérience

    Mais ce qui manquait au Chelsea en termes d’effectif, il le compensait par son caractère. Dans une interview accordée à GOAL avant la finale, Erin Cuthbert, capitaine des Blues ce jour-là, a souligné la capacité de son équipe à performer sous pression grâce à l’expérience acquise.

    Faisant référence à la victoire en finale de la Coupe de la Ligue de l'année dernière, elle a expliqué : « C'est devenu un match comme les autres, car à ce stade de la saison, chaque match est une finale de coupe. Je sais que ça peut paraître fou, mais une fois qu’on arrive en fin de saison, chaque match est une finale de coupe. Oui, il y a un trophée en jeu, mais il y a un trophée en jeu dans chaque match auquel nous participons. C’est le genre de mentalité qui, si on prend l’habitude de considérer que chaque match compte, fait qu’on ne se laisse pas intimider par l’événement. »

    Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait constituer un avantage pour les Blues par rapport aux autres, Cuthbert a émis cette hypothèse : « Je ne sais pas personnellement ce que cela fait, heureusement, ces dernières années, mais je pense que cela pourrait bien être le cas. On peut se laisser emporter par l’événement plutôt que par le match, et je pense que c’est une situation dangereuse. »

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea Women League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Un « avantage » en finale

    Est-ce que Manchester United a réussi cela dimanche ? Seuls les joueurs eux-mêmes pourraient le dire, mais le fait est que c'était la troisième fois que les Red Devils s'inclinaient face à Chelsea en finale, après avoir également perdu lors de leurs deux précédentes rencontres en finale de la FA Cup.

    « Je ne pense pas que ce soit une question de peur », a déclaré Marc Skinner, l'entraîneur de United, à la BBC. « Chelsea avait l'avantage d'avoir remporté des finales depuis des lustres. Nous devons trouver la clé pour remporter ces matchs. Dans la construction du jeu, nous avons été meilleurs, mais nous devons être meilleurs dans la phase finale de finition, dans les deux surfaces. »

    L’« avantage » de Chelsea en finale ne se limite pas à United. Depuis 2020, les Blues ont disputé pas moins de 10 finales de coupe, en remportant sept. City et United n’en ont remporté qu’une chacun pendant cette période, sur respectivement trois et quatre participations en finale. Arsenal, quant à lui, affiche un bilan très impressionnant : quatre finales disputées et trois remportées, dont deux victoires contre Chelsea et un triomphe en Ligue des champions. Les six titres consécutifs des Blues en WSL, et les grands matchs remportés pour les décrocher, viennent toutefois ajouter une nouvelle corde à leur arc.

    « Je pense que c'est tout simplement dans notre ADN », a déclaré James à la BBC en recevant son titre de meilleure joueuse du match. « Nous trouvons toujours le moyen de gagner, que nous jouions bien ou non. Nous veillons toujours à ce que, quoi qu'il arrive, nous nous battions et que nous soyons difficiles à battre. »

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Étage élevé

    C'est le niveau de base chez Chelsea. Ils se qualifieront pour ces finales et s'imposeront dans les grands matchs grâce à la mentalité de cette équipe et au caractère de l'ensemble du groupe. À tout le moins, ils seront compétitifs.

    Et puis, en plus de cela, il y a la qualité qui continue de transparaître dans toute cette équipe. Après tout, cette équipe compte des joueuses de classe mondiale, comme Hannah Hampton et Keira Walsh ; il y a le talent incroyable et charismatique de James, qui s’est régulièrement illustré depuis son retour de blessure ; et il y a de nouvelles joueuses qui atteignent de nouveaux sommets, comme Buurman, la jeune fille de 19 ans qui a remplacé Girma au poste de défenseur central dimanche et qui a été exceptionnelle.

    Et une victoire en finale de coupe apporte un regain de confiance, que Bompastor a pu constater dans la manière dont son équipe a mis la pression sur United à Bristol.

    « Je pense que lorsque les joueuses ont pleinement confiance en elles, c'est plus facile pour elles de faire cela », a-t-elle déclaré à la BBC. « Je pense que nous avons retrouvé un bon niveau de confiance et je pense que nous pouvons un peu mieux reconnaître l'équipe sous cet aspect. »

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    Il y a encore beaucoup à jouer

    Alors, si Chelsea parvient à conserver cette confiance jusqu’à la fin de la saison, s’il arrive à maintenir le niveau de compétitivité de base dont il fait preuve depuis longtemps déjà, et s’il parvient à mettre à profit la qualité de son effectif, pourquoi ne pourrait-il pas terminer la saison en beauté ?

    Cela ne sera en aucun cas facile. Les Blues doivent encore composer avec de nombreuses blessures, même si certaines joueuses devraient faire leur retour d’ici là, et de nombreuses autres équipes de grande qualité sont en lice pour les trophées restants. La Ligue des champions est également une compétition que cette équipe n’a jamais remportée.

    Mais il était difficile de regarder la performance de dimanche, et en particulier la mentalité nécessaire pour gagner, sans avoir le sentiment que cette équipe de Chelsea peut encore aller plus loin cette saison. Oui, le titre de la WSL s’éloigne, mais il reste encore beaucoup à jouer.

    « Ça doit nous donner de l'élan et nous convaincre que nous sommes une bonne équipe », a déclaré Cuthbert peu avant de soulever la Coupe de la Ligue. « Nous avons connu des hauts et des bas cette saison, mais nous sommes une bonne équipe et nous pouvons battre n'importe qui quand nous sommes en forme. »

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