Dans une interview accordée à BetVictor, William Gallas estime que Cesc Fabregas est le candidat idéal pour prendre les rênes de Chelsea, actuellement neuvième de Premier League avec 49 points et en quête d’une victoire en FA Cup le 16 mai.

« Xabi Alonso est-il le meilleur choix pour Chelsea ? Cela dépend de la disponibilité de Cesc Fabregas. Alonso serait un bon choix pour Chelsea, il a l'expérience des titres remportés au Bayer Leverkusen. Ce fut une excellente saison pour lui. Il a également tiré de grandes leçons au Real Madrid, même si son passage là-bas ne s'est pas bien terminé. Si vous me demandiez qui je préfère entre Alonso et Fabregas, je dirais que je préférerais que Chelsea recrute Fabregas. Il est moins expérimenté, mais, avec un peu de temps, il peut mener Chelsea vers le succès. Le football a changé : les entraîneurs ont désormais besoin de temps pour bâtir leur équipe, et je suis convaincu que Fabregas en est capable. Ce qu’il a réalisé avec Côme est impressionnant, surtout avec un effectif si jeune. »