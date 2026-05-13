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Chelsea met en garde contre la nomination de Xabi Alonso, bien que l’ancienne star des Blues soit présentée comme l’entraîneur idéal malgré son « manque d’expérience »
Fabregas et Alonso suivent des trajectoires distinctes
Gallas a ouvert un débat entre deux modèles d’entraîneurs radicalement opposés. Fabregas a mené Como à un exploit historique, offrant au club sa première qualification européenne grâce à une victoire 1-0 contre l’Hellas Vérone. Actionnaire minoritaire, il rejette fermement le jeu long. À l’inverse, Alonso a brillé en conquérant un titre historique en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, mais sa réputation a souffert lors de son passage éclair au Real Madrid, où il n’a pas réussi à maîtriser un vestiaire d’égos surdimensionnés, ce qui a précipité son départ en cours de saison.
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Selon Gallas, Fàbregas est l’homme de la situation pour reconstruire l’équipe.
Dans une interview accordée à BetVictor, William Gallas estime que Cesc Fabregas est le candidat idéal pour prendre les rênes de Chelsea, actuellement neuvième de Premier League avec 49 points et en quête d’une victoire en FA Cup le 16 mai.
« Xabi Alonso est-il le meilleur choix pour Chelsea ? Cela dépend de la disponibilité de Cesc Fabregas. Alonso serait un bon choix pour Chelsea, il a l'expérience des titres remportés au Bayer Leverkusen. Ce fut une excellente saison pour lui. Il a également tiré de grandes leçons au Real Madrid, même si son passage là-bas ne s'est pas bien terminé. Si vous me demandiez qui je préfère entre Alonso et Fabregas, je dirais que je préférerais que Chelsea recrute Fabregas. Il est moins expérimenté, mais, avec un peu de temps, il peut mener Chelsea vers le succès. Le football a changé : les entraîneurs ont désormais besoin de temps pour bâtir leur équipe, et je suis convaincu que Fabregas en est capable. Ce qu’il a réalisé avec Côme est impressionnant, surtout avec un effectif si jeune. »
Dans le vestiaire moderne, la gestion des ego exige une approche sur mesure.
Si Alonso accepte le poste, il héritera d’un effectif jeune et talentueux, mais qui exigera une gestion habile au sortir des mandats tumultueux d’Enzo Maresca et de Liam Rosenior.
« La nouvelle génération de joueurs a un ego démesuré dès qu’elle enchaîne quelques bons matchs, et c’est tout », a-t-il déclaré. « C’est un problème encore plus grave quand on n’a que des jeunes joueurs dans son effectif, comme c’est le cas à Chelsea. Il faut savoir comment leur parler. Xabi Alonso est de ma génération. Je pense qu’il serait capable de communiquer avec l’équipe à l’ancienne, tout en s’adaptant à la nouvelle génération. S’il ne fait pas évoluer son approche de la nouvelle génération, la situation risque de dégénérer. Enzo Fernández et Marc Cucurella n’auraient pas dû s’exprimer ainsi pendant la trêve internationale : un joueur expérimenté d’un club de ce standing ne peut se permettre de tels propos. Reste que Liam Rosenior n’aurait pas dû en parler publiquement en conférence de presse ; ces problèmes se règlent en interne. Aujourd’hui, si vous critiquez un joueur en public, il se vexera et imputera ses mauvaises performances à l’entraîneur. Alonso saura sans doute à qui faire attention, notamment Enzo et Cucurella, mais il devra adopter une approche spécifique avec quatre ou cinq éléments du groupe. Les joueurs doivent simplement accepter qu’ils ne sont pas encore au niveau. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Blues ?
Chelsea doit rapidement se ressaisir pour ses derniers matchs de championnat contre Tottenham et Sunderland, mais toute sa saison repose sur la finale de la FA Cup contre Manchester City.