En ce moment, d’intenses négociations sont en cours entre Manchester City et Chelsea pour Enzo Fernández. C’est ce qu’écrit Matteo Moretto sur X. Le milieu de terrain argentin a déjà donné son feu vert au transfert. Concernant les chiffres, il est question de 135 millions d’euros.
Getty Images Sport
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Chelsea-Manchester City : négociations intenses en cours pour Enzo Fernandez
Né en 2001, Enzo Fernández porte le maillot de Chelsea depuis janvier 2023, avec un bilan de 169 matches et 31 buts, ainsi que les victoires en Coupe du monde des clubs et en Conference League. Les Blues l’ont recruté au Benfica pour 121 millions.
Avec la sélection argentine, le joueur né en 2001 a remporté la Coupe du monde 2022 et perdu la finale en 2026.
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