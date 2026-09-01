Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Chelsea-Manchester City : négociations intenses en cours pour Enzo Fernandez

Chelsea
Mercato
Manchester City
E. Fernandez

Pour le milieu de terrain argentin, offre de City à 135 millions

En ce moment, d’intenses négociations sont en cours entre Manchester City et Chelsea pour Enzo Fernández. C’est ce qu’écrit Matteo Moretto sur X. Le milieu de terrain argentin a déjà donné son feu vert au transfert. Concernant les chiffres, il est question de 135 millions d’euros.

  • Né en 2001, Enzo Fernández porte le maillot de Chelsea depuis janvier 2023, avec un bilan de 169 matches et 31 buts, ainsi que les victoires en Coupe du monde des clubs et en Conference League. Les Blues l’ont recruté au Benfica pour 121 millions.


    Avec la sélection argentine, le joueur né en 2001 a remporté la Coupe du monde 2022 et perdu la finale en 2026.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry crest
Coventry
COV
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE