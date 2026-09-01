Né en 2001, Enzo Fernández porte le maillot de Chelsea depuis janvier 2023, avec un bilan de 169 matches et 31 buts, ainsi que les victoires en Coupe du monde des clubs et en Conference League. Les Blues l’ont recruté au Benfica pour 121 millions.





Avec la sélection argentine, le joueur né en 2001 a remporté la Coupe du monde 2022 et perdu la finale en 2026.



