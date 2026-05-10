Iraola garde le silence sur sa prochaine destination. Selon les rumeurs, Chelsea, le Real Madrid et Crystal Palace surveilleraient de près sa situation, tout comme Manchester United, où il est évoqué pour le poste d’entraîneur principal. Actuellement sixième de Premier League avec 55 points (13 victoires, 16 nuls en 36 matchs), Bournemouth lutte pour grignoter les points qui le séparent de Liverpool (4e) et d’Aston Villa (5e). Une place dans le top 5 est synonyme de qualification pour la Ligue des champions, et la sixième position pourrait aussi suffire si Villa, actuellement cinquième, remporte la Europa League. La sixième place suffirait également si Villa terminait cinquième et remportait l’Europa League. Après la victoire cruciale 1-0 de son équipe contre Fulham samedi, Iraola a déclaré, pressé de s’exprimer sur son avenir : « Je ne suis pas pressé. Je ne parlerai pas de mon avenir. Je suis entièrement concentré sur l’objectif de terminer cette saison avec une récompense, quelque chose de tangible pour les joueurs et les supporters [de Bournemouth]. »