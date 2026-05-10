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Chelsea, le Real Madrid et Manchester United doivent prendre leur mal en patience : Andoni Iraola assure qu’il « ne se précipite pas » sur son avenir, tandis que Bournemouth espère un dernier cadeau sous forme de qualification pour la Ligue des champions
Focus sur la finale de Bournemouth
Iraola garde le silence sur sa prochaine destination. Selon les rumeurs, Chelsea, le Real Madrid et Crystal Palace surveilleraient de près sa situation, tout comme Manchester United, où il est évoqué pour le poste d’entraîneur principal. Actuellement sixième de Premier League avec 55 points (13 victoires, 16 nuls en 36 matchs), Bournemouth lutte pour grignoter les points qui le séparent de Liverpool (4e) et d’Aston Villa (5e). Une place dans le top 5 est synonyme de qualification pour la Ligue des champions, et la sixième position pourrait aussi suffire si Villa, actuellement cinquième, remporte la Europa League. La sixième place suffirait également si Villa terminait cinquième et remportait l’Europa League. Après la victoire cruciale 1-0 de son équipe contre Fulham samedi, Iraola a déclaré, pressé de s’exprimer sur son avenir : « Je ne suis pas pressé. Je ne parlerai pas de mon avenir. Je suis entièrement concentré sur l’objectif de terminer cette saison avec une récompense, quelque chose de tangible pour les joueurs et les supporters [de Bournemouth]. »
- AFP
La connexion avec Manchester United
Selon les dernières informations, Manchester United verrait en Iraola le candidat principal au poste d’entraîneur si Michael Carrick ne l’obtenait pas de façon permanente. Nommé entraîneur par intérim en janvier, après le départ de Ruben Amorim, Carrick a impressionné en conduisant les Red Devils vers une qualification pour la Ligue des champions. Malgré cette réussite, le département sportif d’INEOS explore toutes les options.
Clarifications sur la sortie du Vitality Stadium
Iraola quittera Bournemouth en fin de saison. Pour préserver la stabilité, le club a rapidement officialisé l’arrivée de Marco Rose comme successeur. « Partir n’a pas été facile, mais une fois la décision prise, le soulagement prédomine », a expliqué Iraola. « Nous avons transformé cette situation en atout. Depuis, nos résultats sont excellents et l’atmosphère reste sereine. Tout le monde est aligné, les relations sont claires, honnêtes et transparentes. Désormais, tout le monde sait que Marco Rose sera notre entraîneur la saison prochaine. Cette clarté nous permet de tirer le meilleur de la situation. »
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La décision finale est encore en suspens.
Alors que la saison touche à son terme, le traditionnel ballet des entraîneurs s’apprête à s’accélérer. Manchester United doit faire un choix cornélien : attirer le stratège espagnol ou maintenir sa confiance en Carrick. Quel que soit son avenir, à Manchester, Londres ou Madrid, Iraola se concentre pour l’instant sur un seul objectif : offrir aux Cherries une fin de saison européenne historique.