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Chelsea lance une offensive à 42 M£ pour recruter une star de Serie A alors que Xabi Alonso vise un nouveau remaniement défensif
Alonso a dans le viseur une pépite italienne
Chelsea accélère son intérêt pour Scalvini, alors que le club poursuit sa politique de recrutement agressive sous Alonso. L’international italien de 22 ans est devenu l’un des jeunes défenseurs les plus convoités d’Europe, et Chelsea a désormais établi un contact direct pour confirmer son évaluation, selon The Sun.
Après avoir déjà obtenu les services de Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace, Alonso reste désireux d’ajouter davantage de qualité et de sérénité à une ligne défensive qui a manqué de régularité lors de la campagne précédente. La puissance physique de l’Italien et sa capacité à relancer ont fait de lui une priorité pour plusieurs géants anglais. L’Atalanta est pleinement conscient de l’intérêt grandissant et a fixé un prix ferme de 42 M£ pour son joueur formé au club. Le club de Serie A considère Scalvini comme l’un de ses atouts les plus précieux et ne le vendra pas à moins de recevoir une offre irrésistible.
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Vente massive à Stamford Bridge pour financer le transfert de Scalvini
Pour faciliter l’arrivée de l’international italien, Alonso est prêt à superviser un exode important de défenseurs confirmés. L’arrivée de Lacroix a laissé Chelsea avec dix défenseurs centraux dans son effectif, un nombre que le technicien espagnol est déterminé à réduire drastiquement avant la fermeture du mercato. Alonso a déclaré que la configuration idéale de son effectif ne comprend que « quatre à cinq » défenseurs centraux. Par conséquent, cela signifie que Chelsea devra se séparer de cinq défenseurs centraux afin d’équilibrer l’effectif et les finances.
Trevoh Chalobah est tout proche de rejoindre Cesc Fabregas à Côme, tandis qu’Axel Disasi suscite également de l’intérêt en Serie A. Pendant ce temps, Benoit Badiashile se serait résigné au fait que son aventure à Stamford Bridge touche à sa fin. En allégeant cette masse salariale et en générant d’importantes indemnités de transfert, Chelsea pense pouvoir se positionner comme l’un des favoris pour Scalvini.
Newcastle et Tottenham prêts à défier Chelsea
Si Chelsea passe à l’action, le club n’est pas seul dans son admiration pour la star de l’Atalanta. The Sun rapporte que Newcastle est également sur le coup et a déjà pris contact avec les représentants de Scalvini afin de s’informer sur les aspects financiers d’un éventuel accord. Newcastle recherche un jeune défenseur à fort potentiel, capable de répondre aux exigences physiques de la Premier League.
Tottenham Hotspur suit également la situation de près en vue d’un possible remaniement de son arrière-garde. Le club évalue actuellement si l’Italien correspond à ses priorités défensives pour la saison à venir, notamment avec un possible départ de Cristian Romero. Le défenseur argentin serait, selon certaines informations, proche d’un transfert lucratif à l’Inter, ce qui laisserait un vide immense dans la défense de Roberto De Zerbi.
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Scalvini rêve de Premier League
Pour le joueur lui-même, l’attrait de l’élite anglaise semble être le facteur décisif. Le rapport indique que Scalvini souhaite rejoindre la Premier League, ce qui signifie que les conditions personnelles ne devraient pas poser problème. Après avoir disputé 30 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le défenseur de 22 ans estime être prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le clan du défenseur aurait été informé de l’intérêt de Chelsea, de Newcastle et de Tottenham, les trois destinations étant considérées comme des projets attractifs.
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