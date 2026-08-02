Chelsea accélère son intérêt pour Scalvini, alors que le club poursuit sa politique de recrutement agressive sous Alonso. L’international italien de 22 ans est devenu l’un des jeunes défenseurs les plus convoités d’Europe, et Chelsea a désormais établi un contact direct pour confirmer son évaluation, selon The Sun.

Après avoir déjà obtenu les services de Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace, Alonso reste désireux d’ajouter davantage de qualité et de sérénité à une ligne défensive qui a manqué de régularité lors de la campagne précédente. La puissance physique de l’Italien et sa capacité à relancer ont fait de lui une priorité pour plusieurs géants anglais. L’Atalanta est pleinement conscient de l’intérêt grandissant et a fixé un prix ferme de 42 M£ pour son joueur formé au club. Le club de Serie A considère Scalvini comme l’un de ses atouts les plus précieux et ne le vendra pas à moins de recevoir une offre irrésistible.



