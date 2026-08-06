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Chelsea invité à recruter l’ancien gardien de Liverpool alors que Shay Given fustige Robert Sanchez pour ses erreurs dues à un « coup de sang »
Given désigne Kelleher comme la solution
Given estime que le gardien de Brentford Caoimhin Kelleher serait une recrue capable de transformer Chelsea ou Newcastle cet été. L’Irlandais a été impressionné par les récentes performances de Kelleher et estime que le portier est prêt à assumer un rôle de numéro un.
S’exprimant auprès de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football, Given a déclaré : « Chelsea ou Newcastle pourraient-ils passer à l’action pour Kelleher cet été ? Peut-être. Cela dépendrait de Liverpool et de sa capacité à activer une quelconque clause pour le recruter lui-même afin d’empêcher un autre club de le récupérer. »
La situation des gardiens à Anfield reste en évolution, avec Alisson toujours solidement installé comme premier choix. Given a noté : « Beaucoup dépendra d’Allison, parce que vous ne feriez pas revenir Kelleher maintenant si Alisson reste pour les deux prochaines saisons. Je pense que Keller correspondrait très bien à Newcastle actuellement. Je pense qu’il conviendrait aussi très bien à Chelsea. Chelsea est le club qui m’a un peu surpris en ne faisant venir personne, et je dis cela en tant que quelqu’un qui apprécie Robert Sanchez. »
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Sanchez sous le feu des critiques pour ses erreurs coûteuses
Tout en reconnaissant le talent de Sanchez, Given a exprimé sa frustration face à la tendance de l'Espagnol à commettre des erreurs très médiatisées.
« Je l'ai beaucoup défendu la saison dernière, mais il recommence sans cesse avec certaines des erreurs qu'il commet, a ajouté Given. Il peut réussir des arrêts incroyables et vous faire penser que ce gars-là a tout d'un grand, avant d'avoir un coup de sang à l'entrée de la surface et de découper quelqu'un en deux. »
La pression monte sur Chelsea, qui doit régler ses problèmes de longue date dans les buts après avoir beaucoup dépensé pour différentes options depuis 2018. Given est catégorique : le moment du changement, c'est maintenant. Il a poursuivi : « J'ai le sentiment que le recrutement d'un nouveau gardien est quelque chose qui pourrait se produire à Chelsea cet été, et si ce n'est pas Kelleher, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est un poste qu'ils doivent renforcer sur ce mercato, pas au prochain, mais maintenant.
« Xabi Alonso est en place maintenant et il a peut-être assez vu de Robert Sanchez. Je n'en suis pas sûr. Je pense clairement que Newcastle et Chelsea veulent de la solidité à ce poste, et Kelleher serait une bonne recrue pour l'un comme pour l'autre. »
Le débat Kelleher contre Mamardashvili
Liverpool a déjà bouclé l’arrivée de l’international géorgien Giorgi Mamardashvili, mais Given reste loin d’être convaincu qu’il représente une meilleure perspective que Kelleher. Évoquant cette concurrence, Given a déclaré : « Mamardashvili est arrivé à Liverpool avec une grande réputation et il s’en est bien sorti jusqu’ici, mais je ne suis toujours pas convaincu qu’il va devenir le futur numéro un après Alisson. Je suis maintenant encore plus convaincu par Kelleher, étant donné qu’il a prouvé qu’il pouvait être numéro un à Brentford et qu’il connaît évidemment Liverpool dans les moindres détails.
« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il pourrait revenir au club, et ce que j’aime chez Kelleher, c’est qu’il apporte un vrai calme dans tout ce qu’il fait. Il ne semble jamais déstabilisé ou perturbé par quoi que ce soit. Il pourrait réaliser le plus bel arrêt du monde et simplement se relever comme si de rien n’était, avant de se mettre à organiser ses défenseurs sur un corner. »
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Développement et croissance à venir
Les performances de Kelleher avec Brentford ont montré qu’il pouvait gérer la pression du football de très haut niveau, selon Given.
« Je pense qu’il va continuer à se développer en tant que joueur. J’espère qu’il restera à Brentford au moins une saison de plus. Cela ne peut lui faire que du bien », a déclaré l’ancien gardien de Newcastle. « Il est en train de prouver à tout le monde qu’il a ce qu’il faut pour jouer régulièrement chaque semaine, et cela s’accompagne d’une autre forme de pression que celle d’être sur le banc et d’entrer et sortir de l’équipe. »
Given a conclu : « Il travaille déjà sur d’autres aspects en dehors du terrain, à la salle et à l’entraînement, pour renforcer le haut de son corps afin de progresser et de devenir meilleur, et il y parviendra. Je ne vois que des choses positives pour l’avenir de Caoimhin. » Alors que Chelsea recherche davantage de stabilité et moins de moments de « rush of blood » de la part de son numéro un, Kelleher représente une option de plus en plus séduisante pour Chelsea dans sa quête de remontée au classement.
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