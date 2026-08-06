Given estime que le gardien de Brentford Caoimhin Kelleher serait une recrue capable de transformer Chelsea ou Newcastle cet été. L’Irlandais a été impressionné par les récentes performances de Kelleher et estime que le portier est prêt à assumer un rôle de numéro un.

S’exprimant auprès de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football, Given a déclaré : « Chelsea ou Newcastle pourraient-ils passer à l’action pour Kelleher cet été ? Peut-être. Cela dépendrait de Liverpool et de sa capacité à activer une quelconque clause pour le recruter lui-même afin d’empêcher un autre club de le récupérer. »

La situation des gardiens à Anfield reste en évolution, avec Alisson toujours solidement installé comme premier choix. Given a noté : « Beaucoup dépendra d’Allison, parce que vous ne feriez pas revenir Kelleher maintenant si Alisson reste pour les deux prochaines saisons. Je pense que Keller correspondrait très bien à Newcastle actuellement. Je pense qu’il conviendrait aussi très bien à Chelsea. Chelsea est le club qui m’a un peu surpris en ne faisant venir personne, et je dis cela en tant que quelqu’un qui apprécie Robert Sanchez. »



