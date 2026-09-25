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Chelsea inculpé par la FA pour de présumés chants sectaires lors du match de Premier League contre Fulham
La Fédération anglaise de football ouvre une procédure officielle
La Fédération anglaise de football a officiellement inculpé Chelsea pour une infraction aux règles de conduite à la suite d’un match de Premier League contre son voisin Fulham, le 24 août. L’incident en question s’est produit en début de rencontre, que Chelsea a finalement remportée 3-2. Le service disciplinaire de la FA examinait des signalements de comportement inapproprié de la part des supporters en déplacement, ce qui a conduit à la notification officielle adressée cette semaine au club de Stamford Bridge.
Un porte-parole de la FA a confirmé les détails de l’accusation en déclarant : « Chelsea FC a été inculpé pour violation de la règle E21 de la FA lors de la neuvième minute de son match de Premier League contre Fulham FC, le 24 août. Il est allégué que le club n’a pas veillé à ce que ses spectateurs et/ou supporters ne se comportent pas de manière inappropriée, offensante, abusive ou insultante. Il est en outre allégué que ce comportement était discriminatoire dans la mesure où il comportait une référence, explicite ou implicite, à la religion ou aux croyances. »
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Chelsea répond aux allégations de faute professionnelle
Chelsea avait déjà pris des mesures internes pour traiter la situation immédiatement après la victoire à Craven Cottage. Peu après le succès 3-2 du 24 août, Chelsea a écrit à ses supporters pour reconnaître avoir reçu plusieurs signalements de chants sectaires provenant d’un petit groupe de ses supporters en déplacement.
Chelsea a clairement affiché sa position, réitérant que toute forme de chant discriminatoire est totalement intolérable et avertissant que les personnes reconnues coupables feront l’objet des sanctions disciplinaires les plus sévères possibles.
Un problème récurrent pour Chelsea
Ce n’est pas la première fois que Chelsea doit faire face à des problèmes liés à des abus sectaires émanant de certaines personnes parmi ses supporters, après avoir condamné un fan en 2021 pour avoir proféré des abus sectaires à l’encontre de l’international écossais d’Aston Villa John McGinn.
Sur le terrain, Chelsea occupe actuellement la 10e place du classement de Premier League avec sept points pris lors de ses cinq premiers matches. Après un bon début de saison marqué par deux victoires, dont le succès 3-2 contre Fulham, le club londonien a depuis marqué le pas, ne prenant qu’un seul match nul et concédant deux défaites.
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Les prochains matchs de Chelsea après la trêve
À l’issue de l’actuelle trêve internationale, Chelsea reprendra sa campagne en recevant Bournemouth le 10 octobre, avant de se déplacer pour affronter Everton le 17 octobre.
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