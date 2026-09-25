La Fédération anglaise de football a officiellement inculpé Chelsea pour une infraction aux règles de conduite à la suite d’un match de Premier League contre son voisin Fulham, le 24 août. L’incident en question s’est produit en début de rencontre, que Chelsea a finalement remportée 3-2. Le service disciplinaire de la FA examinait des signalements de comportement inapproprié de la part des supporters en déplacement, ce qui a conduit à la notification officielle adressée cette semaine au club de Stamford Bridge.

Un porte-parole de la FA a confirmé les détails de l’accusation en déclarant : « Chelsea FC a été inculpé pour violation de la règle E21 de la FA lors de la neuvième minute de son match de Premier League contre Fulham FC, le 24 août. Il est allégué que le club n’a pas veillé à ce que ses spectateurs et/ou supporters ne se comportent pas de manière inappropriée, offensante, abusive ou insultante. Il est en outre allégué que ce comportement était discriminatoire dans la mesure où il comportait une référence, explicite ou implicite, à la religion ou aux croyances. »