Chelsea « frappe à la porte » d'une star du Bayern Munich dans l'espoir de résoudre un problème crucial grâce à un transfert estival

Kim a connu une période en dents de scie en Allemagne depuis son transfert très médiatisé en provenance de Naples. Bien qu’il ait aidé l’équipe de Vincent Kompany à remporter un titre la saison dernière, il s’est retrouvé cette saison relégué derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah dans la hiérarchie. Il n’a été titularisé que 12 fois en Bundesliga, servant souvent d’option de rotation de luxe pour les Bavarois.

Le manager du Bayern, Vincent Kompany, s'est empressé de minimiser toute suggestion de désaccord, déclarant le mois dernier : « Il y aura une rotation quand tout le monde sera en forme. Ce n'est pas que quelqu'un ait fait quelque chose de mal. Nous avons besoin d'une saine concurrence. Laisser quelqu'un sur le banc ne signifie rien, c'est juste une décision qu'il faut prendre – il y en aura une autre, puis une autre. Aujourd'hui, c'était Kim, et la prochaine fois, vous me poserez la question à propos de quelqu'un d'autre. »