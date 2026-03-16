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Chelsea « frappe à la porte » d'une star du Bayern Munich dans l'espoir de résoudre un problème crucial grâce à un transfert estival
Chelsea considère Kim comme sa priorité en matière de renforts défensifs
Bien que Chelsea dispose actuellement de plusieurs options au poste de défenseur central, notamment Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo et Levi Colwill, absent depuis longtemps pour cause de blessure, l'équipe chargée du recrutement chercherait apparemment à recruter de nouveaux renforts. La star sud-coréenne, qui a rejoint la Bavière dans le cadre d'un transfert qui a fait de lui le joueur asiatique le plus cher de l'histoire, est considérée comme le profil idéal pour diriger la défense du club londonien, selon les dernières informations du journaliste Christian Falk.
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La situation à l'Allianz Arena
Kim a connu une période en dents de scie en Allemagne depuis son transfert très médiatisé en provenance de Naples. Bien qu’il ait aidé l’équipe de Vincent Kompany à remporter un titre la saison dernière, il s’est retrouvé cette saison relégué derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah dans la hiérarchie. Il n’a été titularisé que 12 fois en Bundesliga, servant souvent d’option de rotation de luxe pour les Bavarois.
Le manager du Bayern, Vincent Kompany, s'est empressé de minimiser toute suggestion de désaccord, déclarant le mois dernier : « Il y aura une rotation quand tout le monde sera en forme. Ce n'est pas que quelqu'un ait fait quelque chose de mal. Nous avons besoin d'une saine concurrence. Laisser quelqu'un sur le banc ne signifie rien, c'est juste une décision qu'il faut prendre – il y en aura une autre, puis une autre. Aujourd'hui, c'était Kim, et la prochaine fois, vous me poserez la question à propos de quelqu'un d'autre. »
Frais de transfert et concurrence pour sa signature
Malgré la position officielle de Kompany, le Bayern de Munich serait disposé à envisager un transfert si le prix est intéressant. Selon cet article, le club allemand serait prêt à entamer des négociations si une offre comprise entre 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) et 40 millions d’euros (34,5 millions de livres sterling) lui était faite. Cette estimation a mis plusieurs grands clubs européens en alerte à l’approche du mercato estival.
Chelsea n'est pas le seul à suivre la situation de près, puisque le géant italien de l'AC Milan prévoit de se lancer dans l'espoir qu'il envisage un retour en Serie A. L'Inter et Tottenham auraient également manifesté leur intérêt pour l'ancien joueur de Naples, ouvrant la voie à une potentielle bataille entre plusieurs clubs.
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea et le Bayern ?
Kim espère être aligné lorsque le Bayern tentera de conclure sans encombre son huitième de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta, fort d'un avantage confortable de 6-1 au score cumulé avant le match retour. De son côté, le besoin criant de solidité défensive de Chelsea sera une nouvelle fois au centre de l'attention alors que le club tentera de relever le défi titanesque de renverser un déficit de 5-2 concédé lors du match aller face au Paris Saint-Germain.
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