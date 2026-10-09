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Chelsea fixe une condition stricte pour le transfert de Lamine Camara après que l’AS Monaco a réclamé 70 M€
L’ultimatum strict de Chelsea sur les transferts
Chelsea n’a pas renoncé à recruter Camara de Monaco, mais le club a posé un ultimatum strict en vue d’un futur transfert. Le club londonien refuse de s’aligner sur la nouvelle valorisation de 70 millions d’euros (59 M£) fixée par le club français pour le milieu de terrain.
Chelsea a vu une tentative spectaculaire de recruter l’international sénégalais lors du dernier jour du mercato estival s’effondrer durant la récente fenêtre de transferts estivale. Alors que les deux clubs s’étaient auparavant mis d’accord sur un montant de 55 millions d’euros (46 M£), Monaco a finalement fait capoter le transfert au tout dernier moment.
- AFP
L’énorme obstacle financier
La décision de Monaco d’augmenter activement le prix demandé pour Camara à 70 M€ a créé un obstacle important à toute future négociation. Les dirigeants de Chelsea sont déterminés à ne pas surpayer, estimant qu’un montant de 70 M€ représente une énorme inflation par rapport à la véritable valeur marchande du joueur. Cependant, TEAMtalkrapporte que Chelsea devrait probablement continuer à suivre les progrès du joueur de 22 ans cette saison, étant donné que Xabi Alonso serait un grand admirateur du milieu de terrain.
La reconstruction en cours du milieu de terrain d’Alonso
Alonso est désireux de continuer à remodeler ses options au milieu de terrain à Chelsea alors qu'il construit son effectif idéal. Le club a déjà cherché à renforcer l'entrejeu cet été en s'attachant les services du talent argentin Valentin Barco en provenance de Strasbourg.
L'ajout d'un profil dynamique comme Camara apporterait encore plus d'énergie et de flexibilité tactique au système en pleine évolution d'Alonso. Le joueur de 22 ans a constamment prouvé sa valeur dans l'élite française, en maintenant ses standards élevés malgré l'amère déception de son transfert avorté vers l'Angleterre.
Cependant, Chelsea sait très bien qu'il n'est pas le seul club à suivre de près sa progression rapide. Les performances régulières de l'ancien joueur marquant de Metz ont permis à son nom de rester bien placé sur les listes de recrutement de plusieurs grands clubs européens.
- AFP
Une féroce bataille de Premier League
Une bataille acharnée pour s’attacher les services de Camara pourrait facilement se matérialiser dans les prochains mois. Liverpool, Newcastle United, Brighton et Crystal Palace suivraient tous de très près l’évolution de l’international sénégalais en France.
Si Chelsea reste ferme dans son refus catégorique de payer les 70 M€ demandés, cela pourrait ouvrir la porte à l’un de ses rivaux de Premier League pour surgir et détourner l’opération. Monaco sera inévitablement confronté à une décision cruciale avant les prochaines périodes de transfert concernant son joyau.
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