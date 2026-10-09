Chelsea fixe une condition stricte pour le transfert de Lamine Camara après que l’AS Monaco a réclamé 70 M€

Alonso est désireux de continuer à remodeler ses options au milieu de terrain à Chelsea alors qu'il construit son effectif idéal. Le club a déjà cherché à renforcer l'entrejeu cet été en s'attachant les services du talent argentin Valentin Barco en provenance de Strasbourg.

L'ajout d'un profil dynamique comme Camara apporterait encore plus d'énergie et de flexibilité tactique au système en pleine évolution d'Alonso. Le joueur de 22 ans a constamment prouvé sa valeur dans l'élite française, en maintenant ses standards élevés malgré l'amère déception de son transfert avorté vers l'Angleterre.

Cependant, Chelsea sait très bien qu'il n'est pas le seul club à suivre de près sa progression rapide. Les performances régulières de l'ancien joueur marquant de Metz ont permis à son nom de rester bien placé sur les listes de recrutement de plusieurs grands clubs européens.