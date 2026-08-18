Chelsea a informé ses prétendants qu’il réclame près de 100 millions de livres sterling pour se séparer de Pedro Neto cet été, selon le Daily Mail. Le joueur de 26 ans, arrivé dans l’ouest de Londres en 2024 dans le cadre d’un transfert de 54 millions de livres sterling en provenance de Wolverhampton, est devenu l’un des noms les plus commentés lors des dernières semaines du mercato.

La direction de Stamford Bridge a revu sa valorisation à la hausse après avoir observé les tendances récentes du marché. Le club cite l’opération du Real Madrid pour Yan Diomande, d’une valeur pouvant atteindre 120 millions de livres sterling, ainsi que les énormes prix fixés pour Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, ciblé par Liverpool, pour justifier sa nouvelle position.



