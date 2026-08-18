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Chelsea fixe un nouveau prix exorbitant pour Pedro Neto alors qu'Al-Hilal s'accorde sur des conditions personnelles pour détourner le transfert convoité par Manchester City et Arsenal
Les géants de Stamford Bridge exigent une somme astronomique
Chelsea a informé ses prétendants qu’il réclame près de 100 millions de livres sterling pour se séparer de Pedro Neto cet été, selon le Daily Mail. Le joueur de 26 ans, arrivé dans l’ouest de Londres en 2024 dans le cadre d’un transfert de 54 millions de livres sterling en provenance de Wolverhampton, est devenu l’un des noms les plus commentés lors des dernières semaines du mercato.
La direction de Stamford Bridge a revu sa valorisation à la hausse après avoir observé les tendances récentes du marché. Le club cite l’opération du Real Madrid pour Yan Diomande, d’une valeur pouvant atteindre 120 millions de livres sterling, ainsi que les énormes prix fixés pour Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, ciblé par Liverpool, pour justifier sa nouvelle position.
- AFP
Al-Hilal mène la course après un accord trouvé sur les conditions personnelles
Alors que les cadors de Premier League étaient à l’affût, c’est le club saoudien d’Al-Hilal qui a effectué l’approche la plus décisive. Selon plusieurs informations, Neto a déjà approuvé son transfert à Al-Hilal, après avoir trouvé en privé un accord sur les conditions personnelles. Le club basé à Riyad serait prêt à offrir un montant aux alentours de 60 M€ (51 M£), mais cela reste nettement en deçà de la nouvelle valorisation que Chelsea a communiquée au marché cette semaine.
Les représentants de l’international portugais n’ont pas encore commenté officiellement les liens avec le Moyen-Orient, mais cette évolution a mis les rivaux nationaux en état d’alerte. Si Chelsea venait à sanctionner une vente, le club n’aurait alors qu’un temps limité pour lui trouver un remplaçant avant la date limite.
Manchester City et Arsenal dans le flou sur le marché des transferts
Cette nouvelle est un coup dur pour Manchester City et Arsenal, qui suivent l’ailier depuis plusieurs mois. Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, tient absolument à retrouver Neto, après avoir identifié son ancien joueur comme une cible prioritaire pour apporter davantage de dynamisme à son attaque à l’Etihad Stadium.
Mikel Arteta souhaite renforcer ses options sur les ailes, mais l’énorme prix réclamé par Chelsea pourrait être trop élevé pour Arsenal, qui se concentre désormais sur des renforts défensifs. Le paysage concurrentiel a rapidement changé, et la puissance financière de la Saudi Pro League a une nouvelle fois bouleversé les plans de l’élite européenne.
- NurPhoto
Alonso prépare l’ouverture face à Fulham au milieu des rumeurs de départ
Malgré le bruit entourant son avenir, Neto a occupé une place importante lors du dernier match de pré-saison de Chelsea contre la Real Sociedad. L'entraîneur Xabi Alonso tente de faire abstraction des spéculations alors qu'il prépare son premier match officiel à la tête de l'équipe contre Fulham. S'exprimant après la victoire 3-1 contre l'équipe espagnole, le coach a déclaré : « C'était un très bon dernier match de préparation. Pour certains joueurs, c'était le premier et le dernier. Pour nous, il y a eu de bonnes choses, des choses que nous pouvons améliorer. C'est normal à ce moment pour certains joueurs. C'était formidable d'avoir toute l'équipe réunie. »
L'entraîneur de Chelsea espère y voir plus clair bientôt, alors que le club continue d'équilibrer son effectif et ses obligations financières. En plus de la situation de Neto, Chelsea doit aussi gérer l'intérêt suscité par Tosin Adarabioyo et a fixé la valeur de l'attaquant Nicolas Jackson à environ 65 millions de livres sterling.
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