Chelsea est prêt à se séparer de Delap cet été afin d’alléger son effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Selon Standard Sport, les Blues réclament 50 millions de livres sterling pour autoriser le départ définitif de l’attaquant.

Chelsea avait auparavant activé une clause libératoire de 30 millions de livres sterling pour recruter Delap en provenance d’Ipswich Town il y a tout juste 12 mois, mais les membres du conseil d’administration sont désormais prêts à le vendre si leur prix est atteint. Plusieurs prétendants de Premier League ont manifesté leur intérêt pour s’attacher ses services, Everton et Nottingham Forest suivant de près l’évolution de la situation à Stamford Bridge. Delap n’a inscrit que deux buts toutes compétitions confondues au cours d’une première année agitée dans l’ouest de Londres.