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Chelsea fixe à 50 M£ le prix de son attaquant vedette, alors qu’Everton et Nottingham Forest se livrent bataille
Chelsea fixe le prix de Delap
Chelsea est prêt à se séparer de Delap cet été afin d’alléger son effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Selon Standard Sport, les Blues réclament 50 millions de livres sterling pour autoriser le départ définitif de l’attaquant.
Chelsea avait auparavant activé une clause libératoire de 30 millions de livres sterling pour recruter Delap en provenance d’Ipswich Town il y a tout juste 12 mois, mais les membres du conseil d’administration sont désormais prêts à le vendre si leur prix est atteint. Plusieurs prétendants de Premier League ont manifesté leur intérêt pour s’attacher ses services, Everton et Nottingham Forest suivant de près l’évolution de la situation à Stamford Bridge. Delap n’a inscrit que deux buts toutes compétitions confondues au cours d’une première année agitée dans l’ouest de Londres.
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Les difficultés sous Alonso incitent à revoir les plans
Delap a eu du mal à se faire remarquer auprès de Xabi Alonso pendant la préparation de pré-saison, ce qui jette le doute sur son avenir à long terme. L’attaquant n’est pas parvenu à peser alors que Chelsea a terminé hors des places qualificatives pour l’Europe et s’est incliné face à Manchester City en finale de la FA Cup la saison dernière.
Alonso évalue activement ses options offensives avant la date limite du mercato de septembre, et Delap figure désormais en bonne place parmi les joueurs qui pourraient partir. L’ancien recruteur d’Everton Bryan King avait précédemment estimé que Goodison Park offrirait une destination idéale à Delap, en citant Romelu Lukaku comme source d’inspiration. King a souligné que Lukaku « est parti en prêt et s’est vraiment fait un nom à Everton », traçant ainsi une voie que Delap pourrait suivre.
Remaniement en cours au poste d’attaquant à Stamford Bridge
Le potentiel départ de Delap s’inscrit dans le cadre d’un remaniement plus large du secteur offensif de Chelsea. Les dirigeants du club cherchent à alléger un effectif pléthorique qui comprend Nicolas Jackson et Marc Guiu, tous deux suscitant de l’intérêt pour des prêts comme pour des transferts définitifs.
Si un transfert définitif reste l’objectif prioritaire pour Delap dans le cas où un club répondrait au prix fixé à 50 M£, Chelsea travaille aussi à trouver des solutions pour plusieurs défenseurs.
Les négociations se poursuivent concernant les départs de Benoit Badiashile et Axel Disasi, tandis que Tosin Adarabioyo suscite l’intérêt de Benfica. Dans le même temps, les décideurs évaluent de potentiels prêts pour les jeunes Mamadou Sarr et Aaron Anselmino avant la fermeture du mercato.
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Des semaines cruciales à venir pour Delap
Alonso doit désormais décider comment structurer son effectif avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre. Alors qu’Everton et Nottingham Forest envisagent de formuler des offres officielles, Delap aborde une période charnière pour régler son avenir. L’attaquant devra obtenir un temps de jeu régulier ailleurs, sous peine d’occuper un rôle secondaire à Chelsea au moment où la nouvelle saison de Premier League débute.
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