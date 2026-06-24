L’ère Alonso à Chelsea est officiellement lancée : le club a finalisé le recrutement du défenseur de l’Atalanta, Palestra. D’un montant supérieur à 43 millions de livres sterling, pouvant grimper à 47 millions avec les clauses additionnelles, ce premier grand transfert depuis la nomination de l’ex-technicien du Bayer Leverkusen – appelé à succéder à Liam Rosenior en mai – confirme la nouvelle dynamique des Blues.

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le dossier est désormais « dans le sac ». « Un accord verbal a été conclu entre toutes les parties. L’Atalanta percevra un montant total supérieur à 55 millions d’euros, augmenté d’une clause de revente, tandis que le jeune arrière droit italien s’est engagé pour plusieurs années. Chelsea a devancé l’Inter et offert un nouveau talent à Xabi Alonso », a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux.











