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Chelsea finalise un accord de 47 millions de livres sterling pour s'offrir la révélation de la Serie A, tandis que Xabi Alonso se rapproche de sa première grande recrue
Alonso décroche enfin son premier grand titre
L’ère Alonso à Chelsea est officiellement lancée : le club a finalisé le recrutement du défenseur de l’Atalanta, Palestra. D’un montant supérieur à 43 millions de livres sterling, pouvant grimper à 47 millions avec les clauses additionnelles, ce premier grand transfert depuis la nomination de l’ex-technicien du Bayer Leverkusen – appelé à succéder à Liam Rosenior en mai – confirme la nouvelle dynamique des Blues.
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le dossier est désormais « dans le sac ». « Un accord verbal a été conclu entre toutes les parties. L’Atalanta percevra un montant total supérieur à 55 millions d’euros, augmenté d’une clause de revente, tandis que le jeune arrière droit italien s’est engagé pour plusieurs années. Chelsea a devancé l’Inter et offert un nouveau talent à Xabi Alonso », a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux.
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Victoire face aux champions d'Italie
Le recrutement de Palestra par Chelsea envoie un signal fort, surtout après avoir devancé l’Inter. Les champions d’Italie semblaient pourtant favoris pour accueillir le défenseur, auteur d’un prêt remarqué à Cagliari, où il a été élu meilleur défenseur de Serie A. Mais, après 24 heures de négociations intenses, la balance a penché en faveur des Blues.
Si l’Inter souhaitait conserver le jeune joueur en Italie, le club n’aurait, selon certaines sources, pas pu rivaliser avec les conditions salariales proposées par les Blues. Palestra, qui a récemment disputé son premier match international avec l’équipe nationale italienne, aurait désigné Chelsea comme sa destination préférée dès que le géant de la Premier League s’est aligné sur l’évaluation financière de l’Atalanta. Sa polyvalence est considérée comme un atout majeur, le joueur étant capable d’évoluer en tant qu’ailier défensif ou arrière latéral classique sur l’un ou l’autre des flancs.
La préparation estivale se poursuit à un rythme soutenu.
L'arrivée imminente de Palestra n'est que le début d'un mercato qui s'annonce chargé pour Chelsea. Après une 10^e place décevante en Premier League, synonyme d'absence européenne, le club entend offrir à Alonso les moyens de redevenir compétitif. Selon les dernières informations, le club londonien serait sur le point de finaliser l’arrivée du milieu de terrain strasbourgeois Valentin Barco, et des renforts sont attendus en défense centrale et en attaque. L’effectif sera par ailleurs immédiatement renforcé par deux transferts déjà actés : l’ailier Geovany Quenda, recruté 40 millions de livres sterling au Sporting CP, et l’attaquant strasbourgeois Emmanuel Emegha. La politique de recrutement cible des jeunes talents d’élite capables de s’épanouir sous la houlette tactique d’Alonso.
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Équilibrer les comptes à Stamford Bridge
Les arrivées de grands noms s'accompagnent inévitablement de la nécessité de réduire un effectif pléthorique. Chelsea a déjà validé le départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid, une opération qui a permis de libérer de la place tant sur le terrain qu’au niveau de la masse salariale. D’autres départs sont attendus, Alonso cherchant à affiner ses options.
La direction, soucieuse de rééquilibrer les comptes après plusieurs mercatos dépensiers, doit toutefois composer avec l’arrivée de Palestra, preuve que le conseil d’administration soutient toujours la vision d’Alonso.