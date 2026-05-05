« Chelsea fait de l’entraîneur courtisé par l’Ajax son candidat idéal »

Chelsea fait le point sur la situation au sein du staff technique après le bref passage de Rosenior. Malgré une belle performance en FA Cup, la saison s'est avérée globalement très décevante. Selon The Independent, les propriétaires du club seraient désormais à la recherche d'un entraîneur principal permanent capable de mener l'équipe vers la prochaine étape du projet.

À Stamford Bridge, on estime avoir accompli des progrès dans l’ancrage d’une philosophie tactique claire à tous les étages du club. Cette approche, qui s’étend de l’équipe première à la structure de l’académie, doit désormais être poursuivie par le futur entraîneur.