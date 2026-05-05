Selon les dernières informations, Chelsea envisagerait de nommer l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, au poste d’entraîneur principal. Les Blues sont à nouveau à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis peu, après le licenciement de Liam Rosenior au bout de quatre mois.
Traduit par
« Chelsea fait de l’entraîneur courtisé par l’Ajax son candidat idéal »
Chelsea fait le point sur la situation au sein du staff technique après le bref passage de Rosenior. Malgré une belle performance en FA Cup, la saison s'est avérée globalement très décevante. Selon The Independent, les propriétaires du club seraient désormais à la recherche d'un entraîneur principal permanent capable de mener l'équipe vers la prochaine étape du projet.
À Stamford Bridge, on estime avoir accompli des progrès dans l’ancrage d’une philosophie tactique claire à tous les étages du club. Cette approche, qui s’étend de l’équipe première à la structure de l’académie, doit désormais être poursuivie par le futur entraîneur.
- Getty Images Sport
Plusieurs candidats de premier plan sont à l’étude. Selon l’article, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, serait devenu un prétendant sérieux. L’Espagnol est perçu comme un technicien dont les principes collent au style de jeu proactif et axé sur la possession que Chelsea souhaite instaurer à tous les échelons du club.
D’autres noms circulent également : l’ancien mentor du Real Madrid Xabi Alonso, le coach de Porto Francesco Farioli et celui de Como, Cesc Fàbregas, sont aussi évoqués pour prendre les commandes des Blues.
Le palmarès de Xavi en fait une option crédible. Âgé de 46 ans, le technicien a mené Barcelone au titre de Liga durant ses trois saisons au Camp Nou, avant de quitter le club en 2024.
La concurrence et la disponibilité pourraient toutefois orienter le choix de Chelsea. Actuellement impressionnant à Côme, Fabregas devrait rester en Italie cet été, tandis que le manager de Bournemouth, Andoni Iraola, est également admiré pour son style de jeu à haute pression.
Xavi a été associé à l’Ajax après l’arrivée de Jordi Cruijff au poste de directeur technique. Les deux hommes, voisins à Barcelone, partagent régulièrement un café, même si Cruijff a nié avoir évoqué avec le technicien espagnol un éventuel engagement aux Pays-Bas.