Getty Images Sport
Traduit par
Chelsea établit un record défensif indésirable vieux de 65 ans après le revers contre Hull City
Un effondrement défensif indésirable pour Chelsea
Selon talkSPORT, Hull City a mis en lumière la fragilité défensive de Chelsea lors d’un après-midi frustrant à Stamford Bridge, condamnant le club londonien à un sombre jalon historique. L’égalisation de Mohamed Belloumi à la 28e minute a porté à 20 matches de championnat consécutifs la série de Chelsea sans clean sheet, soit sa plus longue disette sans match sans encaisser de but depuis 65 ans.
Le frustrant match nul 2-2 de samedi contre Hull à Stamford Bridge a acté un nouveau sombre jalon pour Chelsea, accentuant la détresse d’un public en quête de solidité défensive. Pour ne rien arranger, Chelsea a désormais encaissé au moins deux buts lors de chacun de ses quatre premiers matches de championnat, une faillite défensive inédite depuis une décennie.
- Getty Images Sport
Des promesses précoces qui s’estompent à Stamford Bridge
Déterminée à laisser derrière elle la défaite du week-end dernier contre Arsenal, l’équipe de Xabi Alonso a entamé le match avec une intention impitoyable. Chelsea a immédiatement exercé un pressing haut et repoussé les visiteurs dans leur propre moitié de terrain, prenant l’avantage après seulement sept minutes lorsque Morgan Rogers a trompé Konstantinos Tzolakis. Cependant, l’élan initial de Chelsea s’est rapidement effondré en raison de coûteuses erreurs défensives. Jorrel Hato a mal jugé un ballon rebondissant dans sa propre surface, offrant l’égalisation à Belloumi, avant que l’ailier algérien ne frappe de nouveau quelques instants plus tard avec une tentative déviée par Levi Colwill pour donner l’avantage à Hull.
Confronté à un nouveau coup dur, Chelsea a réagi après la pause pour éviter la défaite. Le club londonien a poussé pour répondre et a finalement arraché un point lorsque Joao Pedro a expédié sous la barre le service de Cole Palmer pour sceller le match nul 2-2.
Alonso critique la performance de Chelsea
Chelsea, qui a encaissé trois buts lors de deux de ses trois matches à domicile toutes compétitions confondues cette saison, a affiché des fragilités familières qui ont laissé son entraîneur profondément insatisfait du résultat final. S'exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a déclaré : « Nous sommes déçus du résultat. Nous voulions gagner. Nous devons être déçus par certains aspects de la performance, surtout quand nous menions. Nous avons été trop tendres sur l'égalisation. Nous pouvons faire bien mieux. Bien jouer pendant 15 à 20 minutes, ce n'est pas suffisant. Il faut être à son meilleur pendant 90 minutes. Par moments, nous ne sommes pas capables de conserver cet élan et cette intensité. Nous aurions certainement pu faire davantage parce que nous avons eu des occasions. »
Au-delà de ses problèmes défensifs, Chelsea a également eu du mal à capitaliser sur sa maîtrise en fin de match pour arracher la victoire. Revenant sur la physionomie de la rencontre et les occasions manquées de prendre les trois points, Alonso a admis que son équipe avait eu de la chance de ne pas perdre, tout en regrettant son incapacité à transformer sa pression en fin de match en victoire. « Nous avons eu une ou deux bonnes occasions de marquer le but de la victoire, mais vous restez exposé », a expliqué l'entraîneur. « Pas content. Nous pouvons faire mieux. Nous avons eu ce que nous méritions. »
- Getty Images Sport
À la recherche d’un deuxième clean sheet
Chelsea va désormais tourner son attention vers le déplacement de vendredi sur la pelouse de Brentford, son dernier match avant la trêve internationale, où l’équipe de Xabi Alonso sera désespérée de décrocher seulement son deuxième clean sheet de la saison, son seul match sans encaisser de but jusqu’ici étant survenu lors de la victoire 2-0 du mois dernier contre Luton Town en Carabao Cup.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles