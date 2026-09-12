Chelsea établit un record défensif indésirable vieux de 65 ans après le revers contre Hull City

Chelsea, qui a encaissé trois buts lors de deux de ses trois matches à domicile toutes compétitions confondues cette saison, a affiché des fragilités familières qui ont laissé son entraîneur profondément insatisfait du résultat final. S'exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a déclaré : « Nous sommes déçus du résultat. Nous voulions gagner. Nous devons être déçus par certains aspects de la performance, surtout quand nous menions. Nous avons été trop tendres sur l'égalisation. Nous pouvons faire bien mieux. Bien jouer pendant 15 à 20 minutes, ce n'est pas suffisant. Il faut être à son meilleur pendant 90 minutes. Par moments, nous ne sommes pas capables de conserver cet élan et cette intensité. Nous aurions certainement pu faire davantage parce que nous avons eu des occasions. »

Au-delà de ses problèmes défensifs, Chelsea a également eu du mal à capitaliser sur sa maîtrise en fin de match pour arracher la victoire. Revenant sur la physionomie de la rencontre et les occasions manquées de prendre les trois points, Alonso a admis que son équipe avait eu de la chance de ne pas perdre, tout en regrettant son incapacité à transformer sa pression en fin de match en victoire. « Nous avons eu une ou deux bonnes occasions de marquer le but de la victoire, mais vous restez exposé », a expliqué l'entraîneur. « Pas content. Nous pouvons faire mieux. Nous avons eu ce que nous méritions. »