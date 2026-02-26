Getty/GOAL
Chelsea établit un record avec la plus forte perte avant impôts de l'histoire anglaise, avec un déficit colossal de 407 millions d'euros
Seule Barcelone a dépassé les pertes de Chelsea
Le rapport annuel « European Club Finance and Investment Landscape » détaille les 10 clubs qui ont subi les pertes financières les plus importantes au cours d'une saison donnée. Chelsea occupe malheureusement la première place de ce classement.
La Premier League n'a jamais connu de tels chiffres auparavant, seul le géant de la Liga, Barcelone, dont les finances ont été affectées par la pandémie de Covid-19, ayant enregistré des pertes plus importantes, atteignant 555 millions d'euros (484 millions de livres sterling/655 millions de dollars) en 2020-2021.
Pourquoi les pertes de Chelsea continuent d'augmenter
Les pertes de Chelsea ont dépassé les 200 millions de livres sterling (271 millions de dollars) au cours de quatre saisons consécutives, la baisse des revenus étant compensée par des coûts en constante augmentation. Une source a déclaré à The Athletic que « les pertes colossales enregistrées par Chelsea la saison dernière, à l'instar de celles de Barcelone avant eux, étaient dues à d'importantes écritures comptables hors trésorerie ». Les Blues ont également été sanctionnés par une amende de 31 millions d'euros (27 millions de livres sterling/37 millions de dollars) infligée par l'UEFA pour avoir enfreint les règles financières mises en place par l'instance dirigeante du football européen.
La source de The Athletic affirme que « l'énorme déficit ne reflétait ni les performances opérationnelles sous-jacentes du club, ni la situation financière actuelle et future ». Les dirigeants du club londonien auraient « réglé des problèmes historiques, en comptabilisant plusieurs éléments ponctuels très coûteux dans la même période comptable ».
Les finances de Chelsea seraient difficiles à interpréter, car le club a effectué plusieurs transactions qui « se situent dans les zones d'ombre entre les réglementations financières respectives de l'UEFA et de la Premier League ». Parmi ces transactions figurent la vente de l'équipe féminine du club, de deux hôtels et d'un parking.
Chelsea sera-t-il sanctionné ?
Les pertes cumulées des Blues sur une période de trois ans ont atteint 622 millions d'euros (542 millions de livres sterling/735 millions de dollars), un chiffre bien supérieur aux 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/71 millions de dollars) autorisés par la règle de l'UEFA sur les revenus du football. Cependant, il est affirmé que les sanctions financières seront évitées.
Chelsea a conclu un accord avec l'UEFA qui lui permet de fonctionner conformément au « déficit prévu dans le plan d'affaires », ce qui signifie que les pertes doivent rester dans les limites des chiffres précédemment annoncés.
La source de The Athletic affirme que les Blues n'ont pas enfreint les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) pour 2024-2025 qui existent en Premier League, ce qui leur évite toute déduction potentielle de points.
Cette source a déclaré que « le club est convaincu qu'il fonctionne conformément aux termes de l'accord de règlement et aux autres règles financières, citant l'amélioration des performances sous-jacentes et, entre autres, les ventes importantes de joueurs ». Chelsea a levé environ 300 millions de livres sterling (407 millions de dollars) lors du mercato estival de 2025.
The Athletic poursuit en indiquant que « les pertes importantes enregistrées en 2024-2025 ne sont pas représentatives des finances futures de Chelsea, mais sont plutôt le résultat final d'une période de rationalisation des activités ». Les géants de la Premier League s'attendent à « se conformer aux règles financières tant au niveau national qu'international, aidés en cela par des revenus qui augmenteront cette saison, notamment grâce au retour en Ligue des champions ». La compétition européenne d'élite aurait rapporté aux Blues environ 80 millions de livres sterling (108 millions de dollars) en prix cette saison, puisqu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Les Blues se construisent un avenir radieux
Chelsea a dépensé sans compter pour recruter de nouveaux joueurs depuis que Clearlake Capital est propriétaire du club, offrant des contrats à long terme aux superstars qui ont rejoint l'équipe. Bon nombre de ces contrats ont été conclus dans une perspective à long terme.
Il y a eu davantage de changements au niveau de la direction cette saison, avec le départ début 2026 d'Enzo Maresca, entraîneur vainqueur de la Ligue des conférences et de la Coupe du monde des clubs, et Liam Rosenior est désormais chargé d'assurer la cohérence sur le terrain, ce qui contribuera à rétablir la stabilité en dehors.
