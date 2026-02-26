Chelsea établit un record avec la plus forte perte avant impôts de l'histoire anglaise, avec un déficit colossal de 407 millions d'euros

Les pertes cumulées des Blues sur une période de trois ans ont atteint 622 millions d'euros (542 millions de livres sterling/735 millions de dollars), un chiffre bien supérieur aux 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/71 millions de dollars) autorisés par la règle de l'UEFA sur les revenus du football. Cependant, il est affirmé que les sanctions financières seront évitées.

Chelsea a conclu un accord avec l'UEFA qui lui permet de fonctionner conformément au « déficit prévu dans le plan d'affaires », ce qui signifie que les pertes doivent rester dans les limites des chiffres précédemment annoncés.

La source de The Athletic affirme que les Blues n'ont pas enfreint les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) pour 2024-2025 qui existent en Premier League, ce qui leur évite toute déduction potentielle de points.

Cette source a déclaré que « le club est convaincu qu'il fonctionne conformément aux termes de l'accord de règlement et aux autres règles financières, citant l'amélioration des performances sous-jacentes et, entre autres, les ventes importantes de joueurs ». Chelsea a levé environ 300 millions de livres sterling (407 millions de dollars) lors du mercato estival de 2025.

The Athletic poursuit en indiquant que « les pertes importantes enregistrées en 2024-2025 ne sont pas représentatives des finances futures de Chelsea, mais sont plutôt le résultat final d'une période de rationalisation des activités ». Les géants de la Premier League s'attendent à « se conformer aux règles financières tant au niveau national qu'international, aidés en cela par des revenus qui augmenteront cette saison, notamment grâce au retour en Ligue des champions ». La compétition européenne d'élite aurait rapporté aux Blues environ 80 millions de livres sterling (108 millions de dollars) en prix cette saison, puisqu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.