Chelsea et Roc Nation ont officialisé un partenariat jeudi, inaugurant une collaboration centrée sur la narration culturelle. Selon Roc Nation, cet accord vise à positionner le club à la croisée du football, de la musique, de la culture et du divertissement pour consolider son statut de leader sur le marché américain. Objectif : accroître la visibilité de Chelsea tant aux États-Unis que sur les principales plateformes.

Ensemble, les deux entités concevront des campagnes s’appuyant sur la culture pop américaine afin de renforcer l’image de Chelsea comme marque sportive et lifestyle.