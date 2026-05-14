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Chelsea et Roc Nation Sports International concluent un partenariat stratégique pour renforcer leur présence aux États-Unis
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Que s'est-il passé ?
Chelsea et Roc Nation ont officialisé un partenariat jeudi, inaugurant une collaboration centrée sur la narration culturelle. Selon Roc Nation, cet accord vise à positionner le club à la croisée du football, de la musique, de la culture et du divertissement pour consolider son statut de leader sur le marché américain. Objectif : accroître la visibilité de Chelsea tant aux États-Unis que sur les principales plateformes.
Ensemble, les deux entités concevront des campagnes s’appuyant sur la culture pop américaine afin de renforcer l’image de Chelsea comme marque sportive et lifestyle.
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Les déclarations
« Ce partenariat marque une avancée majeure dans la manière dont nous interagissons avec nos supporters aux États-Unis », déclare Scott Fenton, directeur de la marque au Chelsea FC. « En misant sur la culture, la musique et la créativité, nous tissons des liens plus profonds et plus authentiques avec une nouvelle génération de supporters qui considèrent le football comme un mode de vie. »
Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, a ajouté : « Le football n’a jamais eu autant d’influence culturelle aux États-Unis. Notre ambition est d’aider Chelsea à être présent dans les moments, sur les plateformes et dans les conversations qui comptent vraiment pour le supporter moderne. Nous sommes fiers de nous associer à un club qui partage notre philosophie : être différent et repousser les limites. »
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Qu’est-ce que Roc Nation ?
Fondée en 2008 par le légendaire rappeur Jay-Z, Roc Nation s’est lancée dans le sport en 2013 après s’être consacrée à la gestion d’artistes, à l’édition musicale, à l’organisation de tournées et au cinéma. En 2019, la société a poursuivi son expansion avec l’ouverture d’un bureau à Londres. La branche internationale de Roc Nation conseille aujourd’hui plusieurs joueurs attendus lors de la Coupe du monde cet été, notamment Vinicius Junior, Endrick et Chris Richards, tout en assurant des missions de conseil pour des clubs tels que Côme, Burnley, Marseille et Matchroom Boxing.
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Quelle est la suite ?
Le partenariat entre Roc Nation et Chelsea sera déployé au cours des prochains mois à travers une série de campagnes, de publications de contenu et d’événements en direct. Sur le plan sportif, Chelsea abordera les dernières semaines de sa saison en Premier League, puis la finale de la FA Cup ce week-end face à Manchester City.