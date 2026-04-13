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Chelsea et Barcelone s’intéressent de près à Ruud Nijstad, jeune défenseur de Twente, alors que les négociations contractuelles approchent
Les cadors du Vieux Continent sont en quête du joyau du FC Twente.
Selon le magazine néerlandais Voetbal International et le journal espagnol Sport, la course pour s’attacher les services de Nijstad s’intensifie. Les cadors de la Premier League et de la Liga, Chelsea et Barcelone, surveillent de très près la progression du jeune défenseur. Au Twente, il a connu une ascension fulgurante, s’imposant en équipe première grâce à son sang-froid. VI affirme ainsi que « Twente tient une perle rare entre ses mains », tandis que les deux géants européens ont déjà considérablement intensifié leurs efforts de recrutement en vue du prochain mercato.
- AFP
Le FC Barcelone suspend momentanément sa quête de renfort en raison du montant réclamé.
Malgré l’attrait indéniable de Stamford Bridge et du Spotify Camp Nou, le club néerlandais n’est pas disposé à laisser partir son joyau sans lutter. Nijstad a déjà disputé 20 matches avec l’équipe première, marquant un but et délivrant une passe décisive. En conséquence, Twente exige un transfert d’environ 8 millions d’euros pour l’adolescent. En raison de cette estimation à 8 millions d’euros, Barcelone a pour l’instant décidé de suspendre toute tentative de transfert. Le club catalan estime que le prix demandé est excessif à ce stade de son développement, ce qui signifie qu’il a mis la situation en suspens plutôt que d’abandonner complètement son intérêt à long terme.
Le FC Twente est déterminé à assurer son maintien pour les saisons à venir.
Les dirigeants du club d’Enschede ont déjà pris des mesures pour consolider leur position concernant ce jeune joueur prometteur. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur intéresse néanmoins plusieurs clubs plus fortunés. Pour l’en dissuader, Twente souhaite lui proposer une prolongation. Un nouveau bail lucratif et une perspective concrète de poste de titulaire en équipe première devraient le convaincre de rester aux Pays-Bas. Pour ce club formateur, le perdre prématurément serait un véritable coup dur.
« Soit je prolonge, soit je pars, je pense », a récemment déclaré Nijstad à ESPN. « J’ai bien une petite idée, mais pour l’instant, je suis un joueur du FC Twente. Je sais faire abstraction de tout ça et laisser mes parents et mon entourage s’en occuper. Je me concentre sur le football. »
- AFP
L'heure de la décision a sonné pour la jeune pépite.
Désormais, la balle est dans le camp du joueur. Il doit choisir entre la stabilité de son environnement actuel et un pari risqué en intégrant une académie internationale d’élite. Alors que les négociations contractuelles approchent et que les grands clubs européens surveillent de près ses progrès, une décision définitive concernant la prochaine étape de sa carrière devrait être prise prochainement.