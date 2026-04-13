Les dirigeants du club d’Enschede ont déjà pris des mesures pour consolider leur position concernant ce jeune joueur prometteur. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur intéresse néanmoins plusieurs clubs plus fortunés. Pour l’en dissuader, Twente souhaite lui proposer une prolongation. Un nouveau bail lucratif et une perspective concrète de poste de titulaire en équipe première devraient le convaincre de rester aux Pays-Bas. Pour ce club formateur, le perdre prématurément serait un véritable coup dur.

« Soit je prolonge, soit je pars, je pense », a récemment déclaré Nijstad à ESPN. « J’ai bien une petite idée, mais pour l’instant, je suis un joueur du FC Twente. Je sais faire abstraction de tout ça et laisser mes parents et mon entourage s’en occuper. Je me concentre sur le football. »