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Chelsea est sommé de « prendre position » pour mettre fin à la « pagaille » entourant Enzo Fernández, après les déclarations du milieu de terrain qui a ouvertement flirté avec le Real Madrid
Cole s'inquiète du problème récurrent concernant Fernandez
Chelsea est à nouveau sous les projecteurs après les déclarations de Fernandez, qui a publiquement exprimé son admiration pour la vie à Madrid, ravivant les spéculations sur un possible transfert au Bernabéu. En interne, l’entraîneur Liam Rosenior a immédiatement réagi en suspendant le milieu de terrain argentin pour deux matches, dont la rencontre de ce week-end contre Manchester City. Cette situation a attiré les critiques de l’ancien ailier des Blues, Cole, qui estime que le club doit mettre un terme à une instabilité de plus en plus marquée.
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Cole s’interroge sur la gestion de la situation.
Dans une interview accordée à Paddy Power, Cole a averti que la répétition de tels incidents risquait de saper l’autorité du club. Il a laissé entendre que Chelsea avait atteint un point où il devait adopter une position claire quant au comportement du milieu de terrain.
« C’est une situation délicate : ce n’est pas tant la justesse de la sanction qui pose problème, mais le fait que c’est la deuxième fois que cela se produit avec Fernandez », a déclaré Cole. « Le club doit prendre position.
Pour un joueur comme Enzo, ce n’est pas le Chelsea qu’on lui a présenté à son arrivée. Je ne trouve pas juste de déclarer publiquement qu’on quitterait le club, mais je comprends sa frustration. La question est maintenant de savoir si la sanction est justifiée. À un moment donné, il faudra passer à l’action : s’il veut partir, il devra déposer une demande de transfert. »
On exhorte Chelsea à privilégier la culture plutôt que le prestige des stars
Cole estime que Chelsea conserve un solide levier grâce au contrat à long terme de Fernandez, valable jusqu’en 2032, et ne doit pas hésiter à défendre la culture du club si nécessaire.
« On ignore depuis quand cette situation perdure, mais si Chelsea a dû le suspendre pour un match aussi important que celui contre Manchester City, je ne vois pas en quoi cela sert le joueur ou le club », a-t-il ajouté.
« Si vous étiez le club, vous diriez à Enzo : “Tu es sous contrat avec nous pour encore cinq ans. Si tu continues ces bêtises, nous n’hésiterons pas à jeter par la fenêtre l’argent que nous te versons chaque semaine, ainsi que ta carrière” [en ne te faisant pas jouer]. Je dois admettre que je ne sais pas si c’est la bonne approche. Je n’ai pas trouvé de meilleure solution pour gérer Fernandez, donc c’est le bazar, vraiment. »
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Chelsea espère réintégrer son milieu de terrain à l’approche de matchs décisifs.
La mesure disciplinaire infligée par Chelsea viserait à réaffirmer les standards internes du club, Rosenior étant, d’après plusieurs sources, déterminé à préserver une forte culture de vestiaire. Le club continue de voir en Fernandez une pièce maîtresse de son projet et espère que cet épisode servira de nouveau départ plutôt que d’enclencher un conflit durable. Alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions bat son plein et que la demi-finale de la FA Cup contre Leeds se profile, Chelsea souhaite régler rapidement ce dossier pour permettre à sa recrue la plus chère de retrouver son meilleur niveau.