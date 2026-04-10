Dans une interview accordée à Paddy Power, Cole a averti que la répétition de tels incidents risquait de saper l’autorité du club. Il a laissé entendre que Chelsea avait atteint un point où il devait adopter une position claire quant au comportement du milieu de terrain.

« C’est une situation délicate : ce n’est pas tant la justesse de la sanction qui pose problème, mais le fait que c’est la deuxième fois que cela se produit avec Fernandez », a déclaré Cole. « Le club doit prendre position.

Pour un joueur comme Enzo, ce n’est pas le Chelsea qu’on lui a présenté à son arrivée. Je ne trouve pas juste de déclarer publiquement qu’on quitterait le club, mais je comprends sa frustration. La question est maintenant de savoir si la sanction est justifiée. À un moment donné, il faudra passer à l’action : s’il veut partir, il devra déposer une demande de transfert. »