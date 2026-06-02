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Chelsea est secoué par la nouvelle : Marc Cucurella serait « prêt à partir », alors que Barcelone et le Real Madrid envisagent de soumettre des offres
Les clubs espagnols renforcent leur intérêt pour le défenseur de Chelsea.
Les projets estivaux de Chelsea sont perturbés par l’incertitude entourant l’avenir de Cucurella. Après des débuts difficiles à l’ouest de Londres, l’international espagnol s’est imposé comme un pilier des Blues et l’un de leurs joueurs les plus réguliers.
Ses performances de l’année dernière, associées à un excellent Euro 2024, ont attiré l’attention de deux des plus grands clubs espagnols. Selon The Athletic, le défenseur serait « disposé à partir » cet été, Barcelone et le Real Madrid envisageant de le recruter pour renforcer leur poste d’arrière gauche. Les Blaugrana suivent avec attention ce ancien produit de La Masia, tandis que les Merengue explorent d’autres pistes tout en continuant d’évaluer leurs options défensives.
- AFP
Un retour en Espagne se profile
Selon plusieurs sources, le Barça voit en ce défenseur un candidat crédible pour mettre de la pression sur Alejandro Balde. Un retour au Camp Nou s’inscrirait logiquement dans son parcours, lui qui a été formé au club avant de s’imposer dans un autre club espagnol. Les « Blancos » surveillent aussi le dossier. Ils étudient d’autres pistes, mais apprécient la polyvalence et l’énergie de Cucurella.
Outre le Barça et le Real Madrid, l’Atlético de Madrid suit également le dossier avec attention. Les Rojiblancos, par l’intermédiaire de leur directeur sportif Mateu Alemany, auraient même déjà pris contact avec le club concerné pour évoquer un éventuel transfert. Selon les observateurs, l’Atlético disposerait d’une marge de manœuvre financière lui permettant de conclure rapidement l’opération, sans avoir à céder d’autres joueurs au préalable.
Le club londonien Chelsea est confronté à un choix cornélien concernant l’avenir d’un de ses joueurs clés.
La renaissance de Cucurella a considérablement revalorisé son image. Autrefois critiqué après son transfert en provenance de Brighton, il s’est imposé comme un titulaire fiable et une figure appréciée des supporters de Chelsea.
Cette progression a inévitablement attiré l’attention de plusieurs clubs. Les liens de longue date entre Barcelone et le joueur ajoutent une dimension supplémentaire à ce dossier, tandis que l’intérêt du Real Madrid témoigne de l’estime dans laquelle il est tenu après douze mois de performances convaincantes.
Les Blues estiment désormais qu’il est un maillon essentiel de leur dispositif défensif, et ses qualités techniques, ainsi que sa facilité balle au pied, collent parfaitement au profil recherché par le nouvel entraîneur Xabi Alonso.
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L'évolution du marché des transferts pourrait façonner l'été de Chelsea.
La question centrale est de savoir si l’intérêt manifesté par les clubs espagnols se traduira par des offres concrètes. Barcelone devra toutefois résoudre ses problèmes financiers avant de se lancer dans une transaction, tandis que les projets du Real Madrid pourraient dépendre de l’issue des négociations concernant d’autres cibles défensives.
Chelsea, peu enclin à le laisser partir, devrait réclamer une indemnité élevée si des discussions s’engagent, d’autant plus si le joueur brille avec l’Espagne lors de la Coupe du monde. Néanmoins, les contraintes budgétaires pourraient, au fil du mercato estival, mettre à l’épreuve la détermination du club londonien face à toute offre substantielle.