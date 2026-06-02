Chelsea est secoué par la nouvelle : Marc Cucurella serait « prêt à partir », alors que Barcelone et le Real Madrid envisagent de soumettre des offres

Les projets estivaux de Chelsea sont perturbés par l’incertitude entourant l’avenir de Cucurella. Après des débuts difficiles à l’ouest de Londres, l’international espagnol s’est imposé comme un pilier des Blues et l’un de leurs joueurs les plus réguliers.

Ses performances de l’année dernière, associées à un excellent Euro 2024, ont attiré l’attention de deux des plus grands clubs espagnols. Selon The Athletic, le défenseur serait « disposé à partir » cet été, Barcelone et le Real Madrid envisageant de le recruter pour renforcer leur poste d’arrière gauche. Les Blaugrana suivent avec attention ce ancien produit de La Masia, tandis que les Merengue explorent d’autres pistes tout en continuant d’évaluer leurs options défensives.