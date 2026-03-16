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Chelsea écope d'une interdiction de transfert et d'une lourde amende pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League sous la direction de Roman Abramovich
- AFP
Chelsea subit une sanction de la Premier League
La Premier League a confirmé lundi après-midi que Chelsea s'était vu infliger une sanction après que le club eut lui-même signalé des cas de déclarations financières incomplètes et de paiements manqués datant de l'époque où Abramovich était propriétaire du club. Les faits en question remontent à plus de dix ans.
Il a été décidé que Chelsea ne pourra pas inscrire de joueurs issus de son centre de formation pendant les neuf prochains mois, bien que le club ait échappé à une nouvelle interdiction immédiate de recruter des joueurs pour son équipe première. Chelsea avait déjà été frappé d'une interdiction initiale de deux périodes de transfert par la FIFA en 2019, en raison d'infractions aux règles relatives au recrutement de joueurs de moins de 18 ans, mais cette sanction avait été réduite à une seule période de transfert à la suite d'un appel.
À la place, Chelsea purgera une peine de deux ans avec sursis concernant l'interdiction de transferts pour l'équipe première, ce qui signifie qu'il n'aura pas à la purger à moins de commettre de nouvelles infractions. Chelsea ne se verra pas non plus retirer de points en Premier League, alors qu'une telle sanction avait été initialement envisagée pour ces infractions au règlement.
Pourquoi Chelsea a-t-il été sanctionné ?
Lorsqu'ils ont racheté le club en 2022, les propriétaires de Chelsea, BlueCo, ont découvert que l'ancienne direction avait effectué des paiements secrets à des joueurs, à des agents non agréés et à des tiers ; les contrats d'Eden Hazard, de Samuel Eto'o et de Willian figuraient notamment parmi ceux qui faisaient l'objet d'une enquête.
Dans un communiqué publié lundi, la Premier League a déclaré : « À la suite de l'enquête menée par la Premier League, il a été établi qu'entre 2011 et 2018, des paiements non divulgués ont été effectués par des tiers associés au club en faveur de joueurs, d'agents non agréés et d'autres tiers.
Ces paiements n’ont pas été divulgués aux autorités de régulation du football de l’époque, y compris la Premier League. Les paiements ont été effectués au profit du Chelsea FC et auraient dû être considérés comme ayant été effectués par le club.
Le club a également reconnu, entre autres, que le versement de ces paiements, ainsi que le fait de ne pas les avoir déclarés à la Ligue, constituaient une violation de l’obligation d’agir de bonne foi envers la Ligue.
« Le conseil d’administration de la Premier League a estimé que, dans aucun scénario, le club n’aurait enfreint les règles de rentabilité et de viabilité de la Ligue au cours des périodes concernées si les paiements en question avaient été correctement inclus dans les rapports financiers historiques du club.
« Lors de l’examen de la sanction appropriée, le conseil d’administration de la Premier League a noté que la déclaration volontaire du club, ses aveux de violation et sa coopération exceptionnelle tout au long de l’enquête ont constitué des circonstances atténuantes importantes. »
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Déclaration de Chelsea concernant la sanction
Dans un communiqué, Chelsea a déclaré : « Le Chelsea Football Club a le plaisir de confirmer qu’il est parvenu à un accord avec la Premier League concernant des questions réglementaires passées que le club avait lui-même signalées en 2022.
Comme annoncé précédemment, le club a volontairement et de manière proactive divulgué à toutes les autorités de régulation concernées des violations potentielles des règles remontant à plus d’une décennie, notamment des rapports financiers incomplets.
Au cours d’une enquête approfondie menée par la Premier League, le club a communiqué de manière proactive plusieurs milliers de documents. De plus, lorsque la Premier League a formulé des demandes d’informations, le club a fourni sans délai des réponses exhaustives et a facilité toutes les pistes d’enquête afin de soutenir un processus complexe et extrêmement rigoureux.
« De plus, au cours de l’enquête, des preuves supplémentaires ont été fournies au club par un tiers concernant des violations potentielles des règles de la Premier League commises par un ancien employé dans le cadre d’un petit nombre de transactions historiques liées à l’académie. Ces informations ont été immédiatement et de manière proactive signalées par le club lui-même à la Premier League.
« Le club tient à préciser qu’à l’issue d’une analyse financière rigoureuse menée par la Premier League, il a été conclu que « dans aucun scénario, le club n’aurait dépassé la perte maximale autorisée de 105 millions de livres sterling sur la période d’évaluation de trois ans prévue par les règles ». Par conséquent, il n’existe aucun scénario dans lequel le club aurait pu enfreindre les limites applicables des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League au cours des saisons concernées par le passé.
« Dès le début de ce processus, le club a traité ces questions avec le plus grand sérieux, en coopérant pleinement avec toutes les autorités de régulation concernées. Le club se réjouit que la Premier League ait reconnu sa « coopération exceptionnelle » et que « sans ces divulgations volontaires et cet acte d’autodéclaration, un certain nombre de violations des règles de la Premier League n’auraient peut-être jamais été portées à l’attention de la Ligue ».
« Le club accepte intégralement les termes de l’accord, dont les détails ont été publiés sur le site web de la Premier League. Pour plus de clarté, la restriction de neuf mois concernant l’enregistrement des joueurs de l’Académie s’applique immédiatement, mais uniquement aux joueurs de l’Académie qui ont déjà été enregistrés auprès d’un autre club de la Ligue ou de l’EFL au cours des 18 mois précédents. Elle ne s’applique pas aux joueurs actuels de Chelsea, aux joueurs internationaux ni aux joueurs qui demandent leur premier enregistrement dans la catégorie des moins de 9 ans.
« Nous sommes heureux que cette affaire soit désormais close. »
Le club n'est pas encore tiré d'affaire
Bien que la Premier League ait clos son enquête, Chelsea fait toujours l'objet d'un examen de la part de la FA pour 74 infractions présumées à la réglementation relative aux agents. Aucun délai n'a été fixé quant à la date à laquelle les conclusions de ce rapport devraient être rendues publiques.
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