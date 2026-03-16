Chelsea écope d'une interdiction de transfert et d'une lourde amende pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League sous la direction de Roman Abramovich

Dans un communiqué, Chelsea a déclaré : « Le Chelsea Football Club a le plaisir de confirmer qu’il est parvenu à un accord avec la Premier League concernant des questions réglementaires passées que le club avait lui-même signalées en 2022.

Comme annoncé précédemment, le club a volontairement et de manière proactive divulgué à toutes les autorités de régulation concernées des violations potentielles des règles remontant à plus d’une décennie, notamment des rapports financiers incomplets.

Au cours d’une enquête approfondie menée par la Premier League, le club a communiqué de manière proactive plusieurs milliers de documents. De plus, lorsque la Premier League a formulé des demandes d’informations, le club a fourni sans délai des réponses exhaustives et a facilité toutes les pistes d’enquête afin de soutenir un processus complexe et extrêmement rigoureux.

« De plus, au cours de l’enquête, des preuves supplémentaires ont été fournies au club par un tiers concernant des violations potentielles des règles de la Premier League commises par un ancien employé dans le cadre d’un petit nombre de transactions historiques liées à l’académie. Ces informations ont été immédiatement et de manière proactive signalées par le club lui-même à la Premier League.

« Le club tient à préciser qu’à l’issue d’une analyse financière rigoureuse menée par la Premier League, il a été conclu que « dans aucun scénario, le club n’aurait dépassé la perte maximale autorisée de 105 millions de livres sterling sur la période d’évaluation de trois ans prévue par les règles ». Par conséquent, il n’existe aucun scénario dans lequel le club aurait pu enfreindre les limites applicables des règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League au cours des saisons concernées par le passé.

« Dès le début de ce processus, le club a traité ces questions avec le plus grand sérieux, en coopérant pleinement avec toutes les autorités de régulation concernées. Le club se réjouit que la Premier League ait reconnu sa « coopération exceptionnelle » et que « sans ces divulgations volontaires et cet acte d’autodéclaration, un certain nombre de violations des règles de la Premier League n’auraient peut-être jamais été portées à l’attention de la Ligue ».

« Le club accepte intégralement les termes de l’accord, dont les détails ont été publiés sur le site web de la Premier League. Pour plus de clarté, la restriction de neuf mois concernant l’enregistrement des joueurs de l’Académie s’applique immédiatement, mais uniquement aux joueurs de l’Académie qui ont déjà été enregistrés auprès d’un autre club de la Ligue ou de l’EFL au cours des 18 mois précédents. Elle ne s’applique pas aux joueurs actuels de Chelsea, aux joueurs internationaux ni aux joueurs qui demandent leur premier enregistrement dans la catégorie des moins de 9 ans.

« Nous sommes heureux que cette affaire soit désormais close. »