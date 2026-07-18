Chelsea double Arsenal : les Blues s’offrent Morgan Rogers pour un transfert record de 117 millions de livres auprès d’Aston Villa

Selon The Athletic, Chelsea a nettement accéléré sur le marché des transferts estivaux en trouvant un accord verbal avec Aston Villa pour le transfert de Rogers. D’un montant de 117 millions de livres sterling, cette opération fera de l’international anglais le joueur le plus cher de l’histoire du club. Ce chiffre dépassera l’ancien record britannique de 116 millions de livres, établi récemment par Manchester City pour le milieu de terrain de Nottingham Forest Elliot Anderson, ainsi que les 106 millions de livres versés par Chelsea pour Enzo Fernández en 2023.

Les conditions personnelles sont déjà réglées pour le joueur de 23 ans, qui devrait signer un contrat à long terme à Stamford Bridge, valable jusqu’en 2032. L’accord comprend également une option de prolongation d’une année supplémentaire, garantissant ainsi que Rogers restera un pilier des Blues pour la prochaine décennie. Une visite médicale est prévue lundi, le temps que les derniers obstacles administratifs soient levés avant la présentation officielle.







