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Chelsea double Arsenal : les Blues s’offrent Morgan Rogers pour un transfert record de 117 millions de livres auprès d’Aston Villa
Un record britannique est tombé à Stamford Bridge.
Selon The Athletic, Chelsea a nettement accéléré sur le marché des transferts estivaux en trouvant un accord verbal avec Aston Villa pour le transfert de Rogers. D’un montant de 117 millions de livres sterling, cette opération fera de l’international anglais le joueur le plus cher de l’histoire du club. Ce chiffre dépassera l’ancien record britannique de 116 millions de livres, établi récemment par Manchester City pour le milieu de terrain de Nottingham Forest Elliot Anderson, ainsi que les 106 millions de livres versés par Chelsea pour Enzo Fernández en 2023.
Les conditions personnelles sont déjà réglées pour le joueur de 23 ans, qui devrait signer un contrat à long terme à Stamford Bridge, valable jusqu’en 2032. L’accord comprend également une option de prolongation d’une année supplémentaire, garantissant ainsi que Rogers restera un pilier des Blues pour la prochaine décennie. Une visite médicale est prévue lundi, le temps que les derniers obstacles administratifs soient levés avant la présentation officielle.
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Arsenal écarté : le facteur Alonso s’avère déterminant
La lutte pour s’attacher les services de Rogers a été intense, Arsenal étant longtemps donné comme favori pour recruter ce milieu offensif. Cependant, la star anglaise a finalement opté pour l’ouest londonien, expliquant que l’opportunité de travailler avec le nouvel entraîneur de Chelsea, Alonso, avait été l’élément décisif. L’ancien coach du Bayer Leverkusen a joué un rôle clé dans la présentation du projet sportif des Blues à Rogers, qui voyait Chelsea comme sa destination de prédilection malgré l’intérêt de plusieurs autres cadors de la Premier League et d’Europe.
Rogers quitte Villa Park en star confirmée, après avoir inscrit 31 buts et délivré 29 passes décisives en 125 apparitions sous le maillot des Villans. Son ascension a été fulgurante depuis son arrivée en provenance de Middlesbrough pour seulement 7 millions de livres sterling début 2024. Middlesbrough, qui possède une clause de 20 % sur la plus-value, devrait toucher un montant substantiel. Son départ intervient après une saison où il a mené Villa au titre en Europa League et à la qualification en Ligue des champions, avec 14 buts et 12 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026.
Les « Three Lions » à la Coupe du monde
Actuellement en sélection nationale, Rogers s'est illustré avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde. Il a disputé les six premiers matchs des « Three Lions », dont deux en tant que titulaire contre le Panama et l'Argentine, et a délivré le centre décisif qui a permis à Anthony Gordon d'inscrire le seul but de l'Angleterre lors de la demi-finale. Il figure également dans le onze de départ pour le match pour la troisième place contre la France. Une fois ses obligations internationales achevées, il rentrera chez lui pour finaliser son transfert record à Stamford Bridge.
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Aston Villa se prépare à l’ère post-Rogers
Si la perte d’un joueur du calibre de Rogers est un coup dur pour l’équipe d’Unai Emery, le club des Midlands s’empresse déjà de réinvestir cette manne financière considérable. Aston Villa aurait exigé un montant supérieur à 100 millions de livres sterling et savait parfaitement qu’une telle offre pourrait se concrétiser cet été, compte tenu de la forme actuelle du joueur. Le club a déjà dépensé plus de 50 millions de livres pour s’offrir Johan Manzambi et a conclu un accord de 35 millions de livres avec les Wolves pour le milieu de terrain Joao Gomes, afin de garantir que l’effectif reste compétitif pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Par ailleurs, l’équipe de recrutement d’Emery cible également des joueurs tels que Crysencio Summerville et Ibrahim Mbaye pour renforcer les options sur les ailes.
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