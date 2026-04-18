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Krishan Davis

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Chelsea doit se réveiller. Un Manchester United renaissant risque de distancer les Blues si Liam Rosenior ne met pas fin à cette inquiétante série de résultats

Opinion
Chelsea
L. Rosenior
Manchester United
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester United
M. Carrick

La saison de Chelsea se joue sur un fil – bien qu’on ne le devinerait pas au vu de ses performances récentes, trop timides. Éliminé des coupes européennes et sans victoire en Premier League depuis plus de six semaines, le club risque de sombrer dans la médiocrité au pire moment, et une défaite contre un Manchester United revigoré samedi soir pourrait précipiter les Blues dans une chute libre irrémédiable.

Le bon début de saison de Chelsea sous la houlette de Liam Rosenior semble désormais bien loin. Si le parcours jusqu’aux demi-finales de la FA Cup a offert un répit bienvenu (même si l’équipe a bénéficié de tirages au sort favorables au cinquième tour et en quarts de finale), le printemps a été rude à Stamford Bridge.

Depuis leur dernière victoire en championnat contre Aston Villa le 4 mars, les Blues ont été éliminés de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain (8-2 sur l’ensemble des deux matchs) et ont perdu leurs trois rencontres de Premier League face à Newcastle, Everton et Manchester City sur un score cumulé de 7-0 – une première en 28 ans.

Cette série noire a laissé les Blues à sept points de Manchester United, leur adversaire de samedi soir, qui, à l’instar d’Aston Villa, semble virtuellement assuré de terminer dans le top 5 sans trop forcer. Pour Chelsea, c’est un match à gagner impérativement, le premier d’une série de tests majeurs, sous peine d’être irrémédiablement distancé à court et à long terme.

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    Prendre du retard

    Rosenior ne devrait pas peiner à instaurer l’urgence qui a fait défaut aux dernières sorties de son équipe, alors que Michael Carrick conduira les Red Devils à l’ouest de Londres. Une saison entière pourrait se jouer sur ce match.

    La défaite 3-0 concédée à domicile dimanche contre Manchester City place désormais les Blues plus près de Bournemouth, 11e, que de Liverpool, cinquième et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions. United, de son côté, possède une avance confortable sur les Blues, sixièmes, même s’il n’a pris que sept points sur 15 depuis début mars.

    Les Reds d’Arne Slot, malgré leurs difficultés, restent à portée. Mais une nouvelle défaite samedi, conjuguée à des résultats défavorables ailleurs, et les Blues risquent de plonger dans un milieu de tableau déjà saturé.

    Et comme si la situation n’était pas déjà assez préoccupante, les Blues doivent encore défier Brighton, Liverpool et Tottenham avant de clore leur exercice sur la pelouse du Stadium of Light, fief de Sunderland, pour un dernier acte qui s’annonce périlleux.

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  • HIC 2:1 Frank Lampard

    Un sentiment de déjà-vu à Stamford Bridge

    Le déclin de Chelsea s’est bien sûr déroulé sur fond de turbulences importantes en dehors du terrain. Lors de la trêve internationale de mars, Enzo Fernández a ouvertement et à plusieurs reprises laissé entendre qu’il envisageait un transfert au Real Madrid, tandis que Marc Cucurella s’est élevé contre la décision de limoger le prédécesseur de Rosenior, Enzo Maresca, et contre la manière dont le club est géré. Rien de tout cela n’a aidé la cause de l’entraîneur actuel, Fernández s’étant vu infliger une suspension interne de deux matchs.

    Les supporters de Chelsea redoutent un scénario déjà vu à la même période ces dernières saisons ; En avril 2023, l’icône Frank Lampard avait déjà pris les commandes à titre intérimaire après Graham Potter, mais n’avait obtenu qu’une seule victoire en neuf matchs de championnat, avant une élimination sans gloire en Ligue des champions contre le Real Madrid, faisant reculer les Blues de la 11e à la 12e place. Une apathie profonde, parfois toxique, s’était installée chez les joueurs comme chez les supporters.

    Hors du terrain, des rumeurs persistaient sur un malaise général, plusieurs joueurs souhaitant même partir ; ce qui s’est confirmé l’été suivant avec un mercato de départs massifs (Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic, entre autres).

    Ce scénario familier suscite un fort sentiment de déjà-vu à Stamford Bridge : les Blues ne comptent plus que trois points d’avance sur la 11e place. En 21 matchs, Rosenior a déjà connu autant de défaites que Potter, et les sifflets entendus lors de la défaite contre Manchester City laissent craindre le retour d’une ambiance toxique.

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    Faut-il maintenir le cap ou opérer un changement stratégique ?

    Malgré les critiques, les dirigeants de Chelsea ne semblent pas vouloir mettre un terme prématuré à leur projet actuel. Ils ont appris de leurs erreurs passées, notamment le limogeage de Potter il y a trois ans, qui avait plongé le club dans l’une de ses périodes les plus difficiles.

    Selon The Athletic, Rosenior est à l’abri même s’il ne parvient pas à terminer parmi les cinq premiers d’ici la fin de la saison – un objectif de plus en plus périlleux. Le technicien anglais a d’ailleurs annoncé qu’il participait déjà à la planification du mercato estival, et il avait été précédemment rapporté que son poste ne serait pas remis en question avant qu’il n’ait bouclé une saison complète, comme ce fut le cas pour Mauricio Pochettino et Maresca.

    Reste à savoir si cette position sera maintenue si les Blues manquent à la fois la qualification en Ligue des champions et un premier sacre en FA Cup depuis huit ans, Manchester City pouvant croiser leur route en finale. Un échec total, synonyme d’absence de qualification européenne, ne serait toutefois pas accepté par la direction.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Il me faut gagner ici et maintenant. »

    Rosenior ne se voile pas la face : il reprend à son compte la célèbre formule de Potter et réclame davantage de temps pour « bâtir quelque chose de vraiment, vraiment spécial », malgré la lourde défaite concédée face à City. Depuis son arrivée, Chelsea pointe à la neuvième place du classement des performances.

    « Évidemment, je suis ici et je dois gagner dès maintenant », a-t-il déclaré. « C'est un club de football immense. Quand je suis arrivé, je n'ai jamais demandé beaucoup de temps parce que je comprends ce club, je comprends ses traditions et son histoire.

    « J’aimerais disposer de ce temps car je suis convaincu que, dans ce laps de temps, on peut créer quelque chose de très, très spécial. Même des entraîneurs aussi expérimentés que Pep [Guardiola] ou Jürgen Klopp, lorsqu’ils ont remporté leurs titres à Liverpool, ont eu un an pour mettre les choses en place. Je suis arrivé en janvier.

    Ce n’est pas une excuse, c’est un fait. Mais je dois gagner dès maintenant, et c’est là-dessus que je vais me concentrer. »

  • Michael Carrick Getty

    La relève de la garde

    Outre les performances actuelles de Chelsea et les turbulences en coulisses, la remontée de Manchester United sous la houlette de Carrick crée un casse-tête supplémentaire pour Rosenior et son staff. L’entraîneur par intérim, resté discret, a permis aux Red Devils de se hisser confortablement dans le top 5 à six journées de la fin, malgré le léger passage à vide évoqué plus haut.

    Ces dernières années, les Blues avaient pu profiter des contre-performances de United, Tottenham, Newcastle ou encore Aston Villa pour consolider leur classement, mais cette fois, la donne est différente.

    La forme catastrophique des Londoniens de l’ouest fait d’eux l’équipe la plus menacée de se retrouver en milieu de tableau, tandis que les Spurs sont dans une catégorie à part, luttant contre la relégation. Si c’est le début d’un nouvel ordre des choses, avec Villa également sept points d’avance en quatrième position, alors Chelsea doit agir rapidement pour éviter de se retrouver loin derrière.

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    Ce problème de longue date

    Chelsea peut se réjouir : Manchester United n’a pas su profiter de sa dernière défaite. Les hommes de Carrick ont été surpris par Leeds à Old Trafford lundi soir, ce qui a permis de maintenir l’écart à sept points au lieu de dix. Toutefois, s’ils ne s’imposent pas samedi, les Blues ne pourront plus rattraper leurs rivaux et leurs espoirs de terminer dans le top 5 seront quasiment anéantis.

    De son côté, United a déjà quasiment validé son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne. Après des renforts ciblés, bien que tardifs, l’été dernier, le club pourra encore se renforcer lors du mercato grâce à l’attrait de la Ligue des champions, risquant de distancer davantage Chelsea.

    Des bruits de couloir évoquant un malaise à Stamford Bridge laissent prévoir un nouvel été de turbulences. Privé de C1, le club londonien aura bien du mal à attirer des talents comme Julian Álvarez, Morgan Rogers ou Adam Wharton.

    Le risque, à court comme à long terme, est bien réel, ce qui rend la victoire impérative samedi soir.

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