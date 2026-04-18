Le bon début de saison de Chelsea sous la houlette de Liam Rosenior semble désormais bien loin. Si le parcours jusqu’aux demi-finales de la FA Cup a offert un répit bienvenu (même si l’équipe a bénéficié de tirages au sort favorables au cinquième tour et en quarts de finale), le printemps a été rude à Stamford Bridge.

Depuis leur dernière victoire en championnat contre Aston Villa le 4 mars, les Blues ont été éliminés de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain (8-2 sur l’ensemble des deux matchs) et ont perdu leurs trois rencontres de Premier League face à Newcastle, Everton et Manchester City sur un score cumulé de 7-0 – une première en 28 ans.

Cette série noire a laissé les Blues à sept points de Manchester United, leur adversaire de samedi soir, qui, à l’instar d’Aston Villa, semble virtuellement assuré de terminer dans le top 5 sans trop forcer. Pour Chelsea, c’est un match à gagner impérativement, le premier d’une série de tests majeurs, sous peine d’être irrémédiablement distancé à court et à long terme.