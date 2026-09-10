Chelsea devance Manchester United dans la course à la signature du milieu de terrain de Barcelone Marc Bernal, alors que Xabi Alonso vise un remplaçant à long terme pour Enzo Fernandez

Chelsea est devenu le principal candidat pour recruter la sensation adolescente du FC Barcelone, Bernal, selon GiveMeSport. Le club de l’ouest de Londres est actuellement en tête dans la course pour le joueur de 19 ans, qui est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus commentés du football européen.

Bernal, produit de la célèbre académie de La Masia, a déjà honoré sa première sélection avec l’équipe nationale senior de l’Espagne, preuve de son ascension fulgurante. L’intérêt venu de Stamford Bridge intervient à un moment où la carrière de Bernal au Camp Nou est arrivée à un tournant. Bien qu’il soit l’un des milieux défensifs les plus prometteurs du continent, le chemin vers une place de titulaire régulière s’est compliqué en raison de l’activité récente du FC Barcelone sur le marché.

Le géant catalan a récemment bouclé la très médiatisée arrivée estivale de Rodri en provenance de Manchester City, un mouvement qui a naturellement réduit le temps de jeu disponible pour le jeune Espagnol. Si Bernal avait bien commencé la saison, la présence du Ballon d’Or en titre l’a poussé à reconsidérer son avenir immédiat sous les ordres de Hansi Flick.