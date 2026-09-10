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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Chelsea devance Manchester United dans la course à la signature du milieu de terrain de Barcelone Marc Bernal, alors que Xabi Alonso vise un remplaçant à long terme pour Enzo Fernandez

Chelsea
Manchester United
M. Bernal
Premier League
FC Barcelone

Chelsea aurait pris la tête de la course dans le bras de fer à gros enjeux pour recruter le jeune talent du FC Barcelone Marc Bernal. Chelsea souhaite renforcer ses options au milieu de terrain et considère cette sensation adolescente comme une pierre angulaire de son projet d'avenir sous les ordres de Xabi Alonso.

  • Chelsea en tête de la course pour Bernal

    Chelsea est devenu le principal candidat pour recruter la sensation adolescente du FC Barcelone, Bernal, selon GiveMeSport. Le club de l’ouest de Londres est actuellement en tête dans la course pour le joueur de 19 ans, qui est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus commentés du football européen.

    Bernal, produit de la célèbre académie de La Masia, a déjà honoré sa première sélection avec l’équipe nationale senior de l’Espagne, preuve de son ascension fulgurante. L’intérêt venu de Stamford Bridge intervient à un moment où la carrière de Bernal au Camp Nou est arrivée à un tournant. Bien qu’il soit l’un des milieux défensifs les plus prometteurs du continent, le chemin vers une place de titulaire régulière s’est compliqué en raison de l’activité récente du FC Barcelone sur le marché.

    Le géant catalan a récemment bouclé la très médiatisée arrivée estivale de Rodri en provenance de Manchester City, un mouvement qui a naturellement réduit le temps de jeu disponible pour le jeune Espagnol. Si Bernal avait bien commencé la saison, la présence du Ballon d’Or en titre l’a poussé à reconsidérer son avenir immédiat sous les ordres de Hansi Flick.

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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    La vision à long terme de Xabi Alonso

    L'entraîneur de Chelsea, Alonso, est le principal moteur de l'intérêt du club pour Bernal. L'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid, qui s'est forgé une réputation dans le développement des jeunes talents, considérerait Bernal comme la solution idéale à long terme pour répondre à ses exigences tactiques. Alonso tient à trouver un joueur capable de dicter le rythme du jeu depuis une position reculée, et il estime que Bernal possède le profil unique nécessaire pour s'épanouir en Premier League.

    Plus précisément, le club londonien recherche un successeur à Fernandez, qui a récemment bouclé un transfert très médiatisé vers Manchester City. Le départ de l'Argentin a laissé un vide important au cœur du milieu de terrain de Chelsea, et Alonso est convaincu que Bernal est la solution idéale à long terme et le successeur potentiel du vainqueur de la Coupe du monde.

  • Manchester United surveille la situation

    Chelsea n’est pas le seul club anglais à suivre de très près la situation au Camp Nou. Manchester United s’est également vu prêter un intérêt sérieux pour le jeune joueur, alors que le club cherche à rajeunir ses options vieillissantes au milieu de terrain. Manchester United suit la progression de Bernal depuis un certain temps, le considérant comme un possible pilier de son avenir.

    Cependant, selon certaines informations, Chelsea est actuellement « le mieux placé » pour conclure un accord, après avoir déjà effectué un important travail en amont pour convaincre les représentants du joueur qu’un transfert à Londres constitue la meilleure étape pour son développement professionnel.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour Bernal

    La concurrence entre les deux géants anglais devrait s’intensifier à l’approche du mercato de janvier. Les deux clubs savent que la situation financière du FC Barcelone reste un facteur, même si le club a montré des signes de redressement.

    Si le club catalan préférerait idéalement conserver ses stars formées au club, la nécessité d’équilibrer les comptes et de respecter les strictes règles salariales de la Liga pourrait potentiellement le contraindre à agir si une offre importante est mise sur la table. Pour Manchester United, voir un tel talent lui échapper au profit d’un rival direct comme Chelsea serait un coup dur pour sa stratégie de recrutement.