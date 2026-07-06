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« Chelsea de bout en bout » : Chelsea lie sa joueuse formée au club Aggie Beever-Jones à un contrat de longue durée
L’engagement envers le club de son enfance
L’attaquante de 22 ans est devenue un élément essentiel du dispositif de Chelsea, et ce nouveau contrat de six ans reflète son statut de pierre angulaire de l’avenir de l’équipe. Arrivée au club à seulement neuf ans, Beever-Jones a réalisé le rêve de tout espoir issu du centre de formation, passant du statut de jeune joueuse prometteuse à celui d’internationale de l’équipe première au réalisme redoutable.
Après avoir prolongé son aventure avec son club de toujours, la joueuse de 22 ans a déclaré : « C’est génial. Chelsea est mon club depuis que je suis toute petite, et cela compte énormément pour moi et ma famille. C’est un jour très fier, et je suis vraiment ravie de pouvoir poursuivre mon parcours et créer encore plus de souvenirs en bleu. »
L’attaquante totalise déjà 97 apparitions et 32 buts, preuve qu’elle a su s’imposer au plus haut niveau de la Women's Super League.
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L’ascension sur la scène internationale
Sa forme en club n’est pas passée inaperçue aux yeux de la sélectionneuse de l’Angleterre, Sarina Wiegman. Beever-Jones est rapidement devenue une habituée du groupe anglais, se révélant notamment en inscrivant un triplé en 30 minutes contre le Portugal à Wembley.
Sa stature internationale s’est encore renforcée lors du Championnat d’Europe féminin 2025, où elle a marqué contre le pays de Galles en route vers le sacre.
Revenant sur son parcours, elle a exprimé sa gratitude pour les bases posées par l’ancienne entraîneuse Emma Hayes. « J’ai réussi à continuer et à persévérer, puis j’ai enfin eu ma chance. J’ai toujours dit que je suis tellement reconnaissante envers Emma [Hayes] et pour ce qu’elle a fait pour moi en m’offrant ce premier tremplin », a-t-elle expliqué.
Un palmarès de succès nationaux
Beever-Jones a été un élément essentiel de la campagne 2024-2025 conclue par un triplé national, et son armoire à trophées est déjà remarquablement bien remplie. Elle a remporté la Women’s Super League à deux reprises et a soulevé la Women’s FA Cup ainsi que la Women’s League Cup à deux occasions chacune.
Sa capacité à répondre présente dans les grands rendez-vous a été mise en lumière par son but lors de la victoire 2-0 contre Manchester United en finale de la League Cup au mois de mars.
La saison dernière, elle a continué à démontrer son sens du but, avec six réalisations et deux passes décisives. Sa qualité technique s’est le mieux illustrée avec un superbe coup franc contre West Ham United, une frappe qui lui a valu le trophée du plus beau but du mois de septembre du club.
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Un travail inachevé à Stamford Bridge
Malgré son impressionnante collection de trophées, l’attaquante a toujours faim de nouveaux succès. Elle a fixé son regard sur le seul grand trophée qui échappe encore au club jusqu’ici : la Ligue des champions.
Avec la sécurité d’un contrat de longue durée, Beever-Jones se concentre sur son évolution afin de devenir un élément permanent du onze de départ et d’occuper la pointe de l’attaque pendant de longues années.
Évoquant son évolution, elle a déclaré : « Je pense que tout le monde sait que je suis Chelsea jusqu’au bout. J’adorerais gagner la Ligue des champions avec Chelsea. C’est un objectif que nous voulons toutes. Je l’ai toujours dit, et je le dirai dans chaque interview : je veux juste être heureuse en jouant au football. Je crois en Chelsea. »
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