L’attaquante de 22 ans est devenue un élément essentiel du dispositif de Chelsea, et ce nouveau contrat de six ans reflète son statut de pierre angulaire de l’avenir de l’équipe. Arrivée au club à seulement neuf ans, Beever-Jones a réalisé le rêve de tout espoir issu du centre de formation, passant du statut de jeune joueuse prometteuse à celui d’internationale de l’équipe première au réalisme redoutable.

Après avoir prolongé son aventure avec son club de toujours, la joueuse de 22 ans a déclaré : « C’est génial. Chelsea est mon club depuis que je suis toute petite, et cela compte énormément pour moi et ma famille. C’est un jour très fier, et je suis vraiment ravie de pouvoir poursuivre mon parcours et créer encore plus de souvenirs en bleu. »

L’attaquante totalise déjà 97 apparitions et 32 buts, preuve qu’elle a su s’imposer au plus haut niveau de la Women's Super League.