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Xabi Alonso Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images
Traduit par

Chelsea d'Alonso sans identité et le Real Madrid se révolte avec Mourinho : un paradoxe qui ravive les questions autour de la décision controversée de Pérez

FEATURES
Analysis
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
Real Madrid
X. Alonso
J. Mourinho
Angleterre
Espagne
Portugal

La défaite de Sunderland place l'entraîneur espagnol dans l'embarras

Les débuts de Xabi Alonso avec Chelsea n'ont pas été à la hauteur des attentes. Après dix journées de Premier League, l'entraîneur espagnol demeure incapable de donner à l'équipe le visage espéré, dans un contexte d'irrégularité flagrante des résultats, dont le dernier épisode fut la défaite face à Sunderland (1-0), qui abordait cette rencontre en position de lanterne rouge du championnat. De quoi accroître les points d'interrogation autour de l'avenir de l'entraîneur et de son projet avec les Blues.

Le bilan de Chelsea après ces dix premières journées paraît peu rassurant, le club n'ayant décroché que cinq victoires, pour un seul match nul et quatre défaites. Des chiffres qui ne reflètent pas un début solide pour une équipe qui aspire à revenir disputer les places de tête, d'autant que les Blues ne participent à aucune compétition européenne cette saison, ce qui leur offre davantage de temps de repos et de préparation pour les matches par rapport à plusieurs de leurs concurrents engagés sur des rencontres supplémentaires.

La défaite face à Sunderland est venue accentuer la pression sur Alonso et relancer le débat sur sa capacité à bâtir une équipe compétitive, surtout que le problème ne tient pas seulement aux résultats, mais s'étend à l'absence d'identité claire dans le jeu de Chelsea. Autant d'éléments qui soulèvent plusieurs questions quant aux raisons de ce faux pas et à la volonté de la direction du club d'accorder à l'entraîneur espagnol le temps nécessaire pour mettre en œuvre ses idées.

  • Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea en quête d'une identité claire avec Alonso

    Depuis sa prise de fonctions, Xabi Alonso n'a pas encore réussi à imposer une identité de jeu claire à Chelsea. L'équipe souffre toujours d'un manque de stabilité au niveau de la manière de jouer et du onze de départ. Aucun plan fixe ne se dessine que l'on pourrait qualifier d'identité sur laquelle s'appuie le technicien espagnol, tandis que les changements incessants dans la composition soulèvent des interrogations quant à sa capacité à trouver le groupe en qui il a confiance pour appliquer ses idées.

    Les blessures marquantes figurent peut-être parmi les raisons qui ont entravé le processus de construction de l'équipe, en particulier avec l'absence d'éléments importants comme João Pedro, dont la présence représente un atout majeur pour le dispositif offensif. La perte d'un joueur d'une telle importance peut en effet contraindre l'entraîneur à procéder à des ajustements répétés, que ce soit au niveau des noms ou des rôles sur le terrain, ce qui pourrait expliquer en partie l'instabilité que traverse le club londonien.

    Mais les blessures seules ne semblent pas constituer une explication suffisante au recul des résultats. Alonso doit trouver des solutions alternatives et donner à Chelsea une personnalité claire que l'équipe puisse préserver, même en l'absence de certains de ses joueurs, d'autant qu'un effectif aussi large lui offre de multiples options et aurait dû l'aider à surmonter de telles circonstances.

    Le problème fondamental demeure que Chelsea n'a pas encore atteint le stade où les joueurs savent clairement ce que l'on attend d'eux dans les différentes situations de match, ce qui fait apparaître l'équipe sous un visage variable d'une rencontre à l'autre et place Alonso face à un défi de taille : prouver sa capacité à transformer ce groupe en une équipe soudée dotée d'un style constant.

  • Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta et Klopp en ligne de mire : la direction de Chelsea fera-t-elle preuve de patience ?

    La question la plus importante à l'heure actuelle ne concerne pas seulement la capacité de Xabi Alonso à améliorer les résultats, mais aussi la mesure dans laquelle la direction de Chelsea est prête à lui accorder suffisamment de temps pour construire un véritable projet. Les expériences réussies dans le football européen ont prouvé que certains entraîneurs ont besoin de plusieurs années avant de pouvoir imposer leurs idées et transformer leurs équipes en candidates aux titres.

    L'exemple de Mikel Arteta avec Arsenal est ici frappant : l'entraîneur espagnol a eu besoin de plusieurs saisons, avec le renforcement de l'équipe par des transferts correspondant à ses idées, avant de commencer à récolter les fruits du travail accompli et de faire d'Arsenal l'un des principaux candidats aux titres, après avoir traversé des périodes difficiles durant lesquelles les résultats n'étaient pas à la hauteur des ambitions des supporters du club.

    L'expérience de Jürgen Klopp avec Liverpool constitue également un autre exemple de l'importance de la patience, puisque l'entraîneur allemand a eu besoin de temps pour construire son équipe et développer ses éléments, avant de conduire le club à retrouver son statut sur les plans national et européen. Cela confirme qu'un projet réussi ne se bâtit pas en quelques mois, mais nécessite une vision claire, un soutien constant et une confiance en l'entraîneur durant les périodes de difficulté.

    Mais Chelsea ne possède pas d'historique récent de stabilité à ce niveau, car sa direction a l'habitude de prendre des décisions rapides concernant les entraîneurs lorsque les résultats baissent. Cela place Alonso face à un test difficile : l'entraîneur espagnol obtiendra-t-il une véritable chance de mener à bien son projet et de renforcer l'équipe avec les éléments dont il a besoin, ou bien la persistance de l'instabilité ramènera-t-elle les scénarios de limogeage des entraîneurs, poussant la direction à partir en quête d'un nouveau projet avant même que le projet actuel ne soit achevé ?

    Ce point paraît décisif pour déterminer l'avenir d'Alonso, car juger toute expérience d'entraîneur nécessite de regarder au-delà des premiers résultats. En revanche, on ne peut ignorer que la défaite face à une équipe qui était en bas du classement accroît l'ampleur des pressions et oblige l'entraîneur à montrer une amélioration nette au cours des prochains matches.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le début de Chelsea ouvre la porte aux interrogations sur la décision de Florentino Pérez

    Le début difficile de Xabi Alonso avec Chelsea ouvre la porte à un réexamen de la décision prise par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, de limoger le technicien espagnol il y a près d'un an, précisément après la défaite de l'équipe face au Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Une décision qui avait suscité une vive polémique à l'époque et valu au président du club merengue des critiques d'une large partie des supporters et des observateurs.

    À ce moment-là, beaucoup estimaient qu'Alonso n'avait pas bénéficié d'une chance suffisante pour mener à bien son projet avec le Real Madrid, et que son licenciement était précipité, d'autant que le technicien espagnol avait pris ses fonctions au milieu de grandes attentes, après les succès obtenus lors de son expérience précédente avec le Bayer Leverkusen. Mais ce qu'il vit actuellement à Chelsea relance une question différente : Pérez estimait-il qu'Alonso ne disposait pas, à ce stade, des qualités nécessaires pour diriger un club de la dimension du Real Madrid ?

    Ce qui se passe à Chelsea ne peut pas être considéré comme une preuve irréfutable que la décision de Pérez était la bonne, car chaque expérience sur un banc a ses propres circonstances. Alonso travaille par ailleurs dans un environnement différent, avec un groupe de joueurs dont les capacités et les caractéristiques diffèrent des éléments dont il disposait au Real Madrid. Mais la répétition des difficultés liées à l'imposition d'une identité claire et à la stabilisation d'une manière de jouer soulève certaines interrogations quant à sa capacité à gérer les grands clubs à l'heure actuelle.

    Peut-être Pérez était-il convaincu que le Real Madrid avait besoin d'un entraîneur capable de composer avec la nature du club, ses pressions et ses exigences immédiates, et qu'Alonso n'était pas le choix adéquat à ce stade, même s'il avait des idées tactiques prometteuses. C'est un point de vue que l'on peut discuter à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, sans ignorer qu'il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur l'expérience du technicien espagnol avec Chelsea.

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  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho à la tête du projet du Real Madrid : une comparaison difficile entre deux expériences différentes

    Après le départ d'Alonso, le Real Madrid a choisi de terminer le reste de la saison avec Álvaro Arbeloa comme entraîneur intérimaire, avant d'entamer une nouvelle étape sous la direction de José Mourinho, qui a pris les commandes dans le cadre d'un projet visant à remettre l'équipe sur la bonne voie. Au fil du temps, les signes de réussite ont commencé à apparaître plus nettement, surtout après la fin de la dernière trêve internationale, lorsque l'équipe s'est lancée dans une série de résultats probants et a réussi à s'imposer de nouveau face à ses concurrents.

    La victoire sur le Barça au Camp Nou lors du Clasico (2-1) a constitué l'un des indicateurs les plus marquants de l'amélioration que connaît le Real Madrid, après que l'équipe a réussi à l'emporter à l'extérieur, dans une rencontre qui a confirmé sa capacité à gérer les grands matchs et a révélé l'ampleur de l'évolution de son caractère sous la direction de Mourinho. L'équipe apparaît actuellement plus stable et plus confiante dans sa capacité à rivaliser.

    À l'inverse, Alonso cherche encore la bonne voie avec Chelsea, après avoir jusqu'à présent échoué à trouver la composition et la méthode qui apporteraient à son équipe la stabilité recherchée. La comparaison entre les deux expériences s'impose avec force, d'autant plus que Mourinho a réussi, en un temps relativement court, à donner au Real Madrid un caractère affirmé, tandis que l'entraîneur espagnol rencontre encore des difficultés dans sa mission anglaise.

    Mais cette comparaison exige une certaine objectivité, car l'écart de qualité entre les joueurs et de moyens disponibles entre le Real Madrid et Chelsea ne peut être ignoré. Le club madrilène possède en effet un groupe d'éléments capables de faire basculer les grands matchs, alors que Chelsea est encore en phase de construction d'une équipe complète. De plus, la différence de nature de la compétition et des pressions entourant chaque club rend l'évaluation des deux expériences plus complexe qu'une simple comparaison de résultats.

    En fin de compte, la défaite de Chelsea face à Sunderland apparaît comme une nouvelle sonnette d'alarme pour Xabi Alonso, désormais tenu de dévoiler rapidement les contours de son projet, que ce soit par l'amélioration des résultats ou par l'adoption d'une identité tactique claire. La direction de Chelsea pourrait lui accorder une chance de poursuivre, mais la nature du club et son histoire avec les entraîneurs rendent la marge d'erreur limitée. Pendant ce temps, l'expérience de Mourinho avec le Real Madrid, et la polémique qui a entouré le départ d'Alonso, restent présentes en arrière-plan, dans l'attente de ce que révéleront les prochaines journées.