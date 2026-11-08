Les débuts de Xabi Alonso avec Chelsea n'ont pas été à la hauteur des attentes. Après dix journées de Premier League, l'entraîneur espagnol demeure incapable de donner à l'équipe le visage espéré, dans un contexte d'irrégularité flagrante des résultats, dont le dernier épisode fut la défaite face à Sunderland (1-0), qui abordait cette rencontre en position de lanterne rouge du championnat. De quoi accroître les points d'interrogation autour de l'avenir de l'entraîneur et de son projet avec les Blues.

Le bilan de Chelsea après ces dix premières journées paraît peu rassurant, le club n'ayant décroché que cinq victoires, pour un seul match nul et quatre défaites. Des chiffres qui ne reflètent pas un début solide pour une équipe qui aspire à revenir disputer les places de tête, d'autant que les Blues ne participent à aucune compétition européenne cette saison, ce qui leur offre davantage de temps de repos et de préparation pour les matches par rapport à plusieurs de leurs concurrents engagés sur des rencontres supplémentaires.

La défaite face à Sunderland est venue accentuer la pression sur Alonso et relancer le débat sur sa capacité à bâtir une équipe compétitive, surtout que le problème ne tient pas seulement aux résultats, mais s'étend à l'absence d'identité claire dans le jeu de Chelsea. Autant d'éléments qui soulèvent plusieurs questions quant aux raisons de ce faux pas et à la volonté de la direction du club d'accorder à l'entraîneur espagnol le temps nécessaire pour mettre en œuvre ses idées.