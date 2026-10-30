Le football, dans sa forme la plus élémentaire, est un jeu fait de moments qui défient la logique. En avril 2024, Stamford Bridge a été le théâtre d’un scénario aux rebondissements si vertigineux qu’il a laissé le souffle coupé aux 40 000 spectateurs présents. Ce n’était pas seulement un match : c’était une épreuve d’endurance psychologique entre deux des clubs les plus titrés d’Angleterre, conclue par un dénouement qui a réécrit le livre des records de la Premier League.
Chelsea contre Manchester United : match de légende, Cole Palmer signe un triplé sensationnel dans un duel à sept buts
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La poussée initiale des bleus et la riposte des rouges
La soirée a débuté sous la domination de Chelsea, qui semblait déjà sceller le sort des visiteurs. À la 19e minute, Chelsea comptait deux buts d’avance. Conor Gallagher avait enflammé le stade en ouvrant le score d’une frappe précise, puis Palmer avait transformé un penalty avec sang-froid. Le match menaçait de tourner à la déroute. Pourtant, comme le savent ceux qui connaissent bien cette affiche, Manchester United n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il est dos au mur.
La tendance s’est inversée avec une brutalité qui a stupéfié le public local. Manchester United ne s’est pas contenté de revenir au score : il a renversé le match. À la 67e minute, les visiteurs menaient 3-2, plongeant le Bridge dans un silence tendu. Alors que la 90e minute était passée et que le temps additionnel s’étirait, Manchester United semblait promis à repartir de l’ouest de Londres avec les trois points, conservant son avance jusqu’à ce que le chronomètre affiche 99 minutes et 17 secondes.
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Le miracle des cent minutes
La suite fut marquée par un effondrement et un triomphe d’une ampleur sans précédent. Alors que la 100e minute était déjà bien entamée, Chelsea obtenait une chance de revenir. Palmer, l’homme le plus calme du stade, s’est présenté pour égaliser sur penalty. Le suspense était à son comble, mais le scénario réservait encore un dernier rebondissement, incroyable. Le stade vibrait toujours après l’égalisation lorsque Chelsea s’est porté une dernière fois vers l’avant.
À la 101e minute, Enzo Fernandez a repéré Palmer, démarqué, sur un corner joué à deux. Le jeune joueur providentiel a contrôlé le ballon avant de décocher une frappe déviée qui a fini au fond des filets. Inscrit après 100 minutes et 39 secondes de jeu, ce but est resté le but de la victoire le plus tardif de l’histoire de la Premier League jusqu’à ce que l’ailier de Newcastle United Harvey Barnes marque après 101 minutes et 48 secondes pour sceller une victoire 4-3 face à Leeds United le 7 janvier 2026.
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Une soirée qui restera dans les annales
Pour Manchester United, ce fut une soirée de frustration historique : jamais une équipe n’avait mené aussi tard dans un match pour finalement repartir sans le moindre point. Pour Chelsea, ce fut un rappel du spectacle à l’état pur que peut offrir Stamford Bridge. L’image de Palmer, debout au milieu du chaos, se demandant pourquoi on lui avait laissé autant d’espace, reste le moment emblématique de ce match déjà entré dans la légende.
Cette rencontre épique à sept buts a rejoint le panthéon des grands affrontements entre les deux équipes, aux côtés des batailles tactiques de l’ère Mourinho et des parties d’échecs tactiques de Ferguson. Elle nous a rappelé pourquoi nous regardons, pourquoi nous espérons et pourquoi, en Premier League, seul le coup de sifflet final compte vraiment. Ce soir-là, l’heure ne semblait plus avoir d’importance, jusqu’à ce que Palmer décide qu’il était temps de rentrer chez lui.
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