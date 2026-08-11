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imago-sport-1074807193.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduit par

Chelsea confirme le départ de Filip Jorgensen : le gardien rejoint le RC Strasbourg en prêt pour une saison

Mercato
F. Joergensen
Chelsea
Premier League
Strasbourg
Ligue 1

Chelsea a confirmé que le gardien Filip Jorgensen a bouclé un prêt d’une saison au RC Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1. L’international danois de 24 ans rejoint la France pour la saison 2026-2027 dans le cadre d’un prêt sec, sans option d’achat, afin de chercher du temps de jeu régulier après avoir vu ses opportunités en équipe première se réduire à Stamford Bridge.

  • Le gardien de Chelsea prêté

    Chelsea a officiellement confirmé le départ du gardien de 24 ans Jorgensen vers Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Le dernier rempart danois a choisi de rejoindre la France après une réduction drastique de son temps de jeu à Stamford Bridge au cours de l’année écoulée. Strasbourg a recruté le gardien afin de renforcer son secteur défensif en faisant venir un joueur disposant d’une expérience confirmée au plus haut niveau européen.


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    Chelsea envoie ses souhaits de prêt

    Ce transfert marque un nouveau chapitre pour Jorgensen après 36 apparitions avec Chelsea depuis son arrivée en provenance de Villarreal à l’été 2024. Dans un communiqué officiel publié mardi matin, la direction de Chelsea a apporté tout son soutien à l’aventure du gardien en France : « Nous avons hâte de soutenir Filip tout au long de son séjour en France. Bonne chance, Filip ! »

  • Le gardien danois cherche du temps de jeu

    Le transfert en Alsace représente une opportunité cruciale pour Jorgensen de relancer sa carrière après avoir joué un rôle clé dans le triomphe de Chelsea en Ligue Conférence de l’UEFA en mai 2025 et dans sa victoire à la Coupe du monde des clubs de la FIFA le même été. Malgré 12 apparitions dans quatre compétitions différentes et son aide apportée à l’équipe pour atteindre les demi-finales des deux coupes nationales la saison dernière, il a perdu sa place de gardien numéro un au profit de Robert Sanchez. Strasbourg a capitalisé sur son partenariat stratégique avec Chelsea pour renforcer sa ligne défensive.

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  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    De nouvelles campagnes attendent les clubs

    Strasbourg, qui a terminé huitième de Ligue 1 la saison dernière, entamera sa nouvelle campagne par un déplacement difficile à Marseille le 21 août. De son côté, Chelsea lancera sa saison 2026-2027 de Premier League avec un derby londonien contre Fulham trois jours plus tard. Jorgensen devrait être amené à s’intégrer rapidement à l’effectif de Strasbourg afin de décrocher une place de titulaire dans les buts avant un début de saison compétitif.

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