Le transfert en Alsace représente une opportunité cruciale pour Jorgensen de relancer sa carrière après avoir joué un rôle clé dans le triomphe de Chelsea en Ligue Conférence de l’UEFA en mai 2025 et dans sa victoire à la Coupe du monde des clubs de la FIFA le même été. Malgré 12 apparitions dans quatre compétitions différentes et son aide apportée à l’équipe pour atteindre les demi-finales des deux coupes nationales la saison dernière, il a perdu sa place de gardien numéro un au profit de Robert Sanchez. Strasbourg a capitalisé sur son partenariat stratégique avec Chelsea pour renforcer sa ligne défensive.