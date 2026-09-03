Après la clôture du mercato estival, Chelsea a confirmé l’arrivée de Denner Alves sur son site officiel. Le défenseur de couloir gauche de 18 ans arrive en provenance des Corinthians et intégrera immédiatement les équipes Cobham Next Gen, récemment rebaptisées.

Un communiqué officiel du club indique : « Chelsea est heureux de confirmer la signature de Denner en provenance du club brésilien des Corinthians, le latéral s’engageant jusqu’en 2034. » Le club londonien s’est attaché les services de l’un des talents les plus prometteurs d’Amérique du Sud, ajoutant Denner à son centre de formation, qui a déjà vu les arrivées de Harrison Bettoni et Alfie Osborne plus tôt cet été.