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Chelsea confirme la signature du prodige brésilien Denner, en provenance des Corinthians, pour un contrat de huit ans
Chelsea confirme la signature de Denner
Après la clôture du mercato estival, Chelsea a confirmé l’arrivée de Denner Alves sur son site officiel. Le défenseur de couloir gauche de 18 ans arrive en provenance des Corinthians et intégrera immédiatement les équipes Cobham Next Gen, récemment rebaptisées.
Un communiqué officiel du club indique : « Chelsea est heureux de confirmer la signature de Denner en provenance du club brésilien des Corinthians, le latéral s’engageant jusqu’en 2034. » Le club londonien s’est attaché les services de l’un des talents les plus prometteurs d’Amérique du Sud, ajoutant Denner à son centre de formation, qui a déjà vu les arrivées de Harrison Bettoni et Alfie Osborne plus tôt cet été.
Denner brille avec les Corinthians et le Brésil
Denner a rejoint le centre de formation des Corinthians à l’âge de 13 ans et a rapidement gravi les échelons. L’an dernier, l’adolescent s’est illustré alors que les moins de 20 ans des Corinthians ont terminé vice-champions de la Coupe de São Paulo juniors.
Tout au long de cette compétition, Denner a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, dont le but de l’ouverture du score en finale contre São Paulo. Au-delà de ses performances en club, le latéral a également impressionné sur la scène internationale. Il est international brésilien chez les jeunes et a été un membre clé de l’équipe des moins de 17 ans qui a remporté avec succès le Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans en 2025.
Liens familiaux avec le défenseur d’Arsenal
Selon les médias brésiliens, Denner est un cousin du défenseur central d’Arsenal Gabriel Magalhaes. Si le jeune latéral peut reproduire en Premier League la réussite de son parent, Chelsea a mis la main sur un talent de premier plan. Cette arrivée vient conclure un été très agité pour Chelsea, qui a dépensé plus de 300 millions de livres sterling pour recruter des joueurs comme Morgan Rogers et Maxence Lacroix. À l’inverse, le club a généré environ 400 millions de livres sterling en ventes. Une part importante de ces revenus a été générée lorsque Enzo Fernandez a rejoint Manchester City le dernier jour du mercato pour un montant colossal de 125 millions de livres sterling, en plus des départs de Tosin Adarabioyo et Marc Guiu.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour le jeune joueur ?
Le joueur de 18 ans va désormais entamer son intégration au football anglais en s'entraînant avec les équipes Next Gen de Chelsea à Cobham. Le jeune défenseur cherchera à s'adapter rapidement à son nouvel environnement et à impressionner les entraîneurs de l'académie. S'il poursuit sa progression rapide, le Brésilien pourrait bientôt postuler à des opportunités au sein de l'équipe première et potentiellement affronter son cousin lors de futurs derbies londoniens.
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