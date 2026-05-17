À la différence des précédents arrivants, Mauricio Pochettino et Enzo Maresca, Alonso se voit confier le titre de « Manager » plutôt que celui d’« Entraîneur principal ». Ce glissement sémantique, subtil mais significatif, indique un périmètre d’action élargi en matière de recrutement et de gestion à long terme du club. Le choix traduit la volonté de s’appuyer sur un leader capable de prendre en main un effectif de haut niveau, jusqu’ici en quête d’une orientation claire.

S’exprimant sur son nouveau rôle, Alonso a déclaré : « Chelsea est l’un des plus grands clubs du football mondial et je suis extrêmement fier de devenir manager de ce grand club. D’après mes conversations avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser constamment au plus haut niveau et de lutter pour remporter des trophées. Il y a un immense talent dans l’effectif et un énorme potentiel au sein de ce club, et ce sera un grand honneur pour moi de le diriger. Désormais, l’accent sera mis sur le travail acharné, la mise en place d’une culture d’équipe adéquate et la conquête de trophées. »



