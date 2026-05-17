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Chelsea confirme l’arrivée de Xabi Alonso au poste d’entraîneur, sous un contrat de quatre ans ; la date d’entrée en fonction de l’ex-technicien du Real Madrid est désormais officielle
L’Espagnol s’est engagé pour quatre ans.
Les Blues ont agi avec détermination pour s'assurer les services de leur cible principale, confirmant qu'Alonso prendra officiellement les rênes le 1er juillet 2026. Âgé de 44 ans, il a signé un contrat de quatre ans, une décision qui apporte la clarté tant recherchée à un effectif qui a terminé la saison sous la direction par intérim de Calum McFarlane.
Considérée comme un coup de maître par la direction de Chelsea, sa venue répond à la volonté des Blues de s’appuyer sur une personnalité possédant une solide expérience européenne. Ayant déjà finalisé un accord complet avec le groupe de propriétaires, l’ancien maestro du milieu de terrain devra reproduire l’excellence tactique qui lui a permis de mener le Bayer Leverkusen vers un titre historique de Bundesliga sans défaite il y a tout juste deux saisons.
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Un nouveau titre de poste annonce un changement d’influence
À la différence des précédents arrivants, Mauricio Pochettino et Enzo Maresca, Alonso se voit confier le titre de « Manager » plutôt que celui d’« Entraîneur principal ». Ce glissement sémantique, subtil mais significatif, indique un périmètre d’action élargi en matière de recrutement et de gestion à long terme du club. Le choix traduit la volonté de s’appuyer sur un leader capable de prendre en main un effectif de haut niveau, jusqu’ici en quête d’une orientation claire.
S’exprimant sur son nouveau rôle, Alonso a déclaré : « Chelsea est l’un des plus grands clubs du football mondial et je suis extrêmement fier de devenir manager de ce grand club. D’après mes conversations avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser constamment au plus haut niveau et de lutter pour remporter des trophées. Il y a un immense talent dans l’effectif et un énorme potentiel au sein de ce club, et ce sera un grand honneur pour moi de le diriger. Désormais, l’accent sera mis sur le travail acharné, la mise en place d’une culture d’équipe adéquate et la conquête de trophées. »
Une révolution tactique est en marche à Stamford Bridge.
L’identité tactique des Blues s’apprête à évoluer sous l’impulsion de l’ex-mentor du Real Madrid, qui devrait instaurer le système 3-4-2-1 ayant fait sa renommée en Allemagne. Cette organisation, parfaitement adaptée à l’effectif actuel, pourrait libérer le potentiel de joueurs comme Cole Palmer. En interne, on espère qu’il agira comme un véritable catalyseur pour libérer tout le potentiel de ces talents, à l’image de ce qu’il a réalisé avec Florian Wirtz et Jeremie Frimpong.
Malgré un passage éclair de sept mois au Real Madrid, achevé plus tôt cette année, la direction de Chelsea mise sur son modèle de Leverkusen pour redonner au club sa gloire d’antan. Cette nomination intervient à un moment critique pour le club londonien, qui cherche à tourner la page d’une saison marquée par des occasions manquées et des performances irrégulières en championnat.
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Gérer une saison difficile
L’annonce de la nomination d’Alonso intervient à l’issue d’une période de réflexion pour le club, battu de justesse (1-0) par Manchester City en finale de la FA Cup. Le capitaine Reece James a présenté des excuses sincères aux supporters après cette nouvelle déception à Wembley, reconnaissant que l’équipe n’avait pas répondu aux attentes liées à son maillot.
« Nous n’avons pas été à la hauteur cette saison. Je tiens à m’excuser auprès des supporters pour le manque de résultats. Ça a été difficile. J’espère que nous allons vite nous reprendre », a déclaré le capitaine sur le site officiel du club. L’arrivée d’Alonso, prévue en juillet, doit permettre aux Blues de tourner rapidement la page d’une campagne décevante et de lancer avec optimisme la deuxième phase du projet BlueCo.